Deviza
EUR/HUF390.93 -0.2% USD/HUF336.59 -0.3% GBP/HUF449.03 -0.18% CHF/HUF420.34 -0.21% PLN/HUF91.85 -0.08% RON/HUF76.82 -0.2% CZK/HUF16.1 -0.03% EUR/HUF390.93 -0.2% USD/HUF336.59 -0.3% GBP/HUF449.03 -0.18% CHF/HUF420.34 -0.21% PLN/HUF91.85 -0.08% RON/HUF76.82 -0.2% CZK/HUF16.1 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,900.25 +0.5% MTELEKOM1,802 -0.11% MOL2,758 +0.44% OTP30,420 +0.89% RICHTER10,330 -0.48% OPUS547 -0.91% ANY7,300 +0.27% AUTOWALLIS161.5 +0.93% WABERERS4,840 -1.24% BUMIX9,700.57 +0.81% CETOP3,519.42 -0.34% CETOP NTR2,223.73 +1.07% BUX102,900.25 +0.5% MTELEKOM1,802 -0.11% MOL2,758 +0.44% OTP30,420 +0.89% RICHTER10,330 -0.48% OPUS547 -0.91% ANY7,300 +0.27% AUTOWALLIS161.5 +0.93% WABERERS4,840 -1.24% BUMIX9,700.57 +0.81% CETOP3,519.42 -0.34% CETOP NTR2,223.73 +1.07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Paoting
Acemil
tehervonat
Kína
Rail Cargo Hungaria

Veszélyessé vált Lengyelország – nagy kínai vonatbizniszbe szállhatnak be a magyar cégek

Új fuvarozási útvonal nyílna egy kínai nagyváros és Budapest között a déli transzkontinentális korridoron keresztül. A lépést az Európai Unió lengyelországi határátlépési pontján, Malaszewiczében kialakult helyzet miatt tervezik magyar és kínai vállalatok a tehervonatok útjának biztosítása érdekében.
B. H. L.
2025.10.15., 13:57

Erősíti együttműködését a nemzetközi értéknövelt logisztikai szolgáltatások területén a Rail Cargo Operator – Hungaria, az Acemil Holding Zrt. és a kínai Taitong International Transport Co., Ltd. Egyengették a Kínából várt tehervonatok útját. 

tehervonat
A Kínából érkező tehervonatoknak most nem opció a lengyelországi határátlépés / Fotó: Reuters

A tehervonatnak ki kell kerülniük a lengyel határt

Az eseményen a felek egyeztettek egy új vasúti tehervonatjáratról is, amely Hopej (Hebei) tartomány központját, a 12 millió lakosú Paotinget (Baoding) köti majd össze Budapesttel. A fuvarozást a felek a déli transzkontinentális korridoron keresztül kívánják üzemeltetni új fuvarozási alternatívaként az Európai Unió lengyelországi határátlépési pontján, Malaszewiczében kialakult helyzet miatt. (A lengyel–fehérorosz határátkelő használatát az ukrajnai háborúból következő politikai feszültségek, közeli hadgyakorlatok teszik kockázatossá. A Malaszewicze-Breszt terminál kulcsfontosságú csomópont a kínai vasúti árufuvarozás számára: ott vált széles nyomtávúról keskeny nyomtávúra a vasút. A határt ideiglenesen lezárták, és jövőbeni lezárások is fenyegetnek.)

A Taitong vállalatnak ugyanis már van forgalma Paotingból Kazahsztánba és a régióba. Ezen a kipróbált útvonalon jutnának el a magyarországi fuvarok Törökországig, ahonnan a Rail Cargo Group továbbítaná a tehervonatokat.

Kazahsztánon és Törökországon át

A megállapodást a Rail Cargo Operator – Hungaria képviseletében Hernád Ágnes ügyvezető igazgató, az Acemil Holding Zrt. részéről Farkas Tibor vezérigazgató, a Taitong International Transport Co., Ltd. nevében pedig Csu Hszüan (Chu Xuan) vezérigazgató írta alá. Az eseményen jelen volt

  • Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria vezérigazgatója
  • és Csen Suceng (Chen Shuzeng), Hopej tartomány CPPCC-főtitkára is.

A megállapodást üdvözlő felszólalásában Csen Sucseng hangsúlyozta, hogy az együttműködés új lendületet ad a partneri kapcsolatok fejlődéséhez. Reméli, hogy a felek közösen dolgoznak majd egy hatékony, zökkenőmentes és stabil új nemzetközi logisztikai csatorna kiépítésén, és ezáltal egy új kínai–magyar üzleti kooperáció jöhet létre.

A közlemény nem tér ki a bevezetőjében említett nemzetközi értéknövelt logisztikai szolgáltatások mibenlétére.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
Ansaldo Energia

Megnéztük, honnan érkezik a gázturbinák királya: így épít Európára az olasz Ansaldo technológiája – a Tiszai Erőmű is bevásárolt

A berendezések a hazai energiatermelés közel ötödét biztosíthatják a következő évtizedekben.
6 perc
magyar japán

Ezzel igencsak jól járhat Magyarország is: konzervatív rocker nő lehet Japán következő miniszterelnöke – nem csak az adókedvezményekben értünk egyet

A jövő gazdasági együttműködése így túlmutathat a hagyományos kereskedelmi csatornákon.
2 perc
Acemil

Veszélyessé vált Lengyelország – nagy kínai vonatbizniszbe szállhatnak be a magyar cégek

A tizenkétmillió lakosú Paotingből érkezne az áru.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu