Kelet felől fúj a szél az online piacterek világában

A magyarországi online kiskereskedelmi szegmensnek is érdemes lehet megbarátkozni az alig tizenöt éve alapított Trendyolt nevével, a török vállalat ugyanis ennyi idő alatt az európai e-kereskedelmi piac akkora szereplőjévé nőtte ki magát, amellyel a versenytársaknak kell, a vásárlóknak pedig érdemes számolniuk. A Trendyolt sok magyar vásárló már ismeri, s úgy tűnik, a vállalatnak komoly tervei lehetnek régiónkban is.
VG
2025.10.20, 15:33

Az e-kereskedelem világát néhány év alatt forgatta fel főként két nagy, kínai alapítású online piactér, a Temu és Shein. A kihívásra persze reagálniuk kellett a szektor nagy versenyzőinek is, például az Amazon saját térfelén, kínai kereskedőkkel együttműködve, hasonlóan olcsó árakat kínáló portállal vágna vissza a kihívónak. Eközben a Temu működési modelljét a vámháború és a kis értékű csomagküldés mint kiskapu bezárása kezdheti ki, mely viszont mostanra jókora szeletet harapott ki a hagyományos webáruházak forgalmából. Most a Trendyol lehet az új nagy játékos, melyre érdemes figyelni, és ha az Amazon Haulja a Temu esélyes kihívója, a török piactér a „sheingyilkos” lehet – írja cikkében az Origo.

trendyol
Török alapítású a Trendyol, mely Magyarországra is végez kiszállítást / Fotó: Shutterstock

Kelet felől fúj a szél a Trendyol esetében is

A lap a Trendyol kapcsán arról így, hogy a török vállalat 27 európai ország piacán van jelen, nemrég pedig Romániában nyitotta meg logisztikai központját. A magyar vásárlókat elsősorban divatruházati árucikkekkel próbálják megszólítani, valamint rövid, tíz munkanapos szállítási határidő vállalásával.

Működésükben a kínai online piacterek modelljét idézi az, hogy 

  • gyors, akár már néhány munkanap alatt teljesülő kiszállítást vállalnak, 
  • a piaci árak keretében értelmezve viszonylag olcsón.

A régióban a magyar vásárlókat elsősorban ruházati termékekkel, vizuálisan erős „akciós” üzenetekkel s persze az első vásárlóknak kínált pluszszolgáltatásokkal kívánják megszólítani.

Az Origo kitér rá, hogy a vállalat első Törökországon kívüli irodája 2022-ben nyílt meg Berlinben. 2023-ban már a kelet-közép-európai működés bővítése került a középpontba, 2024-ben pedig a csehországi, görögországi, magyarországi, illetve romániai erősítés után bejelentették, hogy 2025-ben regionális logisztikai bázist nyitnak Bukarestben és irodákat Romániában. A romániai jelenléten keresztül erősítenék regionális elkötelezettségüket, ennek részeként pedig Romániában több kereskedőt csábítanának felületükre. A Carrefourral már sikerült megállapodniuk, a vállalat termékkínálatából elsősorban a háztartási cikkek, a nem élelmiszer jellegű termékek árusítását és szállítását vállalata a Trendyol.

Globális bevételük 2023-ban meghaladta a 4,25 milliárd eurót.

Az Alibaba sejlik fel a Trendyol mögött

Miközben az isztambuli székhelyű vállalat török e-kereskedőként ismert, valójában szoros kínai kapcsolatokkal bír, tekintve, hogy egyik legfontosabb befektetője az Alibaba. Miként a Világgazdaság nemrég megírta, nemrég az Alibaba részéről arról beszéltek, hogy a törökországi online kiskereskedelem tovább nőhet, valamint eddig 1,4 milliárd dollár értékben ruháztak be az országban a Trendyolon keresztül.

További részleteket az Origo cikkében talál.

