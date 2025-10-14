Óriási lehetőség előtt az Újpest: szárnyakat kaphat a Red Bulltól a lila-fehér csapat
Az Újpest FC keddi közleménye szerint a klub tulajdonosa, a Mol Retail és a Red Bull között már hosszú ideje fennáll egy kölcsönösen előnyös együttműködés. Az új megállapodással ez a kapcsolat a futballszakmai tudásmegosztás területére is kiterjed, új lehetőségeket teremtve a pályán és azon kívül egyaránt. További részleteket egyelőre nem közöltek arról, pontosan mit is jelent ez az összefogás.
A Red Bull-futballcsoport vezetője Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi sikeredzője, aki bajnoki címre és Bajnokok Ligája-győzelemre vezette a csapatot. A német szakember mellett dolgozik Lőw Zsolt, aki ezer szállal kötődik Újpesthez, a lila-fehér klubnál nevelkedett, 1998-tól 2002-ig a csapat játékosa volt, eközben 97 bajnoki találkozón lépett pályára.
Valóságos futballbirodalmat épített ki a Red Bull: az Újpest FC lehet a következő tagja?
A Red Bull régóta elkötelezett támogatója a sportoknak, az elmúlt években azonban nemcsak szponzorként, hanem befektetőként is jelentős érdekeltségekre tett szert a profi labdarúgás világában. A Bikák nemzetközi futballbirodalmába jelenleg az alábbi klubok tartoznak:
- FC Red Bull Salzburg – 2005-ben vásárolták meg, és azóta figyelemre méltó sikereket értek el az osztrák ligában és a nemzetközi porondon.
- RB Leipzig – 2009-ben alapították, és 2016-ban már a Bundesliga egyik élcsapatává vált, jelentős pénzügyi támogatással és szponzorációval.
- Red Bull Bragantino – 2019-ben vásárolták meg a brazil csapatot, amely azóta a brazil ligában is sikeresen szerepel.
- New York Red Bulls – ezt a csapatot 2006-ban vásárolták meg, és a Major League Soccer (MLS) egyik legismertebb csapata.
- RB Omija Ardidzsa – tavaly augusztusban vették meg a harmadosztályú japán csapatot, mely idén már feljutóként a második vonalban vitézkedik, osztályozós helyen állva arra is van esélye, hogy az idény végén ismét szintet lépjen.
- A felsoroltakon kívül résztulajdonosok az angol Premier League-ben játszó Leeds Unitedben és a francia élvonalbeli Paris FC-ben.