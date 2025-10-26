Az M2-es és az M0-s autóúton is útfelújításra készül a Magyar Közút

December közepéig útfelújítási munkálatokra készül a Magyar Közút Vác mellett az M2-es autóúton – közölte vasárnap délután az állami közútkezelő társaság.

Több hazai gyorsforgalmin tervez útfelújítást a Magyar Közút a következő hetekben / Fotó: Magyar Közút

Útfelújítások: Vác térségében lesznek munkálatok

A munkák első ütemében, 2025. 10. 27 hétfő éjszakától, várhatóan 2025. 10. 29 szerda estig az M2-es autóút 12 sz. főúti csomópont és a kosdi csomópont közötti szakaszán, a 12 sz. főút környezetében szakaszosan lezárnak egy-egy forgalmi sávot. A korlátozás ideje alatt a lezárt szakaszokon jelzőőrös forgalomirányítás mellett egy sávon, váltakozva haladhat a forgalom.

A várhatóan december közepéig tartó munkálatokra, korlátozásokra előjelző táblák hívják fel a figyelmet.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterület környezetében fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek. A javítási munkák idején a hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz.

Az M0-s csomópontjánál is lesznek munkálatok

Nem csak az M2-esen, hanem az M0-s környezetében is számítaniuk kell az autósoknak hosszabb menetidőre.

2025. október 27-től (hétfőtől) november 8-ig az M0-s autóút Szeged felé vezető oldalán, a 24. jelű BILK, dunaharaszti csomópontban a csomóponti ágakon sávzárást vezetnek be a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei.

Ezért javasolt a csomópontot megelőzően fokozott figyelemmel közlekedni. A korlátozás ideje alatt továbbra is le lehet hajtani az M0-s autóútról BILK, Dunaharaszti irányba.

A közlekedők az Utinform oldalán tájékozódhatnak az érvényben lévő korlátozásokról.

