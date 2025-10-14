Most jelentették be: nagy útépítési program vette kezdetét Dél-Magyarországon – évtizedek óta nem látott ilyet az 1500 fős település

Csaknem negyedmilliárd forintból újítják fel a nagybánhegyesi bekötőút hiányzó szakaszát, és 100 millió forintos útfejlesztés kezdődik Lőkösháza belterületén – közölte közösségi oldalán a térség országgyűlési képviselője. Erdős Norbert emlékeztetett, a nagybánhegyesi bekötőút első, 1,3 kilométeres, eredetileg rosszabb állapotban lévő szakasza a közelmúltban újult meg, most 242 millió forintból a bekötőút második, mintegy 3 kilométeres szakasza új, hat méter széles aszfaltburkolatot kap, megtörténik a padkarendezés és a burkolati jelek felfestése is november végéig.

Békés vármegyében is fontos útfelújítás kezdődik / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság (képünk illusztráció)

A politikus kiemelte, hogy a fejlesztés erősíti a kapcsolatot Mezőkovácsházával és Orosházával, a térség két járási központjával is.

A mintegy 1500 lakosú Lőkösházán bruttó 100 millió forint uniós, TOP Pluszos támogatásból kezdődik útfelújítás. Teljes hosszában megújul az Alapítók útja és az összes rákötő utca, ami a dél-békési község egyik legfontosabb ütőere. A Magyar Közút Kft. szakemberei elvégzik a szükséges szerkezeti javításokat, 7 centiméter vastag új aszfaltburkolatot fektetnek le, valamint 1-1 méter széles földpadkát is kialakítanak.

Ez az elmúlt évtizedek legjelentősebb útfelújítása Lőkösházán. A beruházás a tervek szerint 2026 végére fejeződik be.

Új gyorsforgalmi út jön létre az ország északkeleti felében

Már közel kész pályát tudott filmezni az első 10 kilométeren a Magyar Építők stábja az M49-es épülő szakaszán. A Duna Aszfalt generálkivitelezésében épülő Mátészalka–Ököritófülpös szakasz keleti részén ugyanis már a befejező munkák zajlanak. Mint írják, az M3-ashoz közelebbi szakaszon már felfestett utat, a nyugatabbra eső részeken pedig látványos aszfaltozást tudtak rögzíteni.

Az M49-es autóút Románia felé haladva, Csengeren át, az M3-as autópálya és Szatmárnémeti között teremt új közlekedési kapcsolatot. Az első ütemében kivitelezés alatt lévő és a határ előtti szakaszon tervezett autóút építését az M3-as autópálya Vásárosnaményig való 2013-as meghosszabbítása tette lehetővé.