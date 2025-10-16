Újabb pofon a nyugdíjasoknak: felháborító kijelentéseket tett a Tisza-közeli közgazdász – szerinte „elmebetegség” a Nők40

Újabb provokatív kijelentéssel hívta fel magára a figyelmet Simonovits András, a Tisza Párt gazdasági holdudvarához köthető közgazdász. A 24.hu Della podcastjében a Nők40 programot „elmebetegségnek” minősítette, és arról beszélt, hogy az igénybe vevő nőket büntetni kellene, miközben a párt körül körvonalazódó megszorítócsomag egyre inkább a nyugdíjasokat célozza – írta az Ellenpont.

Újabb botrányos kijelentéssel hívta fel magára a figyelmet Simonovits András, a Tisza Párt holdudvarához köthető közgazdász / Fotó: ATV Magyarország / YouTube / Screenshot

A Tisza Párt gazdasági irányvonaláról eddig is lehetett sejteni, milyen lépéseket tervezhetnek, ha hatalomra kerülnek. Most azonban a párthoz közel álló Simonovits András nyilatkozata újabb fejezetet nyitott a nyugdíjasokat érintő vitában.

A közgazdász most a nyugdíjas nőket célozta meg, és az őket megsegítő Nők40 programot „elmebetegségnek” nevezte, valamint annak azonnali megszüntetését sürgette.

Simonovits szerint érthetetlen, hogy egy nő 60 évesen, 40 év munkaviszonnyal nyugdíjba mehet, majd járulékmentesen dolgozhat tovább. Az interjúban így fogalmazott: „Ezt elmebetegségnek minősítem”, majd ennél is tovább ment, amikor a Nők40-et igénybe vevő nőket büntetendőnek nevezte.

Ez a kijelentés nem elszigetelt elszólás: Simonovits korábban már beszélt arról, hogy az induló nyugdíjakat csökkenteni kellene, a magasabbakat pedig „jobban megadóztatni”. Ez gyakorlatilag a Tisza-adó bevezetését készítené elő.

Egyre tisztább a kép a Tisza Párt nyugdíjkatasztrófájáról

Más Tisza-közeli szakértők is a nyugdíjrendszer szigorítását szorgalmazták. Petschnig Mária Zita többször beszélt a 13. havi átlagnyugdíj bevezetéséről, míg Surányi György szerint a 13. havi juttatásnak egyáltalán nincs alapja. Az irányvonal egyértelmű: a jóléti kedvezmények lefaragása és a nyugdíjak csökkentése.

A Tisza-csomag több eleme súlyosan érintené a nyugdíjasokat. A háromkulcsos adó például aránytalan terhet róna a nyugdíj mellett dolgozókra: az Ellenpont számításai szerint egy nyugdíjas pedagógus évente akár 180 ezer, egy idős orvos pedig több mint hárommillió forinttal kevesebbet vihetne haza.

Simonovits Nők40 elleni támadása tehát nem véletlen nyelvbotlás, hanem a Tisza gazdasági holdudvarának következetes politikai üzenete: nyugdíjcsökkentés, kedvezmények eltörlése, a dolgozó nyugdíjasok adóterheinek növelése.