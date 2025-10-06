Ezután merjen valaki gyereket kiszolgálni a trafikban: a hatóságok megelégelték, és összefogtak

A jövő generációjának egészségvédelme különösen kiemelt társadalmi érdek, egyúttal a fiatalokat érintő, mindennapjaikat, ezáltal fejlődésüket befolyásoló jogszabályi követelmények folyamatos vizsgálata és azok szigorú betartatása kiemelt állami feladat. Ezért a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 2025. október 6-án együttműködési megállapodást írt alá, amelynek elsődleges célja a fiatalkorúak alkoholos itallal, energiaitallal, illetve dohánytermékekkel történő kiszolgálását szolgáló tilalmak érvényre juttatása – közölte az SZTFH hétfőn.

A trafikok kemény ellenőrzésekre számíthatnak, összefogtak a hatóságok / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Az SZTFH a dohánytermék-kiskereskedelem hatósági felügyeletét látja el, eljár a jogosulatlan dohánytermék-kiskereskedelmet folytatókkal szemben, míg az NKFH a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve a fiatalkorúak alkoholtermékkel és energiaitallal történő kiszolgálásának tilalmát ellenőrzik. A megállapodás alapján a két hatóság együttműködik olyan közös ellenőrzések szervezésében, amelyek a fenti célokat hivatottak elérni. Ezért a felek vállalják, hogy

előzetes egyeztetés alapján, a Magyarország területén működő dohány-kiskereskedelmi egységekben fiatalkorúak bevonásával próbavásárláson alapuló közös fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket szerveznek.

A közös ellenőrzéseket indokolják, hogy a korábbi, 114 forgalmas dohányboltban szúrópróbaszerűen végzett ellenőrzés során hét üzletben szolgáltak ki fiatalkorút, ami 6 százalékos kifogásolási arányt jelent. Ez a korábbi évben tapasztalt 10 százalékos jogsértési arányhoz képest jelentős csökkenés, így a közös hatósági eljárások folytatása a eredményesség miatt is szükségszerű és indokolt.

Mindezek mellett a két szervezet tervei között szerepel, hogy

közösen szervezzenek képzéseket, műhelybeszélgetéseket, konferenciákat, szakmai rendezvényeket, továbbá az is, hogy oktatások és konzultációk formájában tapasztalatcserét biztosítsanak az érintett szakemberek számára.

Az NKFH elnöke, Német-Weingartner Lilla az együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírásakor elmondta: „Célunk az önkéntes jogkövető magatartás erősítése és a fogyasztóvédelmi, valamint a piacfelügyeleti jogsértésekkel szembeni hatékony fellépés az alkohol és az energiaital elterjedtségének csökkentését célzó kormányzati stratégiák és intézkedések megvalósulása, továbbá a magyar emberek – és különös tekintettel a fiatalkorúak – életének és egészségének védelme érdekében.”