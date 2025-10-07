Új városrész épül Budapest egyik legkeresettebb részén, példátlan az egész régióban: máris ideköltözik a nagy külföldi szervezet, itt lesz a székháza

Ünnepélyes keretek között letették a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a World Aquatics (WA) budapesti székházának alapkövét. Ennek helyszíne a Láng Negyed, amely egy új városrész Budapesten.

Új városrész Budapesten: máris ideköltözik a világ egyik legnagyobb sportszervezete / Fotó: Langnegyed.hu

Ez az ünnepség nem csupán Magyarországról, hanem az úszósport közös globális küldetéséről szól. A nemzetközi szövetség új utazásba kezd több mint 200 tagország képviseletében. Az új székhely a tudomány, az edzés, a nevelés és az együttműködés otthona lesz – mondta az eseményen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Jelenleg már Budapesten működik a

Nemzetközi Cselgáncs, illetve a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség is, ezekhez csatlakozik most a World Aquatics.

A miniszter azt mondta, a jövőben még többen lehetnek ebben a sorban, hiszen Magyarország stabilitást és biztonságot nyújt.

Husszein al-Musszalam, a World Aquatics kuvaiti elnöke azt hangoztatta, hogy a létesítmény nem egyszerűen egy székház lesz, hanem világszínvonalú edző- és fejlesztési központ, amely a magyar kormány és a magyar vizes sportok szövetségeinek támogatásával valósul meg.

„Sportdiplomáciailag ez egy hatalmas siker, hiszen akárhonnan is vizsgáljuk, a világ egyik legnagyobb sportszövetségéről beszélünk” – nyilatkozta a sportért felelős államtitkár az M1 aktuális csatornának. Schmidt Ádám szerint ennek a sportágnak a vezetése olyan bizalmat táplál Magyarország és Budapest irányába, hogy úgy döntött, a magyar fővárosba helyezi a székhelyét.

Ennek a székháznak a létrejötte segítheti valamennyi vizes sportágnak a tudományos fejlődését, itt, hazánkban. És reméljük, hogy nincsen ezzel még vége, mármint ami a nemzetközi szövetségek Budapestre költözését illeti – tette hozzá.

Az esemény csúcspontjaként elsőként Gulyás Gergely, Husszein al-Musszalam, Schmidt Ádám, Brent Nowicki, a World Aquatics ügyvezető igazgatója, Zentai Péter, valamint Rózsahegyi Zsanett, a Láng Negyed projektvezetője vett a kezébe ásót, és indította el ezzel szimbolikusan a beruházást.

Új városrész Budapesten: ezt kell tudni a Láng Negyedről

Zentai Péter, a XIII. kerületi Láng Negyed tulajdonosa arról beszélt, hogy több mint ötéves munka után tud elindulni a projekt. Hozzátette, a közel nyolc és fél hektáros területen megvalósuló ingatlanfejlesztés egyik kiemelt eleme lesz a World Aquatics központja. A területen mintegy

135 ezer négyzetméternyi (ez csaknem 1500 lakást jelent) lakóingatlan,

130 ezer négyzetméternyi iroda

és 3000 parkoló jön létre.

Egy 230 szobás, négycsillagos hotel is megépülne. A fejlesztés honlapja szerint „a Láng Negyed Kelet-Közép-Európa egyedülálló, multifunkcionális fejlesztési projektje”. Azt is írják, hogy az új városrészben az étteremtől a bevásárlóközponton át minden egy helyen megtalálható lesz.