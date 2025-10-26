Deviza
EUR/HUF389.86 -0.04% USD/HUF335.12 -0.07% GBP/HUF446.63 0% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF91.87 -0.08% RON/HUF76.75 +0.14% CZK/HUF16.04 -0.01% EUR/HUF389.86 -0.04% USD/HUF335.12 -0.07% GBP/HUF446.63 0% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF91.87 -0.08% RON/HUF76.75 +0.14% CZK/HUF16.04 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
útfelújítás
M2-es autóút
gyorsforgalmi út

Az M2-es és az M0-s autóúton is útfelújításra készül a Magyar Közút

Szakaszos burkolatfelújítási munkák kezdődnek az M2-es autóúton Vác térségében, illetve az M0-s 51-es főúti csomópontjában. A Magyar Közút az útfelújítások alatt fokozott figyelmet kér az autósoktól.
VG
2025.10.26, 18:08
Frissítve: 2025.10.26, 19:39

December közepéig útfelújítási munkálatokra készül a Magyar Közút Vác mellett az M2-es autóúton közölte vasárnap délután az állami közútkezelő társaság.

Útfelújítás
Több hazai gyorsforgalmin tervez útfelújítást a Magyar Közút a következő hetekben / Fotó: Magyar Közút

Útfelújítások: Vác térségében lesznek munkálatok

A munkák első ütemében, 2025. 10. 27 hétfő éjszakától, várhatóan 2025. 10. 29 szerda estig az M2-es autóút 12 sz. főúti csomópont és a kosdi csomópont közötti szakaszán, a 12 sz. főút környezetében szakaszosan lezárnak egy-egy forgalmi sávot. A korlátozás ideje alatt a lezárt szakaszokon jelzőőrös forgalomirányítás mellett egy sávon, váltakozva haladhat a forgalom.

A várhatóan december közepéig tartó munkálatokra, korlátozásokra előjelző táblák hívják fel a figyelmet. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterület környezetében fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek. A javítási munkák idején a hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz.

Az M0-s csomópontjánál is lesznek munkálatok

Nem csak az M2-esen, hanem az M0-s környezetében is számítaniuk kell az autósoknak hosszabb menetidőre.

2025. október 27-től (hétfőtől) november 8-ig az M0-s autóút Szeged felé vezető oldalán, a 24. jelű BILK, dunaharaszti csomópontban a csomóponti ágakon sávzárást vezetnek be a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei.

Ezért javasolt a csomópontot megelőzően fokozott figyelemmel közlekedni. A korlátozás ideje alatt továbbra is le lehet hajtani az M0-s autóútról BILK, Dunaharaszti irányba.

A közlekedők az Utinform oldalán tájékozódhatnak az érvényben lévő korlátozásokról.
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu