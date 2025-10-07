Deviza
EUR/HUF393.08 +1.1% USD/HUF336.7 +1.38% GBP/HUF452.69 +1.09% CHF/HUF422.3 +1.1% PLN/HUF92.45 +1.11% RON/HUF77.1 +0.95% CZK/HUF16.13 +0.84% EUR/HUF393.08 +1.1% USD/HUF336.7 +1.38% GBP/HUF452.69 +1.09% CHF/HUF422.3 +1.1% PLN/HUF92.45 +1.11% RON/HUF77.1 +0.95% CZK/HUF16.13 +0.84%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,345.95 +1.43% MTELEKOM1,802 -0.99% MOL2,780 +0.94% OTP29,650 +2.42% RICHTER10,240 +1.19% OPUS547 +0.18% ANY7,240 -0.28% AUTOWALLIS157.5 -0.32% WABERERS4,920 0% BUMIX9,460.86 +0.25% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.49 +0.01% BUX101,345.95 +1.43% MTELEKOM1,802 -0.99% MOL2,780 +0.94% OTP29,650 +2.42% RICHTER10,240 +1.19% OPUS547 +0.18% ANY7,240 -0.28% AUTOWALLIS157.5 -0.32% WABERERS4,920 0% BUMIX9,460.86 +0.25% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.49 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
taxi
Uber
fizetés

Vége lehet a taxis lehúzásoknak Magyarországon, az Uber tudja a megoldást: szomorkodhatnak a hiénák

Nemrég egy megdöbbentő taxis esetről számolt be a Világgazdaság, amikor is egy sofőr véletlenül tízszeres díjat számolt fel egy utasnak, aki így 110 ezer forintot fizetett ki. Az Uber felvette lapunkkal a kapcsolatot, hogy tisztázza az esetet, és ennek kapcsán egy érdekes újdonságról is beszámoltak.
Gergely Máté
2025.10.07, 15:26

Nem mindennapi esetről számolt be nemrég a Világgazdaság: egy budapesti utas arról hozott nyilvánossága információt az egyik uberes nyilvános Facebook-csoportjban, hogy egy taxis véletlenül a tényleges 11 ezer forint helyett 110 ezer forintot terhelt rá. A taxis és az Uber ügyfélszolgálata is mindent megtett azért, hogy az utas visszakapja a pénzét. Az Uber viszont felvette lapunkkal a kapcsolatot, és tisztázta a helyzetet, sőt, érdekes új információkkal is szolgált, amelyek a jövőben megakadályozhatják az ilyen tévedéseket.

Az Uber új rendszert tesztel: megálljt parancsolnak a véletlen túlárazásoknak
Az Uber új rendszert tesztel: megálljt parancsolnak a véletlen túlárazásoknak / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az Uber tájékoztatása szerint az utas és a sofőr panaszát követően a kivizsgálás valóban megtörtént, ami viszont ennél is fontosabb, hogy

az utas sikeresen visszakapta a pénzét.

Ez az Uber szerint már ez előző cikkünk előtt megtörtént, de erről az utas már nem számolt be az említett Facebook-csoportban. Az utas az alkalmazáson keresztül nyomon követhette a visszatérítést.

Az utas korábbi beszámolója szerint a sofőr tévedésből tízszeres összeget terhelt a számlájára, és hiába próbálta az ügyfélszolgálaton keresztül intézni az ügyet, nem járt sikerrel – ezért fordult a Facebook-csoport tagjaihoz. Az utas hangsúlyozta, hogy az Uber-sofőr végig kedves volt az út során, és a téves pénzlevonás után is mindenben próbált a segítségére lenni. 

Nagy változás jön az Ubernél

A taxis cég arról tájékoztatta a Világgazdaságot, hogy jelenleg egy olyan új funkciót terveznek, amelynek keretében 

a sofőrnek nem egyszer, hanem kétszer kell megerősítenie a viteldíjat, ha az előre meghatározott tartományon kívül esik,

ezáltal tovább minimalizálva az ilyen hibák lehetőségét. A vonatkozó szabályozásoknak megfelelően a sofőröknek manuálisan kell bevinniük a viteldíjat az alkalmazásba, és a tévedés – amelyről korábban beszámoltunk – éppen ebből a manuális folyamatból származott.

Az Uber arról biztosított, hogy együttműködnek a hatóságokkal annak érdekében, hogy átfogó megoldásokat találjanak az ilyen hibák és tévedések teljes kiküszöbölésére.

Döntött az Uber: drasztikus szigorítást vezettek be Budapesten

Az Uber április 21-től Budapesten is bevezette a Vezetési időkorlát funkciót. A rendszer, mely már világszerte sikerrel vizsgázott, a fővárosi utasokat és sofőröket is védi az esetleges kimerültség okozta balesetektől. 2025. április 21-től egyetlen Uber-sofőr sem lépheti túl a 12 órás – pihenés nélküli – vezetési időt.

A hosszú ideig tartó vezetés bizonyítottan növeli a fáradtságból eredő balesetek kockázatát. A budapesti taxitársaságok többsége mégsem szabályozza azt, hogy sofőrjeik meddig vezethetnek pihenés nélkül. Az Uber Afrikában, a Közel-Keleten, az Egyesült Államokban és Európa más országaiban már működteti ezt a rendszert, maximális elkötelezettséget mutatva ezzel a sofőrök, az utasok és a többi közúton közlekedő személy biztonsága iránt.  

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu