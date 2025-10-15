Veszélyessé vált Lengyelország – nagy kínai vonatbizniszbe szállhatnak be a magyar cégek

Erősíti együttműködését a nemzetközi értéknövelt logisztikai szolgáltatások területén a Rail Cargo Operator – Hungaria, az Acemil Holding Zrt. és a kínai Taitong International Transport Co., Ltd. Egyengették a Kínából várt tehervonatok útját.

A Kínából érkező tehervonatoknak most nem opció a lengyelországi határátlépés / Fotó: Reuters

A tehervonatnak ki kell kerülniük a lengyel határt

Az eseményen a felek egyeztettek egy új vasúti tehervonatjáratról is, amely Hopej (Hebei) tartomány központját, a 12 millió lakosú Paotinget (Baoding) köti majd össze Budapesttel. A fuvarozást a felek a déli transzkontinentális korridoron keresztül kívánják üzemeltetni új fuvarozási alternatívaként az Európai Unió lengyelországi határátlépési pontján, Malaszewiczében kialakult helyzet miatt. (A lengyel–fehérorosz határátkelő használatát az ukrajnai háborúból következő politikai feszültségek, közeli hadgyakorlatok teszik kockázatossá. A Malaszewicze-Breszt terminál kulcsfontosságú csomópont a kínai vasúti árufuvarozás számára: ott vált széles nyomtávúról keskeny nyomtávúra a vasút. A határt ideiglenesen lezárták, és jövőbeni lezárások is fenyegetnek.)

A Taitong vállalatnak ugyanis már van forgalma Paotingból Kazahsztánba és a régióba. Ezen a kipróbált útvonalon jutnának el a magyarországi fuvarok Törökországig, ahonnan a Rail Cargo Group továbbítaná a tehervonatokat.

Kazahsztánon és Törökországon át

A megállapodást a Rail Cargo Operator – Hungaria képviseletében Hernád Ágnes ügyvezető igazgató, az Acemil Holding Zrt. részéről Farkas Tibor vezérigazgató, a Taitong International Transport Co., Ltd. nevében pedig Csu Hszüan (Chu Xuan) vezérigazgató írta alá. Az eseményen jelen volt

Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria vezérigazgatója

és Csen Suceng (Chen Shuzeng), Hopej tartomány CPPCC-főtitkára is.

A megállapodást üdvözlő felszólalásában Csen Sucseng hangsúlyozta, hogy az együttműködés új lendületet ad a partneri kapcsolatok fejlődéséhez. Reméli, hogy a felek közösen dolgoznak majd egy hatékony, zökkenőmentes és stabil új nemzetközi logisztikai csatorna kiépítésén, és ezáltal egy új kínai–magyar üzleti kooperáció jöhet létre.