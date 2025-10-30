Most már biztos: négysávos autópályával kötik össze a két magyar nagyvárost – itt az építkezés menetrendje

„Arról is meg kell egyeznünk, hogyan fogjuk megfejleszteni az M47-est” – erről is beszélt Lázár János Békéscsabán a Lázárinfón. Az, hogy új magyar autópálya épül, nem az első fontos téma, amit csütörtökön szóba hozott, előtte nem sokkal kendőzetlenül beszélt az M30-as autópálya botrányos helyzetéről is.

Új magyar autópálya épül: összekötik a két magyar nagyvárost / Fotó: Bús Csaba

Az M47-es beruházásáról a Világgazdaság is írt a napokban. Arról számoltunk be, hogy a sztráda tervezése gőzerővel zajlik: a Berettyóújfalu–Körösladány közötti szakasz kétszer két sávra bővítésének előkészítése kapcsán Szeghalmon zajlott egyeztetés a nyomvonalról a gazdákkal.

Az M47-es projektje egyébként majdnem napra pontosan egy éve is kiemelt téma volt Békéscsabán, amikor Lázár János ott járt. Akkor arról beszélt, hogy Békéscsaba nem lehet B kategóriás város, és nem szorulhat be Debrecen és Szeged közé.

Ezen a ponton jelentette be az új út építését, az M47-es négysávosítását. Arról is egyezség született, hogy amikor ezt megkezdik, valamikor 2026–2027-ben, akkor először

Békéscsaba és Szeghalom között indul a bővítés, majd a második etapban Szeghalom és Berettyóújfalu között.

Most Lázár János új részleteket árult el.

Új magyar autópálya épül: összekötik a két magyar nagyvárost

Az építési és közlekedési miniszter felidézte, hogy 2022-ben az volt a személyes célkitűzése, azért ment a kormányba, hogy áttörést érjen el a 47-es négysávosításában,

Békéscsaba és Debrecen autópályával való összekötésében.

Az M44-est akkor már elrendelték, de az M47-est még nem. Szerinte Békéscsabát ki kell szabadítani a bezártságból, részben Arad és Nagyszalonta irányában, részben Debrecen, részben Kecskemét és részben Szeged irányában is.

Szeged irányában járható, hiszen Hódmezővásárhelytől négysávos, de itt, Békéscsabán is kell majd négysávosítani, és elkerülők is kellenek. De az első pont az, hogy a 47-est Mezőberényig és északról Berettyóújfalutól Körösladányig megkezdik négysávosítani.

Lázár János jelezte, hogy négy részre osztotta fel a 47-es 85 kilométerét,

a két első részt pedig elkezdik építeni.

Tízmilliárd forintba kerül csak a tervezés, amire a pénzt megszerezték. A forrás a nagyszalontai M44-es összekötőre is megvan. Elkezdték a kiviteli terveket megcsinálni, az érintett településeknek ezeket prezentálják is, 2026–27-ben meglesznek a kiviteli tervek. Ez a szakaszt, ami a 47-es négysávosítása a nagy turbókörforgalommal Mezőberényig és Berettóújfalutól Körösladányig, ennek a 85 kilométernek az első és az utolsó pontja, el tudják kezdeni 2026-27-ben, és 2028-29-ben lehet megkezdeni a Mezőberény–Körösladány részt, amelyet nehezebb négysávosítani.