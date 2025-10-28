Az ünnepeket érintő törvénymódosítással állt elő a kormány, teljes reform jöhet – változhat a szenteste és nagyszombat is

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátja a fogyasztóvédelmi törvény módosítását, amely januártól lépne életbe. A csomag egyszerre támogatja a kis- és mikrovállalkozásokat, és teszi lehetővé az ünnepnap előtti kedvezményes élelmiszer-értékesítést a pazarlás csökkentése érdekében – írta a Mandiner.

A fogyasztóvédelmi törvény módosítása nemcsak a kkv-kat segíti, hanem az ünnepi élelmiszer-értékesítést is rugalmasabbá teszi / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A kormány januártól átfogó változtatásokat tervez a fogyasztóvédelemben. Gerlaki Bence, az NGM államtitkára a sajtónak ismertette:

A jövő évben a fogyasztóvédelmi ellenőrzések száma 39-ről 72-re nő, és hét kiemelt területre fókuszálnak, köztük a gyermekek védelmére, az ingatlanközvetítők szigorú ellenőrzésére, valamint az ünnepi napokra, így a húsvét és a szenteste szabályaira.

A módosítás egyik kulcseleme, hogy a kis- és mikrovállalkozások januártól fordulhatnak békéltető testületekhez vitás ügyeik rendezése érdekében. Korábban ez csak a fogyasztók számára volt elérhető. Például egy céges számlára vásárolt hibás kávéfőző miatt eddig sokan nem indítottak eljárást, mostantól azonban 250 ezer forintos értékhatárig a mikrovállalkozások is élhetnek ezzel a lehetőséggel. A rendszer elektronikusan működik, és nyolc regionális központot működtetnek, így vidékről sem kell Budapestre utazni.

További változás, hogy a kötelező bírságolás szabályai is módosulnak. A jövőben a hatóságok bizonyos ügyekben – például adattörlő kód hiányában – elegendő figyelmeztetést is adhatnak, így csökkentve a felesleges büntetések számát.

Az ünnepeket is érinti a törvénymódosítás

Az ünnepekhez kapcsolódó új szabályok is jelentősek: a húsvéti nagyszombat előtti utolsó nyitvatartási napon, valamint december 24-én a boltok lehetőséget kapnak arra, hogy a maradék élelmiszert beszerzési ár alatt értékesítsék. Az intézkedés célja a pazarlás mérséklése, hiszen húsvét után a csokinyulak vagy a karácsony előtt megmaradt élelmiszerek gyakran kárba vesznek. A minisztérium hangsúlyozza: a kedvezményes értékesítés pusztán lehetőség, nem kötelezettség, így a vásárlók nem hagyhatják az utolsó napra a beszerzést.

A csomag társadalmi egyeztetésre bocsátása után januártól lépne életbe, és egyszerre jelent könnyebbséget a kisvállalkozásoknak és a fogyasztóknak, miközben a hulladékcsökkentést is elősegíti.