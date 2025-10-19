Nem viccelnek: új fővárosa lesz Magyarországnak, rögtön kettő is – megmondta a szakértő, mit fog okozni a gazdaságnak

Meglepő kijelentést tett a napokban az egyik ismertebb gazdasági szakértő. Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, egyben a BCE egyetemi docense ugyanis arról írt, hogy bizonyos értelemben lesz új főváros Magyarországon, rögtön kettő is.

Új főváros Magyarországon: rögtön kettő is lesz / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A Magyarország új fővárosára való utalás, ez a fordulat nem először merül fel: erről már két éve is beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ezúttal viszont Sebestyén Géza már rögtön két várost nevezet meg, mint amelyek ilyen funkciót betölthetnek.

Mindezt arra alapozza, hogy a magyar gazdaság talán még sosem kapott egyszerre két ilyen erős növekedési motort. "A történet egyszerre szól iparról, a jövő technológiáiról, és arról, hogyan válik két magyar város az elektromos autók új fellegvárává" – fogalmazott véleménycikkében az Infostarton.

Sebestyén Géza felhívta rá a figyelmet, hogy 2025. szeptember 26-án Debrecenben olyasmi történt, amihez foghatót utoljára talán a vasút érkezésekor látott a város. Hétévnyi várakozás, viták, és jó néhány nemzetközi válság után átvágták a szalagot Európa legmodernebb elektromosautó-gyárának kapujában. A BMW debreceni üzemének megnyitója nem csupán egy ipari esemény volt, hanem

a magyar gazdaságtörténet új fejezetének kezdete.

A gyár, amelyet a Covid, a chiphiány és a háborús bizonytalanság sem tudott megállítani, végül a cívisvárosban talált otthonra. Pedig egy hajszálon múlt, hogy Kassa mellett épüljön fel. Kiemelte, hogy a Neue Klasse elektromos iX3-as modellje egy olyan gyárban gördül le a sorokról, amely alapjáraton teljesen fosszilismentes, sőt, saját naperőművel táplált. "Aki végigsétál a hatalmas csarnokokon, láthatja, hogy ez nemcsak egy autógyár. Ez a jövő iparának előszobája" – értékelt.

Szerinte a 150 ezer jármű/év kapacitást és az autóipar tipikus értékláncarányait figyelembe véve a debreceni BMW-gyár hazai hozzáadott értéke elérheti az évi 650–700 milliárd forintot. Ha pedig ehhez a multiplikátorhatást is hozzávesszük (vagyis a pozitív hatásokat a beszállítók, a logisztika, az éttermek, a lakáskiadók vagy a helyi fodrászok szintjén), akkor a teljes impakt elérheti

a magyar GDP 1-1,5 százalékát is.

És ez nem minden, ugyanis a magyar autóipari sikertörténetek sorában a fenti csak egy a friss történetek közül. A BYD szegedi gyára, amely a kínai villanyautó-óriás első európai bázisa lesz, 2026-tól ugyancsak ontani fogja az autókat és a GDP-t. Igaz, eleinte csak részkapacitáson, évi 150 ezer autós volumennel, ám még ez is hozzáadhat 0,5–0,7 százalékpontot a magyar GDP-hez. Ha pedig teljes kihasználtsággal pörög majd az üzem, akkor ez az érték akár duplaennyi is lehet.