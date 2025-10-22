Nyomoznak a százhalombattai tűzeset ügyében: elismerte a rendőrség, felmerült a bűncselekmény gyanúja

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen a százhalombattai tűzeset kapcsán – értesült a Magyar Nemzet.

Nyomozást rendelt el a rendőrség a Mol százhalombattai finomítójában történt tűzeset kapcsán / Fotó: Hegedüs Róbert

Hétfő éjjel tűz ütött ki a Mol Dunai Finomítójának AV3-as desztillálóüzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, személyi sérülés nem történt, a baleset okát vizsgálják. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket.

Pulay Krisztián, a Mol csoport ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy nem találtak arra utaló nyomot, amely szerint bármiféle külső behatás közrejátszott volna a tűz kialakulásában. Továbbá semmilyen összefüggés nincs a romániai olajfinomítóban történt robbanás, illetve a Dunai Finomítóban bekövetkezett tűzeset között.

A kormányfő sem hagyta szó nélkül a tűzesetet

Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a tűzesetre: egyeztetett a Mol vezetőivel. „A százhalombattai finomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk” – ígérte a kormányfő, és egyúttal leszögezte, hogy az üzemanyag-ellátás biztonságban van.

Legutóbb júliusban támadt gond a Mol százhalombattai finomítójában, akkor fekete füst szállt fel a létesítményből. Ennek az oka az volt, hogy meghibásodott egy berendezés.

A Mol részvényárfolyama másfél százalékos eséssel reagált a tűzesetről szóló híradásokra és a lehetséges károkról, következményekről szóló első elemzésekre. Az olajtársaság kurzusa ezzel az év eleji szintre süllyedt.