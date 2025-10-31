Tűz a Mol százhalombattai finomítójában: újabb fordulat történt, megjelent a magyar FBI – ez nem sok jót jelent

Már nem a megyei főkapitányság, hanem a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytatja a Mol százhalombattai olajfinomítójában történt tűzeset miatt indult nyomozást – értesült a Magyar Nemzeta Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól. Az, hogy az NNI jár el, az ügy bonyolultságát és komolyságát jelzi.

A Nemzeti Nyomozó Iroda vette át a Mol százhalombattai olajfinomítójában történt tűzeset ügyében indított nyomozást / Fotó: AFP

A lap szerint az, hogy a magyar FBI-ként emlegetett szervezet folytatja az eljárást, nyilván összefüggésben van azzal, hogy stratégiailag rendkívül fontos ipari üzemnél történt az incidens, de valószínűsítheti azt is, hogy akár komolyabb bűncselekmény gyanúja is felmerülhet.

Október 20-án késő este a Mol százhalombattai alapanyag-feldolgozó üzemében tűzeset történt. Ezután a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. Ez a nyomozás került át az NNI-hez.

Orbán Viktor szerint még bármi elképzelhető a tűz okaként

A tűzesettel összefüggésben csütörtökön Orbán Viktor is írt egy bejegyzést a Facebookon azután, hogy egyeztetett Pintér Sándor belügyminiszterrel.

A kormányfő szavai alapján a magyar kormány kiemelt figyelemmel kíséri az ügyet, és nem zár ki semmilyen lehetséges okot a százhalombattai tűz keletkezésével kapcsolatban.

„Tegnap este meghallgattam a belügyminiszter jelentését a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről."

A nyomozás gőzerővel zajlik. Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar vagy külső támadás áll a háttérben.

Orbán Viktor emlékeztetett: a százhalombattai létesítmény Magyarország egyik legfontosabb stratégiai ipari üzeme. „A százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike” – tette hozzá, utalva arra, hogy a finomító szerepe kulcsfontosságú az ország energiaellátásában.

Felidézte, hogy a lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. „Reméljük, nem erről van szó” – tette hozzá a kormányfő.