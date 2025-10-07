Tízezres magyar vidéki kisvárosban épít új gyárat a világ egyik legnagyobb cége: innen látja majd el teljes Kelet-Európát – jövőre már termelhet

Tovább bővíti, ezúttal egy tízezer négyzetméteres gyárcsarnokkal magyarországi kapacitásait az Unilever. A nyírbátori aerosolos dezodorgyár szerkezetépítésén a Strabag dolgozik – írja a Magyarépítők.
Az Unilever nyírbátori telephelyén a működő háztartásvegyipari gyár mellett épülő új gyáregységével higiéniás termékek előállításába kezd.
A 30 milliárd forintos beruházás révén évente 150 millió palack dezodort állíthatnak elő,
főként exportra, elsősorban a kelet-európai piacokra. Az Unilever globális hálózatában a nyírbátori egység lesz a 4. legnagyobb kapacitású ilyen üzem.
A barnamezős beruházás megvalósítása 2024 őszén bontási munkákkal kezdődött el. Idén márciustól a Strabag már a gyártócsarnok szerkezetépítésén dolgozik, amellyel a tervek szerint szeptember közepére elkészülnek.
A tízezer négyzetméteres gyár kivitelezése a földmunkával és cölöpözéssel indult, majd az alapozási és földelési feladatok után következett az előre gyártott és monolit szerkezetek kialakítása. Az új épületkomplexum több részből áll: gyártócsarnok, alapanyag-keverő üzem, irodák, valamint alapanyag- és késztermék-raktár kap helyet benne. Az előre gyártott vázszerkezet monolit falszakaszokkal egészül ki, ami ötvözi a gyors szerelhetőséget a tartóssággal.
Az építkezés a már működő gyár mellett, homokos talajon zajlik, ezért a por elleni védekezés folyamatos feladat.
A megrendelő tevékenységéből adódóan az épületre a szokásosnál szigorúbb tűzvédelmi előírások és munkavédelmi szabályok vonatkoznak. Bár a projekt ezen szakaszában gépészeti kivitelezés nem történik, a későbbi ütemekben az aeroszolgyártás speciális igényeihez igazodó rendszereket telepítenek majd.
Az új gyáregységet 2026 nyarán szeretnék tesztüzemmódban elindítani. A nyírbátori gyárbővítésnél a Strabag által kivitelezett szerkezetépítés, stabil alapot teremt a további munkafázisokhoz. Az épület átadását követően az Unilever új gyártóegysége nemcsak a vállalat termelési kapacitását növeli és új munkahelyeket teremt, hanem a régió ipari súlyát is erősíti.
Az Unilever bevételnövekedése a második negyedévben 3,8 százalékos volt, meghaladva az elemzők 3,6 százalékos várakozását. Emellett a vállalat termékeinek ára és eladott mennyisége egyaránt emelkedett, hozzájárulva a kedvező eredményhez. Az elemzők által vártnál kedvezőbben alakult a brit–holland Unilever árfolyam-ingadozásoktól és vállalati akvizíciós hatásoktól megtisztított bevételnövekedése az idei második negyedévben.
Az Unilever eredménybeszámolója szerint a bevétel árfolyam-ingadozásoktól és vállalati akvizíciós hatásoktól megtisztított éves növekedése a június végével záródott második negyedévben 3,8 százalékos volt,
felülmúlva az elemzők által várt 3,6 százalékot. Az április-júniusi időszakban az Unilever termékeinek ára átlagosan 2,0 százalékkal, míg az értékesítési volumen 1,8 százalékkal nőtt.
A vártnál jobb eredményhez egyebek mellett a Dove márka kedvező teljesítménye is hozzájárult a vállalat jelentése szerint. Az év első felében a bevétel árfolyam-ingadozásoktól és vállalati akvizíciós hatásoktól megtisztított éves növekedése 3,4 százalékos volt. Az év első hat hónapjában a vállalat termékeinek ára átlagosan 1,9 százalékkal nőtt, míg az értékesítési volumen 1,5 százalékkal bővült.
