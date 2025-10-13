Az ország több helyén is szünetel a héten az internet-, a tévé- és a telefonszolgáltatás

A Magyar Telekom közleménye szerint a héten több helyen is rövidebb vagy hosszabb időre szünetelhet majd az internet, a tévé és a telefonos szolgáltatás. Mutatjuk mely településen várhatók a Telekom leállások október 13 és október 16 között.