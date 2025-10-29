Elkapkodták a cégek a távhőtámogatást, a lakossági program még tart – fontos részletet árult el a szaktárca

A távhőszolgáltatóknak szóló kiíráshoz hasonlóan a második benyújtási szakasz után a távhőtermelők megújuló alapú fejlesztéseit ösztönző kiírást is fel kellett függeszteni a Jedlik Ányos Energetikai Programban. A két felhívás együttesen 96 milliárd forintos keretösszegére 96 támogatási igény érkezett be közel 136 milliárd forint értékben. A távfűtési rendszerek zöldítésével, hatékonyságának javításával csökken az energiafelhasználás, mérséklődnek az importkitettségek, erősödik az ellátás biztonsága – ismertette szerdai közleményében az Energiaügyi Minisztérium.

Telitalálatnak bizonyultak a Jedlik-program távhőtámogatásai az Energiaügyi Minisztérium szerint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A szaktárca kiemelte, hogy Magyarországon jelenleg több mint 210 távhőrendszer tartja melegen mintegy másfél millió lakossági fogyasztó otthonát és több mint tízezer oktatási, szociális és egészségügyi intézményt, bevásárlóközpontot és sportlétesítményt a fűtési szezonban. Az ágazati beruházások a tiszta energiaforrások fokozott hasznosításával óvják a környezetet.

Emlékeztettek, hogy a Jedlik-program elsőként megnyílt kiírására június közepétől szeptember végéig jelentkezhettek a távhőszolgáltatók.

A két lezárult benyújtási szakaszban 65 pályázat futott be,

összesen 73,6 milliárd forint támogatásra.

Az értékelés folyamatban van, egy nyertes legalább 20 millió,

de legfeljebb 1,5 milliárd forint állami hozzájárulást kaphat.

A 45 milliárd forintos teljes keretösszegből

25 milliárd forint az energiahatékonyság fokozására fordítható.

A fennmaradó 20 milliárd forint pedig a megújuló energián alapuló hőforrások, hulladékhő hasznosításra és meglévő távhővezetékkel való összekapcsolásukra vehető igénybe.

A Jedlik Ányos Energetikai Program másik ágazati elemében a távhőtermelők igényelhettek támogatást rendszereik megújuló alapú korszerűsítésére július 21-től október 27-ig.

Az 51 milliárd forintos keretből egy nyertes pályázatra

legalább 200 millió és legfeljebb 3,5 milliárd forint ítélhető meg.

Az önállóan támogatható tevékenységek közé tartozik a megújuló alapú hőtermelési technológia létesítése (a hőszivattyút is beleértve),

hulladékhő hasznosítása vagy hőtároló megvalósítása.

E programelemben két benyújtási körben 31 távhőtermelő igényelt együttesen 62,2 milliárd forintot.

Népszerű a lakossági távhőprogram

Az Energiaügyi Minisztérium szerint a kormány célja segíteni a családokat a távfűtés költségcsökkentő korszerűsítésében. Ennek érdekében indult el június végén a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek szóló, 5 milliárd forintos keretösszegű pályázat. Az okosmérővel felszerelt otthonokban élők tényleges fogyasztásuk alapján, kevesebbet fizethetnek majd a távfűtésért. A lehetőség felfüggesztéséig itt több mint 900 jelentkező kért összesen 7,6 milliárd forint vissza nem térítendő forrást.

A kormány a három programban összesen tehát több mint 100 milliárd forint támogatást biztosított a távhőrendszerek korszerűsítésére. Az Energiaügyi Minisztérium vizsgálja a keretemelés lehetőségét a sikeres kiírásokban.

A szaktárca szerint a Jedlik Ányos Energetikai Program további felhívásai is kedvező fogadtatásra találtak. A vidéki településeket a helyi közvilágítás energiatakarékos eszközökre cserélésében segítő programelem több mint ezer kisváros és község érdeklődését keltette fel. Az energetikai kutatás-fejlesztést ösztönző pályázatra a keretösszeg dupláját meghaladó támogatási igényt nyújtottak be a cégek. A népszerű programcsomag következő elemeként hamarosan megnyílik az ipari energiatárolók telepítését célzó 50 milliárd forintos felhívás. A Jedlik-program összesen már több mint 500 milliárd forint támogatással csökkenti a vállalkozások, önkormányzatok és egészségügyi intézmények energiafogyasztását és rezsiterheit.