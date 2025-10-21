Deviza
béketárgyalás
Donald Trump
Budapest
Vlagyimir Putyin

Trump–Putyin-találkozó: gyorsabban megérezne egy budapesti békekötést a világ, mint gondolnánk – elárulta az elemző, mi történne Magyarországgal

Magyarország nemzetközi presztízsét is erősítheti a budapesti csúcstalálkozó sikeres lebonyolítása. Trump és Putyin esetleges találkozója nemcsak politikai, hanem gazdasági szempontból is jelentős hatással járhat: a turizmusnak is lendületet adhat egy ilyen esemény.
Zováthi Domokos
2025.10.21., 08:03

Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójának megrendezése és zökkenőmentes lebonyolítása is fontos üzenetet hordoz: azt, hogy Magyarország képes a világ legmagasabb biztonsági követelményeinek megfelelő eseményeket megszervezni – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője.

Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Vlagyimir Putyin és Donald Trump: folytatás Budapesten / Fotó: Anadolu via AFP

Trump és Putyin esetében a világ talán két legjobban védett személyéről beszélhetünk, vagyis az ő vendéglátásuk bizonyíthatja, hogy hazánk bármilyen körülmények között biztonságos környezetet tud nyújtani – fogalmazott a szakértő. Hozzátette, ez a jövőben akár más nemzetközi rendezvények, például

  • sportesemények
  • vagy konferenciák

pályázatainál is versenyelőnyt jelenthet. A nemzetközi figyelem ugyanis erősítheti az országimázst, ami a turizmuson keresztül közvetlen gazdasági hasznot is hozhat Magyarországnak.

Atól is függ, miként végződik Trump és Putyin tárgyalása 

A konkrét gazdasági következmények ugyanakkor nagymértékben attól függenek, milyen eredménnyel zárulnak a tárgyalások.

Ha sikerülne békemegállapodást tető alá hozni, az érdemi és gyors gazdasági változásokat indíthat el

– mondta Molnár Dániel. A piacok az orosz–ukrán háborút hosszabb ideje kockázati tényezőként áraz­zák, különösen az energiapiacokon és a régiós devizák árfolyamában.

Az amerikai–orosz tárgyalások bejelentésére már most is mérséklődtek a világpiaci olajárak és a holland tőzsdei gázárak, ami arra utal, hogy egy megállapodás nagyobb árcsökkenést is hozhat.

Ez az üzemanyagárakon keresztül közvetlenül, a vállalati energiaköltségeken keresztül pedig közvetve is csökkentheti az inflációt, növelve a háztartások vásárlóerejét.

A forint árfolyama is reagált a fejleményekre: az elmúlt időszakban erősödés volt megfigyelhető, és a béke felé mutató folyamatok további felértékelődést hozhatnak. „A kockázati megítélés javulása a jegybank számára is mozgásteret teremthet az alapkamat csökkentésére, ami a hitelezési költségek mérséklésén keresztül a gazdasági növekedést is támogathatja” – emelte ki az MGFÜ vezető elemzője.

Molnár Dániel szerint a budapesti béketárgyalásnak lehet egy további hozadéka is: várhatóan nemcsak az amerikai és orosz vezető közötti egyeztetésre kerül sor, hanem amerikai–magyar kétoldalú megbeszélések is indulhatnak. 

Ezek előkészíthetik új gazdasági megállapodások megszületését, illetve elmélyíthetik a két ország közötti együttműködést, ami kézzelfogható gazdasági előnyöket jelenthet a magyar gazdaság egészére nézve

– tette hozzá.

Nem csak békecsúcs lesz Budapesten, sokkal többről van szó: minden magyar pénztárcája azonnal megérzi – így pörgeti fel Orbán, Trump és Putyin találkozója a gazdaságot

A budapesti békecsúcs hírét a piacok kifejezetten pozitívan fogadták, a forint erősödött a dollárral és az euróval szemben, miközben az olajár folytatta korábbi esését. Mindez egyet jelent azzal, hogy minden adott ahhoz, hogy a következő hetekben tovább csökkenjenek a hazai üzemanyagárak. A budapesti Trump–Putyin-békecsúcs hatását a magyarok a zsebükön is megérezhetik.

Pozitív fejleményként élik meg a piacok a budapesti békecsúcsot

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a Világgazdaságnak azt mondta, hogy a múltban is pozitívan reagáltak a piacok az olyan jellegű hírekre, amikor felvetődött a tárgyalás és a béke lehetősége. Elég sokáig csend volt, és ezt a csendet törte meg Trump csütörtök esti bejelentése.

A piac nagyon várta már, hogy valamilyen pozitív fejlemény bekövetkezzen. Ezt most pozitív fejleményként élték meg 

– fogalmazott a közgazdász, ugyanakkor kérdésesnek nevezte, hogy ez az optimizmus meddig fog tartani. Fontos lesz ebből a szempontból, hogy mi történik pénteken napközben Washingtonban, ahol találkozik az amerikai elnök Zelenszkij ukrán államfővel. Az elemző szerint ezért ez törékeny optimizmus. „Az irány az egyértelmű, hogy merre mozognának a piacok, ha lenne egy tartósabb béke. De ettől sajnos messze vagyunk” – jegyezte meg.

