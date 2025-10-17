Deviza
Trump–Putyin-találkozó: az egyik legjobb magyar testőr szerint ez történhet a látogatáskor – egy nagy csavar is lehet a történetben

A lehetséges magyarországi Trump–Putyin-találkozó hírére megmozdult a diplomáciai és biztonsági háttérapparátus is. Pomozi Sándor dandártábornok lapunknak elmondta, hogy a világ két legjobban védett emberének egy helyszínre érkezése óriási logisztikai és koordinációs kihívás, amelyben a magyar szervek is kulcsszerepet kapnak, de elsősorban háttérmunkát végeznek. Donald Trump csütörtökön beszélt arról, hogy hazánk adhat otthont a történelmi jelentőségű eseménynek.
Zováthi Domokos
2025.10.17, 10:19
Frissítve: 2025.10.17, 11:44

Donald Trump és Vlagyimir Putyin kétségkívül a világ legjobban védett személyei közé tartoznak – hívta fel a figyelmet Pomozi Sándor dandártábornok. Az Áder János korábbi köztársasági elnök védelméért felelős testőrség vezetőjét azután kereste meg lapunk, hogy kiderült: az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump csütörtökön bejelentette, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy előmozdítsa az orosz–ukrán háború lezárását célzó diplomáciai folyamatot.

Trump Putyin Putin
Vlagyimir Putyin és Donald Trump Magyarországon tárgyal a békéről / Fotó: AFP

A dandártábornok hangsúlyozta, hogy az ilyen eseményeknél a munka túlnyomó része nem a terepen zajlik, hanem az előkészítés során. Tapasztalata szerint a teljes folyamat mintegy 70-80 százaléka az előzetes tervezésről, a helyszíni felderítésről és a biztonsági szintek egyeztetéséről szól.

Ez az igazi feladat, hiszen ilyenkor mindkét fél megérkezik a vendéglátó országba, leülnek a helyi biztonsági szervekkel, átbeszélik a programot, az útvonalakat és az esetleges veszélyforrásokat.

Pomozi szerint a két vezető védettségi szintje eleve a legmagasabb, de a helyi kockázatokat is figyelembe kell venni. Ilyenek lehetnek például politikai demonstrációk, csoportos megmozdulások vagy akár egyedi fenyegetések. A szakértő úgy véli, éppen ezért a legnagyobb felkészültséget az előkészítés fázisa igényli, a tényleges biztosítás már ennek a logisztikai és információs munkának a végrehajtása.

A magyar hatóság biztosítja Trump és Putyin útvonalait

Arra a kérdésre, hogy a magyar szolgálatok milyen szerepet töltenek be egy ilyen szintű műveletben, Pomozi elmondta: a magyar fél jellemzően

  • koordinációs
  • és háttérbiztosítási

feladatokat lát el. „A személyvédők mellett ott vannak az összekötők is, akik a két nagy küldöttség között segítik a kommunikációt” – magyarázta. A magyar szervek feladatai közé tartozik

  • a tűzszerészeti ellenőrzés az útvonalakon,
  • a forgalomszervezés,
  • valamint a közlekedés zavartalanságának biztosítása.

Pomozi Sándor kiemelte:

a TEK, a BRFK és a magyar rendőrség ezen a téren világszinten is az élvonalban van.

Ugyanakkor hozzátette, hogy az ilyen feladatoknál Magyarország „alárendelt, de nélkülözhetetlen” szerepben van. „Mi koordinálunk, összekötünk, segítünk, de a tényleges döntési jogkör a két vezető saját biztonsági szolgálatánál marad.” 

A szakértő szerint ezek az alkalmak hatalmas tanulási lehetőséget jelentenek: „Nagyon jó taktikákat, biztosítási formákat, felszereléseket lehet ilyenkor látni, amiből sokat tanulhat a magyar állomány is.”

Pomozi Sándor beszélt a Trump Putyin találkozóról
Pomozi Sándor (középen) sok éven át védte Áder János egykori köztársasági elnököt / Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Erre figyeljen a lakosság

A lakosságnak a dandártábornok egyetlen tanácsot fogalmazott meg: mindenki legyen türelmesebb, és tartsa be a biztonsági szabályokat. Felhívta a figyelmet, hogy az ilyen konvojokat éles helyzetben

  • mesterlövészek,
  • koordinátorok
  • és felderítők

figyelik.

Nem érdemes közel menni, integetni, fényképezni vagy a kordonon átszaladni, mert ilyenkor minden mozdulat értelmezhető fenyegetésként.

A közlekedési korlátozások miatt szerinte érdemes előre készülni, alternatív útvonalakat és pótlójáratokat tervezni.

A nagy csavar: lehet mégsem Budapesten lesz a találkozó?

A szakértő szerint az sem biztos, hogy a találkozót végül Budapesten tartják meg. „Elképzelhető, hogy egy vidéki helyszínt választanak, ahol könnyebb a biztosítás és kisebb a városi felfordulás” – mondta. Példaként említette

  • Gödöllőt,
  • Debrecent
  • és a balatoni térséget,

ahol korábban is tartottak magas szintű kormányzati eseményeket.

Pomozi Sándor hozzátette: a döntéshozók mindig olyan helyszínt keresnek, amely egyszerre reprezentatív és biztonságosan elszigetelhető. „Nem véletlen, hogy a korábbi uniós elnökség idején is Gödöllő volt a fő helyszín” – idézte fel. Véleménye szerint a magyar hatóságok felkészültsége garancia arra, hogy akár Budapesten, akár vidéken, a rendezvény lebonyolítása professzionális körülmények között történjen meg.

