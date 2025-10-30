Az új gigafejlesztésektől további lendületet kaphat a turisztikai szektor – ezt várják az elemzők és a szaktárca

Hasított a turizmus az utószezonban Magyarországon. 2025 szeptemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken1 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 8,3, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. 2025. január–szeptemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,2, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett gyorstájékoztatójából.

Tartós lehet a turisztikai ágazat remeklése / Fotó: Shutterstock

A friss adatra a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) friss közleményében reagált. A szaktárca kiemelte, hogy Magyarország a hazai és a nemzetközi utazók számára is egyre vonzóbb turisztikai desztinációvá válik. 2025 szeptemberében több mint 1,6 millió vendég érkezett a hazai szálláshelykere, ami 8,3 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában. Rekordokat döntött a hazai turizmus, az év első kilenc hónapjában 15,1 millió vendég összesen 36,7 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken. A belföldi és a külföldi vendégek, valamint az általuk eltöltött vendégéjszakák száma egyaránt érdemben emelkedett.

Jelentős fejlesztések segítik a turisztikai ágazatot

Az NGM felhívta a figyelmet, hogy a turisztikai szektor további erősítése érdekében a kormány kiemelten támogatja az ágazat szereplőit a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont létrehozásával. A turisztikai és vendéglátó ágazatban működő hazai mikro- és kisvállalkozások további erősítése érdekében született döntés a szektor saját, dedikált pénzügyi szolgáltató intézményének létrehozásáról. A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont október közepétől kezdte meg KTH Start néven az 1-10 milliós összegű forgóeszköz, illetve beruházási hitelei kihelyezését, amelyek rendkívül kedvező feltételekkel biztosítanak 3 százalékos fix kamatozású finanszírozást a szektor gerincét alkotó kisebb szereplők fejlesztéseihez. A hitelprogramok bővülésével 2026 végéig mintegy 50 milliárd forintnyi hitelkihelyezés valósulhat meg, több ezer vállalkozás számára.