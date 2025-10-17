Trump–Putyin-találkozó: az egyik legjobb magyar testőr szerint ez történhet a látogatáskor – egy nagy csavar is lehet a történetben

Donald Trump és Vlagyimir Putyin kétségkívül a világ legjobban védett személyei közé tartoznak – hívta fel a figyelmet Pomozi Sándor dandártábornok. Az Áder János korábbi köztársasági elnök védelméért felelős testőrség vezetőjét azután kereste meg lapunk, hogy kiderült: az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump csütörtökön bejelentette, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy előmozdítsa az orosz–ukrán háború lezárását célzó diplomáciai folyamatot.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump Magyarországon tárgyal a békéről / Fotó: AFP

A dandártábornok hangsúlyozta, hogy az ilyen eseményeknél a munka túlnyomó része nem a terepen zajlik, hanem az előkészítés során. Tapasztalata szerint a teljes folyamat mintegy 70-80 százaléka az előzetes tervezésről, a helyszíni felderítésről és a biztonsági szintek egyeztetéséről szól.

Ez az igazi feladat, hiszen ilyenkor mindkét fél megérkezik a vendéglátó országba, leülnek a helyi biztonsági szervekkel, átbeszélik a programot, az útvonalakat és az esetleges veszélyforrásokat.

Pomozi szerint a két vezető védettségi szintje eleve a legmagasabb, de a helyi kockázatokat is figyelembe kell venni. Ilyenek lehetnek például politikai demonstrációk, csoportos megmozdulások vagy akár egyedi fenyegetések. A szakértő úgy véli, éppen ezért a legnagyobb felkészültséget az előkészítés fázisa igényli, a tényleges biztosítás már ennek a logisztikai és információs munkának a végrehajtása.

A magyar hatóság biztosítja Trump és Putyin útvonalait

Arra a kérdésre, hogy a magyar szolgálatok milyen szerepet töltenek be egy ilyen szintű műveletben, Pomozi elmondta: a magyar fél jellemzően

koordinációs

és háttérbiztosítási

feladatokat lát el. „A személyvédők mellett ott vannak az összekötők is, akik a két nagy küldöttség között segítik a kommunikációt” – magyarázta. A magyar szervek feladatai közé tartozik

a tűzszerészeti ellenőrzés az útvonalakon,

a forgalomszervezés,

valamint a közlekedés zavartalanságának biztosítása.

Pomozi Sándor kiemelte:

a TEK, a BRFK és a magyar rendőrség ezen a téren világszinten is az élvonalban van.

Ugyanakkor hozzátette, hogy az ilyen feladatoknál Magyarország „alárendelt, de nélkülözhetetlen” szerepben van. „Mi koordinálunk, összekötünk, segítünk, de a tényleges döntési jogkör a két vezető saját biztonsági szolgálatánál marad.”