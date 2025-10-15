Emelné a magyar nyugdíjkorhatárt és megadóztatná a nyugdíjakat a Tisza szakértője

A Nők40 korkedvezményes nyugdíj eltörléséről és a nyugdíjkorhatár emelésének fontosságáról beszélt Simonovits András baloldali közgazdász az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

A Tisza-közeli közgazdász adóemelést tervez a nyugdíjasok számára / Fotó: ATV Magyarország / YouTube / Screenshot

A Tisza Pártot támogató szakember egy másik interjúban pedig arról beszélt, hogy túl bőkezű a jelenlegi nyugdíjrendszer az induló nyugdíjaknál, ezért azokat csökkenteni kellene, például úgy, hogy megadóztatják a magasabb nyugdíjakat.

A Tisza-közeli szakértők a nyugdíjakon spórolnának

Simonovits András szerint a legmagasabb nyugdíjakat 10-20 százalékkal kellene megadóztatni, ám azt nem árulta el, hogy ez mekkora összeget jelentene. Az Ellenpont összefoglalója felidézi, hogy egy másik, Tisza-közeli tanácsadó, Petschnig Mária Zita a 13. havi nyugdíj csökkentését sürgette a juttatás átlagolásával, míg

Surányi György volt jegybankelnök szerint a 13. havi nyugdíjnak semmi alapja nincs.

Az Ellenpont szerint más kiszivárgott tiszás tervek is érzékenyen érintenék a nyugdíjasokat, így a párt által tervezett háromkulcsos személyi jövedelemadó aránytalanul nagy adóemelést jelentene a nyugdíjas munkavállalók számára, ugyanis annak mértéke számukra arányaiban nagyobb lenne, mint az aktív korúak esetében. Ennek oka, hogy a nyugdíj mellett dolgozók nem fizetnek társadalombiztosítási járulékot csak jövedelemadót.

A Tisza által tervezett szja-emelés a nyugdíjas pedagógusoknak átlagosan havi 15 ezer, évi 180 ezer forinttal, az egészségügyben dolgozó időskorúaknak pedig átlagosan havi 33 ezer, évi 397 ezer forinttal több adófizetési kötelezettséget jelentene. Egy 40 éve praktizáló orvos bruttó bére 2,38 millió forint. Ők már a 33 százalékos adósávba esnének, havi szinten 262 ezer forinttal, évente 3,14 millió forinttal keresnének kevesebbet.