Döntött a 300 fős magyar falu: annyi budapesti vett házat, hogy mostantól félmillió forintot kell fizetnie minden odaköltözőnek – videón a polgármester nyilatkozata

Nógrádban sorra vezetik be a helyi önazonossági rendeleteket: Terényen az új lakcímet létesíteni kívánó személy köteles egyszeri, 500 ezer forintos betelepülési hozzájárulást fizetni, amelyet azonban hat hónap elteltével visszakap, ha betartja a helyi közösségi együttélés szabályait – írja a Nool.
A rendelet továbbá elővásárlási jogot biztosít az önkormányzatnak az eladó ingatlanokra, ha azokat betelepülő vagy mentességet nem élvező személy kívánja megvásárolni. Nem létesíthet Lakóhelyet a községben az, aki korábban személy elleni erőszakos bűncselekményt követett el, akinek az elmúlt két évben nem volt legalább 365 nap munkaviszonya, akivel szemben büntetőeljárás folyik, vagy akinek bármilyen adótartozása van.
A polgármester kiemelte, a betelepülni kívánó embereknek lehetősége van kérelmezni az egyedi elbírálást a képviselő-testületnél. Ennek során a kérelmezőt személyesen is meghallgatják és csak ezután döntenek majd arról, hogy engedélyezik-e a beköltözést vagy elutasítják azt.
Az Országgyűlés által júniusban elfogadott, a helyi önazonosság védelméről szóló törvény lehetővé teszi a helyhatóságoknak, hogy a településre költözést szabályozzák. A kormány azzal indokolta a törvény beterjesztését, hogy ez lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy saját döntésük alapján
A kabinet szerint a túlzott mértékű lakosságbővülés vagy a tömeges ingatlanvásárlás több településen a fiatalok kiszorulását és a település jellegének sérülését vagy elvesztését eredményezte. Az új jogi eszközökkel a közösségek hatékonyabban védhetik meg életformájukat a kívántnál nagyobb mértékű betelepülés és ingatlanvásárlások negatív hatásaival szemben.
Számos település élt a lehetősséggel, például Pilis városába a képviselő-testület döntése értelmében nem költözhetnek többek között az életellenes, az erőszakos, a drogos bűncselekmények elkövetői. Az sem létesíthet lakcímet, aki a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik legalább egy éve folyamatosan fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal.
Meglepő döntést hozott a tízezres magyar város: nem élhet ott akárki – ezek a feltételek
Sátoraljaújhely képviselő-testülete elfogadta a helyi önazonosság védelméről szóló rendeletet. Csak azok telepedhetnek le a városban, akik büntetlen előéletüket erkölcsi bizonyítvánnyal igazolják, köztartozásmentesek, érettségivel vagy középfokú szakképesítéssel rendelkeznek,
biztosítotti jogviszonyt vagy nyugdíjat tudnak felmutatni.
