Új szállodaóriás jött létre Magyarországon
Stratégiai megállapodást írt alá a Wing és az Accent Hotel Management, melynek célja, hogy közös szállodaprojekteket működtessenek Magyarországon. A Wing az ingatlanfejlesztői tudást és tőkeerőt viszi az együttműködésbe, míg az Accent hazai és nemzetközi referenciákat.
A partnerség révén képesek a jövőben harmadik felek számára üzemeltetési és projektmenedzsment szolgáltatásokat nyújtani.
Az elmúlt 25 év során a Wing Magyarország és a közép-európai régió ingatlanpiacának egyik vezető szereplőjévé vált. Meghatározó részesedéssel rendelkezik
- Németország,
- Lengyelország
- és Magyarország
ingatlanpiacain. A vállalat immáron egy évtizede van jelen a hotelpiacon, mostanra a hazai szállodafejlesztői piac egyik stabil szereplőjévé vált. Megvalósított projektjei között ott van az újonnan megnyílt Tribe Budapest Airport Hotel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és a szintén reptéri Ibis Styles Budapest Airport Hotel, amely a főváros első terminálszállodája. A Wing összesen már több mint 1000 szállodai szobát adott át.
De a hotelfejlesztés mellett jelentős potenciált lát a professzionális szállodaüzemeltetés területén, az Accenttel frissen kötött stratégiai partnerség ezt a kompetenciát emeli új szintre: ezzel a lépéssel a Wing és az Accent egyaránt megerősíti szerepét a hazai szállodapiacon, és együttműködve olyan hátteret kínálnak a hotelüzemeltetés területén is, amely értékes lehet új befektetőik számára is.
„Nyitottak vagyunk arra, hogy a harmadik fél számára is üzemeltetési és projektmenedzsment szolgáltatásokat nyújtsunk” – mondta erről Takács Ernő, a Wing szállodákért és kiskereskedelmi projektekért felelős vezérigazgató-helyettese. Üzemeltetési partnerként az Accent teljes körű szállodaszakmai kompetenciát biztosít.
A budapesti székhelyű vállalat 29 szállodában több mint 2000 szobát üzemeltet Magyarországon és Ausztriában
különböző ingatlantulajdonosok részére, és aktívan bővíti portfólióját a piacon. Hotelportfóliójukban a Marriott, Best Western és Accor szálloda is szerepel.
„Közös vállalkozásunkban most ezt a tudást és kompetenciát szeretnék egyesíteni a Wing ingatlanfejlesztési és -kezelési tapasztalataival, hogy a szállodaipari beruházásaikat üzletileg minél sikeresebben üzemeltethessük” – emelte ki Csordás Imre, az Accent Hotel Management Kft. ügyvezetője.
A két vállalat együttműködése egyébként nem először történik meg. A Wing és az Accent első közös szállodaprojektje a Best Western Plus Lakeside Hotel volt Székesfehérváron, amely 2015-ben nyílt meg. A hotel fejlesztője és tulajdonosa a Wing, az üzemeltetési feladatokkal pedig az Accent Hotel Management Kft.-t bízták meg tíz éve, míg a Best Western márkanév használatára franchise megállapodás született az amerikai szállodalánccal.
A két vállalat most tehát újabb szintre emeli együttműködését és közös vállalatot hoz létre szállodaüzemeltetési és fejlesztési szolgáltatások nyújtására. Első szállodaként a székesfehérvári Best Western Plus Lakeside Hotelben indul el a közös üzemeltetés, amit a tervek szerint további szállodák követnek.
