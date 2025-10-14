Óriási lehetőség előtt az Újpest: szárnyakat kaphat a Red Bulltól a lila-fehér csapat

Az Újpest FC keddi közleménye szerint a klub tulajdonosa, a Mol Retail és a Red Bull között már hosszú ideje fennáll egy kölcsönösen előnyös együttműködés. Az új megállapodással ez a kapcsolat a futballszakmai tudásmegosztás területére is kiterjed, új lehetőségeket teremtve a pályán és azon kívül egyaránt. További részleteket egyelőre nem közöltek arról, pontosan mit is jelent ez az összefogás.

Lőw Zsolt, Jürgen Klopp tanácsadója, Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke, Jürgen Klopp, a Red Bull globális futballprogramjának vezetője és Mario Gomez, a Red Bull csoport technikai igazgatója a New York Red Bulls stadionjában / Fotó: Újpest FC / Facebook

A Red Bull-futballcsoport vezetője Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi sikeredzője, aki bajnoki címre és Bajnokok Ligája-győzelemre vezette a csapatot. A német szakember mellett dolgozik Lőw Zsolt, aki ezer szállal kötődik Újpesthez, a lila-fehér klubnál nevelkedett, 1998-tól 2002-ig a csapat játékosa volt, eközben 97 bajnoki találkozón lépett pályára.

Valóságos futballbirodalmat épített ki a Red Bull: az Újpest FC lehet a következő tagja?

A Red Bull régóta elkötelezett támogatója a sportoknak, az elmúlt években azonban nemcsak szponzorként, hanem befektetőként is jelentős érdekeltségekre tett szert a profi labdarúgás világában. A Bikák nemzetközi futballbirodalmába jelenleg az alábbi klubok tartoznak: