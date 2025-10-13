Deviza
Magyar Telekom Nyrt.
Magyar Telekom
internet-kapcsolat

Az ország több helyén is szünetel a héten az internet-, a tévé- és a telefonszolgáltatás

A Magyar Telekom közleménye szerint a héten több helyen is rövidebb vagy hosszabb időre szünetelhet majd az internet, a tévé és a telefonos szolgáltatás. Mutatjuk mely településen várhatók a Telekom leállások október 13 és október 16 között.
VG
2025.10.13, 10:50
Frissítve: 2025.10.13, 10:59

A Magyar Telekom a honlapján tette közzé, hogy a következő napokban mely településeket érintenek a rövidebb vagy hosszabb időre szünetelő szolgáltatások.

A Magyar Telekom Nyrt. az alábbi időpontokban és helyszínen végez hálózat korszerűsítéseket:

Hétfő, 2025. október 13.:

  • 2025. október 13. 08:00 és október 14. 18:00 között: Budapest (1112, 1116, 1139, 1221, 1222, 1223) település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 30 perc)
  • 2025. október 13. 08:00 és október 14. 18:00 között: Tekenye, Zalaszentgrót (8785, 8789, 8790, 8795) település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 30 perc)
  • 2025. október 13. 08:00 és október 14. 18:00 között: Nyíregyháza település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 30 perc)
  • 2025. október 13. 08:00 és október 15. 16:00 között: Perenye, Szombathely (9700, 9707) település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 30 perc)
  • 2025. október 13. 23:00 és október 14. 03:00 között: Kapuvár település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc)
  • 2025. október 13. 23:00 és október 14. 03:00 között: Vaspör, Zalaháshágy település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc)
  • 2025. október 13. 08:00 és október 17. 16:00 között: Balástya, Kistelek, Pusztaszer település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 180 perc)
  • 2025. október 13. 08:00 és október 24. 17:00 között: Budapest (1188) település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 180 perc)
  • 2025. október 13. 08:00 és október 24. 17:00 között: Esztergom település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 180 perc)
  • 2025. október 13. 08:00 és október 24. 17:00 között: Veresegyház, Kartal település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 180 perc)

Kedd, október 14.:

  • 2025. október 14. 00:00 és 06:00 között: Átány, Besenyőtelek, Dormánd, Erdőtelek, Tenk település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 60 perc)
  • 2025. október 14. 00:00 és 06:00 között: Abaújkér, Arka, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Encs, Fony, Gibárt, Hejce, Hernádcéce, Korlát, Mogyoróska, Regéc, Taktaharkány, Vilmány, Vizsoly település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 300 perc)
  • 2025. október 14. 00:00 és 04:00 között: Bugac, Bugacpusztaháza, Jakabszállás, Kecskemét település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc)
  • 2025. október 14. 00:00 és 04:00 között: Kisfüzes település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc)

Szerda, október 15.:

  • 2025. október 15. 00:00 és 05:00 között: Békés, Dévaványa, Füzesgyarmat, Gyomaendrőd (5500,5502), Köröstarcsa, Mezőberény település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 300 perc)
  • 2025. október 15. 07:00 és 11:00 között: Albertirsa település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 5 perc)
  • 2025. október 15. 08:00 és 18:00 között: Hegyeshalom település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 30 perc)
  • 2025. október 15. 08:00 és 18:00 között: Budapest (1112) település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 30 perc)

Csütörtök, október 16.:

  • 2025. október 16. 00:00 és 06:00 között: Kisköre, Kömlő település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 60 perc)
  • 2025. október 16. 07:00 és 11:00 között: Albertirsa település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 5 perc)
  • 2025. október 16. 00:00 és 05:00 között: Apátvarasd, Aranyosgadány, Baksa, Berkesd, Bisse, Bogádmindszent, Csarnóta, Erdősmecske, Görcsöny, Gyód, Hidas, Kárász, Keszü, Kisdér, Kisherend, Komló, Kozármisleny, Köblény, Lothárd, Lovászhetény, Mánfa, Mecseknádasd, Nagypall, Óbánya, Ócsárd, Ófalu, Ózdfalu, Pécs (7621, 7622, 7624, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636, 7691, 7693), Pécsudvard, Pécsvárad, Pellérd, Peterd, Pogány, Regenye, Szalánta, Szalatnak, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Tengeri, Téseny, Túrony, Újpetre, Vokány, Zengővárkony település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc)
  • 2025. október 16. 23:01 és október 17. 05:00 között: Budapest (1025, 1026) település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 330 perc)

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

