Nem Budapestre jelentkezett be a 15 milliomodik idei vendég, és nem is külföldi volt

A belföldi és a nemzetközi turisták nagyjából fele-fele arányban keresték fel hazánk nevezetességeit, városait, fürdőit, borvidékeit és természeti kincseit. „Az, hogy a tavalyihoz képest idén három héttel korábban átléptük a tizenötmilliós vendégszámot, világosan mutatja: Magyarország turisztikai vonzereje folyamatosan erősödik. A tudatos fejlesztések és a Visit Hungary nemzetközi és belföldi adatvezérelt és élményalapú kampányai nemcsak elérik céljukat, hanem új távlatokat is nyitnak a hazai turizmus számára” – mondta Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója.
A nemzetközi látogatók imádják a fővárost, amely számukra továbbra is a legvonzóbb célpont:
Budapest a turisták 36 százalékát fogadta, 13 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor. A legtöbben Németországból érkeztek hazánkba, ezt követte Lengyelország, Románia, az Egyesült Királyság és Csehország.
A vidéki városok közül Siófok, Hévíz, Hajdúszoboszló, Győr, Szeged, Sárvár és Bük voltak a leglátogatottabbak.
A magyarok a Balatonra szavaztak. A legtöbb hazai vendég Budapestről, Pest, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar vármegyéből indult útnak, és a magyar tengert választotta úti célul. Ezt a Mátra–Bükk térsége, Budapest környéke, Debrecen és térsége, majd a Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térség követte. Különösen a fürdővárosok bizonyultak vonzónak: sokan utaztak Siófokra, Balatonfüredre, Hajdúszoboszlóra, Zalakarosra és Hévízre is.
A turizmus szárnyal, az ország nyer: az ágazat továbbra is a hazai gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje.
Az idei évben a vendégforgalom május elején már meghaladta az 5 millió főt, szűk öt hónappal később pedig a 15 milliós mérföldkövet is elérte.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.