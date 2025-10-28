Deviza
EUR/HUF388.05 -0.16% USD/HUF332.78 -0.27% GBP/HUF441.89 -0.71% CHF/HUF419.46 -0.08% PLN/HUF91.72 -0.08% RON/HUF76.34 -0.17% CZK/HUF15.96 -0.11% EUR/HUF388.05 -0.16% USD/HUF332.78 -0.27% GBP/HUF441.89 -0.71% CHF/HUF419.46 -0.08% PLN/HUF91.72 -0.08% RON/HUF76.34 -0.17% CZK/HUF15.96 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,293.74 +0.93% MTELEKOM1,802 +1.24% MOL2,938 +4.33% OTP31,270 +0.1% RICHTER10,470 +0.29% OPUS567 -0.35% ANY7,180 +0.84% AUTOWALLIS159 -0.63% WABERERS5,000 0% BUMIX9,989.44 +0.06% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,290.32 +1.07% BUX106,293.74 +0.93% MTELEKOM1,802 +1.24% MOL2,938 +4.33% OTP31,270 +0.1% RICHTER10,470 +0.29% OPUS567 -0.35% ANY7,180 +0.84% AUTOWALLIS159 -0.63% WABERERS5,000 0% BUMIX9,989.44 +0.06% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,290.32 +1.07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Nemzetgazdasági Minisztérium
szenteste
húsvét
akció
élelmiszerpazarlás
fogyasztóvédelem
törvénymódosítás

Az ünnepeket érintő törvénymódosítással állt elő a kormány, teljes reform jöhet – változhat a szenteste és nagyszombat is

A boltok már nagyszombat és szenteste napján kedvezményesen kínálhatják maradék áruikat. A fogyasztóvédelmi törvény módosítása nemcsak a kkv-kat segíti, hanem az ünnepi élelmiszer-értékesítést is rugalmasabbá teszi.
VG
2025.10.28., 18:00

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátja a fogyasztóvédelmi törvény módosítását, amely januártól lépne életbe. A csomag egyszerre támogatja a kis- és mikrovállalkozásokat, és teszi lehetővé az ünnepnap előtti kedvezményes élelmiszer-értékesítést a pazarlás csökkentése érdekében – írta a Mandiner.

Production for the Christmas season in the chocolate factory ünnep
A fogyasztóvédelmi törvény módosítása nemcsak a kkv-kat segíti, hanem az ünnepi élelmiszer-értékesítést is rugalmasabbá teszi / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A kormány januártól átfogó változtatásokat tervez a fogyasztóvédelemben. Gerlaki Bence, az NGM államtitkára a sajtónak ismertette: 

A jövő évben a fogyasztóvédelmi ellenőrzések száma 39-ről 72-re nő, és hét kiemelt területre fókuszálnak, köztük a gyermekek védelmére, az ingatlanközvetítők szigorú ellenőrzésére, valamint az ünnepi napokra, így a húsvét és a szenteste szabályaira.

A módosítás egyik kulcseleme, hogy a kis- és mikrovállalkozások januártól fordulhatnak békéltető testületekhez vitás ügyeik rendezése érdekében. Korábban ez csak a fogyasztók számára volt elérhető. Például egy céges számlára vásárolt hibás kávéfőző miatt eddig sokan nem indítottak eljárást, mostantól azonban 250 ezer forintos értékhatárig a mikrovállalkozások is élhetnek ezzel a lehetőséggel. A rendszer elektronikusan működik, és nyolc regionális központot működtetnek, így vidékről sem kell Budapestre utazni.

További változás, hogy a kötelező bírságolás szabályai is módosulnak. A jövőben a hatóságok bizonyos ügyekben – például adattörlő kód hiányában – elegendő figyelmeztetést is adhatnak, így csökkentve a felesleges büntetések számát.

Az ünnepeket is érinti a törvénymódosítás

Az ünnepekhez kapcsolódó új szabályok is jelentősek: a húsvéti nagyszombat előtti utolsó nyitvatartási napon, valamint december 24-én a boltok lehetőséget kapnak arra, hogy a maradék élelmiszert beszerzési ár alatt értékesítsék. Az intézkedés célja a pazarlás mérséklése, hiszen húsvét után a csokinyulak vagy a karácsony előtt megmaradt élelmiszerek gyakran kárba vesznek. A minisztérium hangsúlyozza: a kedvezményes értékesítés pusztán lehetőség, nem kötelezettség, így a vásárlók nem hagyhatják az utolsó napra a beszerzést.

A csomag társadalmi egyeztetésre bocsátása után januártól lépne életbe, és egyszerre jelent könnyebbséget a kisvállalkozásoknak és a fogyasztóknak, miközben a hulladékcsökkentést is elősegíti.

Nyakunkon az év végi akciók – így éljünk túl a webshopok és az online csalók útvesztőjében

A Black Friday és a karácsony közeledtével a csalók is jobban aktivizálják magukat. Az online vásárlások során azonban a legtöbb ránk leselkedő veszély kiszűrhető tudatossággal és kis odafigyeléssel. Összegyűjtöttük, mire érdemes figyelni, mielőtt elindítanánk a tranzakciót.

 

 

Országszerte

Országszerte
1020 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Nagy Márton

Berobbant a fix hitelcsomag: százmilliárdokat igényelnek a magyar vállalkozások – Nagy Márton szerint megállíthatatlan a fejlesztési őrület

A kormány célja a növekedés ösztönzése és a beruházások támogatása, ami azonnal látható a keresleti adatokban.
2 perc
szenteste

Az ünnepeket érintő törvénymódosítással állt elő a kormány, teljes reform jöhet – változhat a szenteste és nagyszombat is

A boltok már nagyszombat és szenteste napján kedvezményesen kínálhatják maradék áruikat.
2 perc
venezuela

Újabb pofont kaptak a drogkartellek: brutális támadást indított az USA – senki sincs biztonságban a Csendes-óceánon

Az amerikai hadsereg újabb halálos csapásokat hajtott végre a Csendes-óceánon, miközben Venezuelánál is folytatja a gyanús hajók elleni akciókat.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu