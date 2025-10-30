Deviza
Az új gigafejlesztésektől további lendületet kaphat a turisztikai szektor – ezt várják az elemzők és a szaktárca

A vendégek és a vendégéjszakák száma is felülmúlta az egy évvel korábbit. A friss turisztikai adatok kapcsán megszólalt a szaktárca is.
2025.10.30, 10:31
Frissítve: 2025.10.30, 10:35

Hasított a turizmus az utószezonban Magyarországon. 2025 szeptemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken1 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 8,3, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. 2025. január–szeptemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,2, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett gyorstájékoztatójából.

Hévíz, turizmus, szálloda turisztikai szálláshelyek
Tartós lehet a turisztikai ágazat remeklése / Fotó: Shutterstock

A friss adatra a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) friss közleményében reagált. A szaktárca kiemelte, hogy Magyarország a hazai és a nemzetközi utazók számára is egyre vonzóbb turisztikai desztinációvá válik. 2025 szeptemberében több mint 1,6 millió vendég érkezett a hazai szálláshelykere, ami 8,3 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában. Rekordokat döntött a hazai turizmus, az év első kilenc hónapjában 15,1 millió vendég összesen 36,7 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken. A belföldi és a külföldi vendégek, valamint az általuk eltöltött vendégéjszakák száma egyaránt érdemben emelkedett.

Jelentős fejlesztések segítik a turisztikai ágazatot

Az NGM felhívta a figyelmet, hogy a turisztikai szektor további erősítése érdekében a kormány kiemelten támogatja az ágazat szereplőit a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont létrehozásával. A turisztikai és vendéglátó ágazatban működő hazai mikro- és kisvállalkozások további erősítése érdekében született döntés a szektor saját, dedikált pénzügyi szolgáltató intézményének létrehozásáról. A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont október közepétől kezdte meg KTH Start néven az 1-10 milliós összegű forgóeszköz, illetve beruházási hitelei kihelyezését, amelyek rendkívül kedvező feltételekkel biztosítanak 3 százalékos fix kamatozású finanszírozást a szektor gerincét alkotó kisebb szereplők fejlesztéseihez. A hitelprogramok bővülésével 2026 végéig mintegy 50 milliárd forintnyi hitelkihelyezés valósulhat meg, több ezer vállalkozás számára.

A szaktárca szerint a kormány itt nem áll meg, több mint 1000 milliárd forintos fejlesztést indít a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér körül, amelynek keretében megépül a 3-as terminál, valamint kötöttpályás gyorsvasút és új kétszer háromsávos úthálózat kapcsolja össze a fővárosi légikikötőt Budapesttel. A cél az, hogy 2035-re megduplázódjon a reptér utasforgalma, ezáltal tovább fokozva a hazánkba irányuló nemzetközi turizmust.

Az év első kilenc hónapjának kiemelkedő eredményei alapján a turisztikai szektor – a 2024-es kimagasló teljesítményét követően – idén újabb rekordévet zárhat. A turizmus Magyarország egyik húzóágazata, amely hazánk GDP-jének 13 százalékát adja és közvetlen vagy közvetett módon 400 ezer családnak biztosít megélhetést.

Tartós lehet az ágazat jó teljesítménye

„A turisztikai forgalmat szeptemberben is a külföldi vendégforgalom húzta, a külföldi vendégek száma 11,1, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 7,5 százalékos emelkedést mutatott. A külföldi vendégforgalmat hazánk turisztikai vonzereje, kedvező árfekvése támogatja, miközben a reptéri fejlesztések, az elérhető desztinációk bővülése is elősegíti annak növekedését” – emelte ki Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője.

A szakértő szerint a bővülést a főbb küldő régiók egyformán támogatták: az Ázsiából érkező vendégek 7,3, az Észak-Amerikából érkezők 6,2, míg az Európából érkezők 8,5 százalékkal töltöttek el több vendégéjszakát, mint egy évvel korábban. Európán belül Franciaország, Lengyelország, valamint Szlovákia volt a növekedés forrása, mindhárom országból ötödével több vendégéjszakát regisztráltak, de a kiegyensúlyozott bővülést mutatja, hogy csak a holland vendégéjszakák száma csökkent, az is minimálisan.

Az MGFÜ várakozásai szerint a turizmus ágazat a következő hónapokban is kedvező teljesítményt nyújthat. Hazánk turisztikai vonzereje nyomán a külföldi vendégek egyre növekvő számban érkezhetnek, és az elmúlt évek tendenciái nyomán ez nemcsak a nyári időszakban, hanem a késő őszi, téli hónapokban is érdemi növekedést hozhat.

„Ezzel párhuzamosan a lakosság jövedelmi helyzetének javulása a belföldi turizmusnak adhat támaszt. Az ágazat élénkülése pedig a gazdaság széles rétegeiben lecsapódhat, miközben a turisztikai régiók fellendülése a felzárkózást is elősegítheti, amelyet a turisztikai kereslet éven belüli egyenletesebb eloszlása is támogathat” – zárta gondolatait Molnár Dániel.

Hasonlóan látják a helyzetet az MBH Bank Elemzési Centrum elemzői. Kiemelték, hogy a turizmus az utószezonban is dinamikusan tudott bővülni, szeptemberben mind a külföldi, mind a belföldi vendégforgalom, valamint az általuk eltöltött vendégéjszakák száma is növekedést mutatott, de az adatokból továbbra is jól látható, hogy a külföldi turisták jelentik a növekedés fő hajtóerejét.

„2025-ben és 2026-ban is az idegenforgalom bővülésének folytatódására számítunk, összhangban a nemzetközi trendekkel. A hazai növekedést több tényező is támogatja: a reálbérek emelkedése, valamint az olyan juttatások, mint a családi adókedvezmény fokozatos megduplázása, illetve a két- és háromgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-kedvezménye” – ismertette várakozásait Horti Flóra, az MBH Bank senior ágazati elemzője.

