Forrásvesztés nélkül zárta Magyarország a 2014–2020-as uniós pénzügyi ciklust, jelenleg a harmadik helyen állunk a tagállamok között a felhasználás teljességét illetően — közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter éves meghallgatásán kedden az Országgyűlés gazdasági bizottságában.

Navracsics Tibor szerint a 2014–2020-as pénzügyi keret elszámolása még zajlik, az uniós pénzek már Magyarországnál vannak / Fotó: Koszticsák Szilárd

Navracsics Tibor hozzátette: a 2014–2020-as pénzügyi keret elszámolása még zajlik. Magyarország 98,9 százalékát hívta le a 22 milliárd eurónyi összes forrásnak, ami jelentősen meghaladja a 97,9 százalékos uniós átlagot. A tárcavezető az elszámolás végére jó esélyt lát arra, hogy az első helyen zárjon az ország.

Uniós előzmények

A magyar kormány sikeres agrárlobbijának eredményeként az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 10,8 millió euró, vagyis 4,2 milliárd forint rendkívüli támogatást kapjon a tavaszi fagykárok miatt.

A támogatásként felhasználható összeget a magyar kormány válságtartalékként is felhasználja. A mezőgazdasági válságforrást a 2025 tavaszi fagykárokra 2026. április 30-ig kell kifizetni a jogosultaknak, párhuzamosan a hazai kárenyhítési rendszer kifizetéseivel.

Az Agrárminisztérium közleménye szerint a kárbejelentések száma is jelzi a helyzet súlyosságát: május végéig közel hatezer gazda több mint 37 ezer hektárra tett bejelentést a fagykár miatt.

A támogatás ugyan nem pótolja a kiesett termést és bevételt, de érdemi segítséget jelenthet a túlélésben egy olyan évben, amikor a klímaváltozás hatásai ismét drámaian sújtották a magyar mezőgazdaságot.

Ajándék és büntetés egyszerre

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Európai Bizottság a nyugdíjreformhoz kötné a következő kifizetéseket, hogy enyhítse az idősödő társadalmak tagállamokra nehezedő nyomását.

A terv szerint az uniós tagok csak akkor juthatnának teljes mértékben a forrásokhoz, ha megerősítik nyugdíjrendszereiket, és tőkepiaci ügyletekre ösztönzik a lakosságot, hogy ne csak állami juttatásokból éljenek az idősek.

Ezzel szemben a magyar kormány éppen a 14. havi nyugdíj bevezetését készíti elő.