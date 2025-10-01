Deviza
EUR/HUF390.02 +0.04% USD/HUF331.9 -0.1% GBP/HUF446.43 -0.04% CHF/HUF417.54 +0.08% PLN/HUF91.41 +0.01% RON/HUF76.73 +0.03% CZK/HUF16.04 +0.08% EUR/HUF390.02 +0.04% USD/HUF331.9 -0.1% GBP/HUF446.43 -0.04% CHF/HUF417.54 +0.08% PLN/HUF91.41 +0.01% RON/HUF76.73 +0.03% CZK/HUF16.04 +0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Terény
beköltözés
ingatlanpiac

Döntött a 300 fős magyar falu: annyi budapesti vett házat, hogy mostantól félmillió forintot kell fizetnie minden odaköltözőnek – videón a polgármester nyilatkozata

A helyi önazonosság védelméről szóló törvény lehetővé teszi a helyhatóságoknak, hogy szabályozzák a településre költözést. A 340 fős Terényben az új lakcímet létesíteni kívánó személy köteles egyszeri, 500 ezer forintos betelepülési hozzájárulást fizetni.
VG
2025.10.01, 06:22
Frissítve: 2025.10.01, 06:32

Nógrádban sorra vezetik be a helyi önazonossági rendeleteket: Terényen az új lakcímet létesíteni kívánó személy köteles egyszeri, 500 ezer forintos betelepülési hozzájárulást fizetni, amelyet azonban hat hónap elteltével visszakap, ha betartja a helyi közösségi együttélés szabályait – írja a Nool. 

Döntött Terény: annyi budapesti vett házat, hogy mostantól félmillió forintot kell fizetnie minden odaköltözőnek
Fotó: Vendel Lajos / Forrás: Nool.hu

A rendelet továbbá elővásárlási jogot biztosít az önkormányzatnak az eladó ingatlanokra, ha azokat betelepülő vagy mentességet nem élvező személy kívánja megvásárolni. Nem létesíthet Lakóhelyet a községben az, aki korábban személy elleni erőszakos bűncselekményt követett el, akinek az elmúlt két évben nem volt legalább 365 nap munkaviszonya, akivel szemben büntetőeljárás folyik, vagy akinek bármilyen adótartozása van.

A polgármester kiemelte, a betelepülni kívánó embereknek lehetősége van kérelmezni az egyedi elbírálást a képviselő-testületnél. Ennek során a kérelmezőt személyesen is meghallgatják és csak ezután döntenek majd arról, hogy engedélyezik-e a beköltözést vagy elutasítják azt.

Számos teleülés döntött a helyi önazonosság védelméről

Az Országgyűlés által júniusban elfogadott, a helyi önazonosság védelméről szóló törvény lehetővé teszi a helyhatóságoknak, hogy a településre költözést szabályozzák. A kormány azzal indokolta a törvény beterjesztését, hogy ez lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy saját döntésük alapján

  • szabályozzák a településük fejlődését,
  • megőrizve a hagyományaikat,
  • társadalmi rendjüket és
  • értékeiket.

A kabinet szerint a túlzott mértékű lakosságbővülés vagy a tömeges ingatlanvásárlás több településen a fiatalok kiszorulását és a település jellegének sérülését vagy elvesztését eredményezte. Az új jogi eszközökkel a közösségek hatékonyabban védhetik meg életformájukat a kívántnál nagyobb mértékű betelepülés és ingatlanvásárlások negatív hatásaival szemben. 

Számos település élt a lehetősséggel, például Pilis városába a képviselő-testület döntése értelmében nem költözhetnek többek között az életellenes, az erőszakos, a drogos bűncselekmények elkövetői. Az sem létesíthet lakcímet, aki a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik legalább egy éve folyamatosan fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal.

Meglepő döntést hozott a tízezres magyar város: nem élhet ott akárki – ezek a feltételek

Sátoraljaújhely képviselő-testülete elfogadta a helyi önazonosság védelméről szóló rendeletet. Csak azok telepedhetnek le a városban, akik büntetlen előéletüket erkölcsi bizonyítvánnyal igazolják, köztartozásmentesek, érettségivel vagy középfokú szakképesítéssel rendelkeznek,
biztosítotti jogviszonyt vagy nyugdíjat tudnak felmutatni.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu