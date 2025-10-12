Deviza
EUR/HUF390.17 -0.7% USD/HUF335.8 -0.67% GBP/HUF448.43 -0.67% CHF/HUF419.99 -0.67% PLN/HUF91.63 -0.68% RON/HUF76.58 -0.69% CZK/HUF16.05 -0.68% EUR/HUF390.17 -0.7% USD/HUF335.8 -0.67% GBP/HUF448.43 -0.67% CHF/HUF419.99 -0.67% PLN/HUF91.63 -0.68% RON/HUF76.58 -0.69% CZK/HUF16.05 -0.68%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
turizmus
utószezon
nyár

Erős utószezon jöhet – ezek tarthatják lendületben a magyar turizmust

A szolgáltatók bíznak benne, hogy a nyári rekordforgalom után az utószezonban sem törik meg a turizmus lendülete. A KSH előzetes adatai és a szakmai várakozások szerint az őszi hónapok is élénk forgalmat hozhatnak, a főváros mellett a vidéki térségekben és a wellnessrégiókban is. A turizmus így nemcsak a nyári hónapokban, hanem az őszi és téli időszakban is meghatározó szereplő maradhat a magyar gazdaságban.
VG
2025.10.12., 18:06

A hazai turizmus szakértői derűlátóan tekintenek az idei utószezon elé – írta az Origo. A nyári hónapok kiemelkedő forgalma után a várakozások szerint az őszi időszak sem hoz visszaesést, sőt sok helyen a szeptember–november közötti hónapok egyre fontosabb szerepet kapnak az éves bevételekben. A szakértők úgy látják, a hosszabb távú belföldi foglalások, a tematikus hétvégék és a kedvezményes csomagajánlatok idén is életben tarthatják a keresletet.

család, pihenés, wellness, húsvét, húsvét után turizmus
A turizmus ősszel is szárnyalhat / Fotó: Halfpoint / Shutterstock

A turisztikai vállalkozások abban bíznak, hogy a hűvösebb hónapokban a fürdő- és wellnessrégiók, valamint a borvidékek iránti érdeklődés fokozódik. A tavalyi évben is ezek a térségek mutatták a legnagyobb stabilitást, és a mostani előfoglalási adatok alapján idén is hasonló tendencia körvonalazódik. A vidéki hotelek és panziók őszi kihasználtsága már szeptember végén elérte a 60–70 százalékot, ami kifejezetten erős kezdésnek számít.

Fókuszban az őszi utazások

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2024-ben a turizmus összesen több mint 44 millió vendégéjszakát regisztrált, ami 7 százalékos bővülést jelentett. A belföldi vendégforgalom enyhébb növekedést mutatott, ám a szakértők szerint az idei év utószezonja mérföldkő lehet abban, hogy a magyarok újra felfedezzék az őszi utazások előnyeit.

A trendek alapján a magyar turisták egyre inkább a rövidebb, de gyakrabban ismételt utazásokat részesítik előnyben, és a családi programok, gasztrotúrák, illetve borfesztiválok adják az őszi szezon motorját. A turisztikai szervezetek szerint a növekvő érdeklődés mögött az is áll, hogy sokan inkább a költséghatékony, közeli úti célokat keresik, mintsem külföldi utazásokba kezdenének.

Tovább nyílhat a szezon

A turizmuspiac szakértői szerint a szezonhosszabbítás egyre inkább stratégiai cél. A szállásadók és a szolgáltatók őszi kedvezménycsomagokkal, hétvégi programokkal és gasztronómiai fesztiválokkal próbálják megtartani a vendégeket. A Balaton, Hévíz, Eger és Hajdúszoboszló térsége idén is erős utószezont vár, de az őszi erdei kirándulások, természetjáró programok és városi fesztiválok is segíthetnek a forgalom fenntartásában.

A KSH várakozásai szerint az év végi vendégéjszakák száma megközelítheti a tavalyi rekordot, miközben a turizmus szerkezete egyre kiegyenlítettebbé válik. Az őszi hónapok tehát már nem pusztán a nyár levezető szakaszát jelentik, hanem egyre inkább a tudatos belföldi utazás időszakát.

A turizmus új célja: fenntartható lendület

A szektor szereplői szerint a 2025-ös év kulcsszava a fenntarthatóság és tervezhetőség lesz. A cél, hogy a belföldi vendégek megtartása mellett stabil, kiszámítható forgalmat biztosítsanak az egész év során.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja.

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
m3

Új gyorsforgalmi út jön létre az ország északkeleti felében

Nagyon szépen haladnak az M49-es gyorsforgalmi út építésével – számolt be a Magyar Építők.
2 perc
adóteher

Erre készül Orbán Viktor: a miniszterelnöki üzenetek jóval többről szólnak mint a Tisza párt megszorításai

Bőven túlmutatnak a legnagyobb ellenzéki párttal való rivalizáláson a miniszterelnök egykulcsos adóról szóló üzenetei.
4 perc
LIVING

Otthon Start: dübörög az építőipar, a budapestiek mellett indulnak a vidéki fejlesztések is

Hatalmas beruházás indul Debrecenben: több száz lakás épülhet – közölte a Haon.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu