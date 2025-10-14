Deviza
Óriási lehetőség előtt az Újpest: szárnyakat kaphat a Red Bulltól a lila-fehér csapat

A labdarúgó Fizz Ligában szereplő Újpest FC stratégiai megállapodást kötött a Red Bull csoporttal. Az együttműködés tényét kedden hivatalos honlapján jelentette be a magyar csapat, közlésük szerint az összefogás új lehetőségeket teremt az Újpest FC számára a futballpályán és azon kívül is.
Gombos Krisztián
2025.10.14., 17:50

Az Újpest FC keddi közleménye szerint a klub tulajdonosa, a Mol Retail és a Red Bull között már hosszú ideje fennáll egy kölcsönösen előnyös együttműködés. Az új megállapodással ez a kapcsolat a futballszakmai tudásmegosztás területére is kiterjed, új lehetőségeket teremtve a pályán és azon kívül egyaránt. További részleteket egyelőre nem közöltek arról, pontosan mit is jelent ez az összefogás.

Újpest FC, Red Bull
Lőw Zsolt, Jürgen Klopp tanácsadója, Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke, Jürgen Klopp, a Red Bull globális futballprogramjának vezetője és Mario Gomez, a Red Bull csoport technikai igazgatója a New York Red Bulls stadionjában / Fotó: Újpest FC / Facebook

A Red Bull-futballcsoport vezetője Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi sikeredzője, aki bajnoki címre és Bajnokok Ligája-győzelemre vezette a csapatot. A német szakember mellett dolgozik Lőw Zsolt, aki ezer szállal kötődik Újpesthez, a lila-fehér klubnál nevelkedett, 1998-tól 2002-ig a csapat játékosa volt, eközben 97 bajnoki találkozón lépett pályára.

Valóságos futballbirodalmat épített ki a Red Bull: az Újpest FC lehet a következő tagja?

A Red Bull régóta elkötelezett támogatója a sportoknak, az elmúlt években azonban nemcsak szponzorként, hanem befektetőként is jelentős érdekeltségekre tett szert a profi labdarúgás világában. A Bikák nemzetközi futballbirodalmába jelenleg az alábbi klubok tartoznak:

  • FC Red Bull Salzburg – 2005-ben vásárolták meg, és azóta figyelemre méltó sikereket értek el az osztrák ligában és a nemzetközi porondon.
  • RB Leipzig – 2009-ben alapították, és 2016-ban már a Bundesliga egyik élcsapatává vált, jelentős pénzügyi támogatással és szponzorációval.
  • Red Bull Bragantino – 2019-ben vásárolták meg a brazil csapatot, amely azóta a brazil ligában is sikeresen szerepel.
  • New York Red Bulls – ezt a csapatot 2006-ban vásárolták meg, és a Major League Soccer (MLS) egyik legismertebb csapata.
  • RB Omija Ardidzsa – tavaly augusztusban vették meg a harmadosztályú japán csapatot, mely idén már feljutóként a második vonalban vitézkedik, osztályozós helyen állva arra is van esélye, hogy az idény végén ismét szintet lépjen.
  • A felsoroltakon kívül résztulajdonosok az angol Premier League-ben játszó Leeds Unitedben és a francia élvonalbeli Paris FC-ben.
