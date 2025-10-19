Deviza
Nem viccelnek: új fővárosa lesz Magyarországnak, rögtön kettő is – megmondta a szakértő, mit fog okozni a gazdaságnak

A magyar gazdaság talán még sosem kapott egyszerre két ilyen erős növekedési motort. Ha szimbolikusan is, de új főváros Magyarországon azért jöhet létre, mert olyan kapacitások születtek, amelyek kiemeltté teszik az érintett településeket. Kiszámolták, hogyan pörgetik fel a magyar gazdaságot.
Hecker Flórián
2025.10.19, 19:59
Frissítve: 2025.10.19, 20:22

Meglepő kijelentést tett a napokban az egyik ismertebb gazdasági szakértő. Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, egyben a BCE egyetemi docense ugyanis arról írt, hogy bizonyos értelemben lesz új főváros Magyarországon, rögtön kettő is.

új főváros Magyarországon
Új főváros Magyarországon: rögtön kettő is lesz / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A Magyarország új fővárosára való utalás, ez a fordulat nem először merül fel: erről már két éve is beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ezúttal viszont Sebestyén Géza már rögtön két várost nevezet meg, mint amelyek ilyen funkciót betölthetnek.

Új főváros Magyarországon: rögtön kettő is lesz

Mindezt arra alapozza, hogy a magyar gazdaság talán még sosem kapott egyszerre két ilyen erős növekedési motort. "A történet egyszerre szól iparról, a jövő technológiáiról, és arról, hogyan válik két magyar város az elektromos autók új fellegvárává" – fogalmazott véleménycikkében az Infostarton. 

Sebestyén Géza felhívta rá a figyelmet, hogy 2025. szeptember 26-án Debrecenben olyasmi történt, amihez foghatót utoljára talán a vasút érkezésekor látott a város. Hétévnyi várakozás, viták, és jó néhány nemzetközi válság után átvágták a szalagot Európa legmodernebb elektromosautó-gyárának kapujában. A BMW debreceni üzemének megnyitója nem csupán egy ipari esemény volt, hanem

a magyar gazdaságtörténet új fejezetének kezdete.

A gyár, amelyet a Covid, a chiphiány és a háborús bizonytalanság sem tudott megállítani, végül a cívisvárosban talált otthonra. Pedig egy hajszálon múlt, hogy Kassa mellett épüljön fel. Kiemelte, hogy a Neue Klasse elektromos iX3-as modellje egy olyan gyárban gördül le a sorokról, amely alapjáraton teljesen fosszilismentes, sőt, saját naperőművel táplált. "Aki végigsétál a hatalmas csarnokokon, láthatja, hogy ez nemcsak egy autógyár. Ez a jövő iparának előszobája" – értékelt.

Szerinte a 150 ezer jármű/év kapacitást és az autóipar tipikus értékláncarányait figyelembe véve a debreceni BMW-gyár hazai hozzáadott értéke elérheti az évi 650–700 milliárd forintot. Ha pedig ehhez a multiplikátorhatást is hozzávesszük (vagyis a pozitív hatásokat a beszállítók, a logisztika, az éttermek, a lakáskiadók vagy a helyi fodrászok szintjén), akkor a teljes impakt elérheti

a magyar GDP 1-1,5 százalékát is.

És ez nem minden, ugyanis a magyar autóipari sikertörténetek sorában a fenti csak egy a friss történetek közül. A BYD szegedi gyára, amely a kínai villanyautó-óriás első európai bázisa lesz, 2026-tól ugyancsak ontani fogja az autókat és a GDP-t. Igaz, eleinte csak részkapacitáson, évi 150 ezer autós volumennel, ám még ez is hozzáadhat 0,5–0,7 százalékpontot a magyar GDP-hez. Ha pedig teljes kihasználtsággal pörög majd az üzem, akkor ez az érték akár duplaennyi is lehet.

Debrecen és Szeged nem viccel. A BMW és a BYD gyárai nem csak autókat gyártanak, hanem konkrétan GDP-t. A két város úgy tolja meg a magyar gazdaságot, mint egy tuningolt villanymotor a Hungaroringen. Egy gyár nem csinál nyarat? Dehogynem! Ez nem csak autógyártás, ez gazdaságtörténet.

Ha minden így megy tovább, Debrecen és Szeged lesznek a magyar gazdaság új fővárosai

– jelentette ki. Ez a két gyár együtt tehát már 2026-ban nagyjából 2 százalékkal növelheti a magyar GDP-t, hosszú távon pedig a hatás inkább 3 százalék körül várható. Vagyis Debrecen és Szeged tartós, erős motorja lesz a hazai gazdaságnak. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a kacskaringóssá váló világpiaci útviszonyok miatt jöhetnek még zökkenők az úton.

  • Az exportkereslet,
  • a hazai beszállítók aránya,
  • vagy az energiaárak

mind beleszólhatnak abba, hogy a két üzem mennyi értéket termel majd Magyarországnak. De összességében a tanulság mégis csak az, Sebestén Géza szerint, hogy nem szabad lenézni a gyárakat, csak mert nem látszik a hatása azonnal. "Ez nem egy csarnok, ez a jövő" – zártja bejegyzését a szakértő.

