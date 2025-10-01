Döntött a 300 fős magyar falu: annyi budapesti vett házat, hogy mostantól félmillió forintot kell fizetnie minden odaköltözőnek – videón a polgármester nyilatkozata

Nógrádban sorra vezetik be a helyi önazonossági rendeleteket: Terényen az új lakcímet létesíteni kívánó személy köteles egyszeri, 500 ezer forintos betelepülési hozzájárulást fizetni, amelyet azonban hat hónap elteltével visszakap, ha betartja a helyi közösségi együttélés szabályait – írja a Nool.

Fotó: Vendel Lajos / Forrás: Nool.hu

A rendelet továbbá elővásárlási jogot biztosít az önkormányzatnak az eladó ingatlanokra, ha azokat betelepülő vagy mentességet nem élvező személy kívánja megvásárolni. Nem létesíthet Lakóhelyet a községben az, aki korábban személy elleni erőszakos bűncselekményt követett el, akinek az elmúlt két évben nem volt legalább 365 nap munkaviszonya, akivel szemben büntetőeljárás folyik, vagy akinek bármilyen adótartozása van.

A polgármester kiemelte, a betelepülni kívánó embereknek lehetősége van kérelmezni az egyedi elbírálást a képviselő-testületnél. Ennek során a kérelmezőt személyesen is meghallgatják és csak ezután döntenek majd arról, hogy engedélyezik-e a beköltözést vagy elutasítják azt.

Számos teleülés döntött a helyi önazonosság védelméről

Az Országgyűlés által júniusban elfogadott, a helyi önazonosság védelméről szóló törvény lehetővé teszi a helyhatóságoknak, hogy a településre költözést szabályozzák. A kormány azzal indokolta a törvény beterjesztését, hogy ez lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy saját döntésük alapján

szabályozzák a településük fejlődését,

megőrizve a hagyományaikat,

társadalmi rendjüket és

értékeiket.

A kabinet szerint a túlzott mértékű lakosságbővülés vagy a tömeges ingatlanvásárlás több településen a fiatalok kiszorulását és a település jellegének sérülését vagy elvesztését eredményezte. Az új jogi eszközökkel a közösségek hatékonyabban védhetik meg életformájukat a kívántnál nagyobb mértékű betelepülés és ingatlanvásárlások negatív hatásaival szemben.

Számos település élt a lehetősséggel, például Pilis városába a képviselő-testület döntése értelmében nem költözhetnek többek között az életellenes, az erőszakos, a drogos bűncselekmények elkövetői. Az sem létesíthet lakcímet, aki a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik legalább egy éve folyamatosan fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal.