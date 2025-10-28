Deviza
Semmi sem szent: Magyar Péter tanácsadói már a 3 százalékos hitelt is támadják, a devizahiteleket védik

Surányi György és Bod Péter Ákos szerint nem jó, hogy az embereknek nem kell viselniük a kamatok, az infláció és a forint árfolyama jelentette kockázatokat, hanem helyettük az állam és a bankok vállalják magukra.
Andor Attila
2025.10.28, 18:15

Surányi György korábbi jegybankelnök, jelenlegi Tisza-tanácsadó megdöbbentő módon azt kritizálta, hogy a hiteligénylőknek nem kell viselniük az árfolyamkockázatot, hanem végig kiszámítható, egyenletes törlesztőrészletet fizethetnek. Surányi tehát amellett érvel, hogy állam helyett az emberek fizessék az árfolyamkockázatot, ahogy az történt a devizahitelek idején is – írja az Ellenpont.

A Tisza Párt tanácsadói a devizahitelekre szavaznak a támogatott kölcsönök helyett / Fotó: AFP / MTI

Ez óriási teher a költségvetésnek

– tette hozzá Surányi, aki ezek szerint ezt a terhet a hiteligénylőkkel fizettetné meg.

De nem ő az egyetlen Tisza környéki közgazdász és volt jegybankelnök, aki támadta a fix 3 százalékos hitelt.  

Bod Péter Ákos szintén az emberekre hárítaná át az árfolyamkockázatot, az szerinte egy inflációs hullám esetén ugyanis túl nagy terhet róna az államháztartásra. 

Hogy mi történne a családokkal ugyanebben az esetben, arról már nem tesz említést.

Bod Péter Ákos véleménye tulajdonképpen megegyezik a Tisza Párt másik tanácsadójának, Surányi Györgynek azzal a kritikájával, miszerint egy inflációs sokk esetén az államháztartásnak kihívást jelentene a fix kamat és a piaci kamatlábak közti különbség kitermelése.

Nem meglepő, hogy mindketten az inflációs sokkot emlegetik mint kockázatot, hiszen nekik első kézből van tapasztalatuk ilyesmivel: emlékezetes, hogy éppen kettejük jegybankelnöksége alatt, a 90-es évek derekán tapasztalt történelmi inflációs sokkot Magyarország. 

Nincs új a nap alatt: felsejlett a devizahitel réme

A két tiszás tanácsadó inkább a lakosságot megnyomorító devizahitelekben, pontosabban azok módszertanában hisz. Szerintük az emberekkel volt a baj, nem a bankokkal és a Gyurcsány-kormánnyal.

Sem a bank, sem a hitelfelvevő nem láthatja előre a devizapiac hullámzását, ezért mindkét oldalnak óvatosabban kellett volna eljárnia

– jelentette ki Surányi György. 

Bod Péter Ákos ennél is egyértelműbben állt ki a devizahitelezés mellett. „Ha megtakarítóként államilag engedélyezett az árfolyamkockázat vállalása, akkor – alkalmas ügyfélkörben – a hitelfelvevőt sem kell ügyefogyottnak nézni” – hangsúlyozta. 
A közgazdász szerint a fő probléma az volt, hogy a szabályozói és politikai környezet nem készült fel az árfolyam-ingadozások kockázataira.

Mindebből világosan látszik, hogy a Tisza nem helyesli az olcsó, kormány által támogatott hiteleket, így – hatalomra kerülése esetén – minden esély megvan arra, hogy ezeket a programokat eltöröljék.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
