Deviza
EUR/HUF388.8 0% USD/HUF334.56 -0.13% GBP/HUF441.7 -0.09% CHF/HUF418.94 +0.04% PLN/HUF91.64 0% RON/HUF76.47 +0.02% CZK/HUF15.96 +0.06% EUR/HUF388.8 0% USD/HUF334.56 -0.13% GBP/HUF441.7 -0.09% CHF/HUF418.94 +0.04% PLN/HUF91.64 0% RON/HUF76.47 +0.02% CZK/HUF15.96 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
turizmus
Wing
hotel
szálloda

Új szállodaóriás jött létre Magyarországon

A két vállalat most újabb szintre emeli együttműködését és közös céget hoz létre szállodaüzemeltetési és fejlesztési szolgáltatások nyújtására. Ezzel lényegében egy új szállodaóriás jön létre.
Hecker Flórián
2025.10.30, 07:11
Frissítve: 2025.10.30, 07:44

Stratégiai megállapodást írt alá a Wing és az Accent Hotel Management, melynek célja, hogy közös szállodaprojekteket működtessenek Magyarországon. A Wing az ingatlanfejlesztői tudást és tőkeerőt viszi az együttműködésbe, míg az Accent hazai és nemzetközi referenciákat.

új szálloda-óriás. hotel
Új szállodaóriás jött létre Magyarországon / Fotó: Media_Photos / Shutterstock

A partnerség révén képesek a jövőben harmadik felek számára üzemeltetési és projektmenedzsment szolgáltatásokat nyújtani.

Új szállodaóriás jött lére Magyarországon

Az elmúlt 25 év során a Wing Magyarország és a közép-európai régió ingatlanpiacának egyik vezető szereplőjévé vált. Meghatározó részesedéssel rendelkezik

  • Németország,
  • Lengyelország
  • és Magyarország

ingatlanpiacain. A vállalat immáron egy évtizede van jelen a hotelpiacon, mostanra a hazai szállodafejlesztői piac egyik stabil szereplőjévé vált. Megvalósított projektjei között ott van az újonnan megnyílt Tribe Budapest Airport Hotel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és a szintén reptéri Ibis Styles Budapest Airport Hotel, amely a főváros első terminálszállodája. A Wing összesen már több mint 1000 szállodai szobát adott át.

De a hotelfejlesztés mellett jelentős potenciált lát a professzionális szállodaüzemeltetés területén, az Accenttel frissen kötött stratégiai partnerség ezt a kompetenciát emeli új szintre: ezzel a lépéssel a Wing és az Accent egyaránt megerősíti szerepét a hazai szállodapiacon, és együttműködve olyan hátteret kínálnak a hotelüzemeltetés területén is, amely értékes lehet új befektetőik számára is.

„Nyitottak vagyunk arra, hogy a harmadik fél számára is üzemeltetési és projektmenedzsment szolgáltatásokat nyújtsunk” – mondta erről Takács Ernő, a Wing szállodákért és kiskereskedelmi projektekért felelős vezérigazgató-helyettese. Üzemeltetési partnerként az Accent teljes körű szállodaszakmai kompetenciát biztosít. 

A budapesti székhelyű vállalat 29 szállodában több mint 2000 szobát üzemeltet Magyarországon és Ausztriában

különböző ingatlantulajdonosok részére, és aktívan bővíti portfólióját a piacon. Hotelportfóliójukban a Marriott, Best Western és Accor szálloda is szerepel.

„Közös vállalkozásunkban most ezt a tudást és kompetenciát szeretnék egyesíteni a Wing ingatlanfejlesztési és -kezelési tapasztalataival, hogy a szállodaipari beruházásaikat üzletileg minél sikeresebben üzemeltethessük” – emelte ki Csordás Imre, az Accent Hotel Management Kft. ügyvezetője.

A két vállalat együttműködése egyébként nem először történik meg. A Wing és az Accent első közös szállodaprojektje a Best Western Plus Lakeside Hotel volt Székesfehérváron, amely 2015-ben nyílt meg. A hotel fejlesztője és tulajdonosa a Wing, az üzemeltetési feladatokkal pedig az Accent Hotel Management Kft.-t bízták meg tíz éve, míg a Best Western márkanév használatára franchise megállapodás született az amerikai szállodalánccal.

A két vállalat most tehát újabb szintre emeli együttműködését és közös vállalatot hoz létre szállodaüzemeltetési és fejlesztési szolgáltatások nyújtására. Első szállodaként a székesfehérvári Best Western Plus Lakeside Hotelben indul el a közös üzemeltetés, amit a tervek szerint további szállodák követnek.

Döntött a nagy szállodatulajdonos: osztrák hoteleket ad el, inkább Magyarországon építkezik – fotók
Bükfürdőn 8000 négyzetméternyi területet vásároltak, a cél a wellness- és konferenciapiac erősítése. A Hunguest Hotels stratégiai lépésekkel alakítja át portfólióját: eladta két osztrák szállodáját, hogy hazai fejlesztésekre és akvizíciókra összpontosíthasson.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu