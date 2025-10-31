Deviza
EUR/HUF388.05 -0.12% USD/HUF335.23 -0.13% GBP/HUF440.72 -0.22% CHF/HUF418.06 -0.17% PLN/HUF91.29 -0.29% RON/HUF76.32 -0.1% CZK/HUF15.95 -0.08% EUR/HUF388.05 -0.12% USD/HUF335.23 -0.13% GBP/HUF440.72 -0.22% CHF/HUF418.06 -0.17% PLN/HUF91.29 -0.29% RON/HUF76.32 -0.1% CZK/HUF15.95 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,061.15 +0.07% MTELEKOM1,784 +0.22% MOL2,984 -0.4% OTP31,900 +0.56% RICHTER10,360 -0.87% OPUS555 -0.36% ANY7,100 -0.28% AUTOWALLIS158 -0.32% WABERERS5,780 +3.81% BUMIX9,938.65 +0.48% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,304.37 +0.56% BUX107,061.15 +0.07% MTELEKOM1,784 +0.22% MOL2,984 -0.4% OTP31,900 +0.56% RICHTER10,360 -0.87% OPUS555 -0.36% ANY7,100 -0.28% AUTOWALLIS158 -0.32% WABERERS5,780 +3.81% BUMIX9,938.65 +0.48% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,304.37 +0.56%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tankolás
üzemanyagár csökkenés
Orbán Viktor
Mol
üzemanyagár

Itt a váratlan bejelentés, senki nem mert ujjat húzni Orbán Viktorral: holnaptól általános üzemanyagár-csökkentés lép életbe Magyarországon

Ennyiért lehet tankolni szombattól.
Hecker Flórián
2025.10.31, 10:17
Frissítve: 2025.10.31, 10:24

Némiképp meglepő bejelentés tettek az üzemanyag-nagykereskedők péntek délelőtt. Előzetesen inkább arra lehetett számítani, hogy tovább drágítják a benzin és a dízel beszerzési árát, de most kiderült üzemanyagár-csökkentés lép életbe november 1-jén.

üzemanyagár, Orbán
Üzemanyagár: váratlan bejelentés, olcsóbb lesz szombattól / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A fogyasztói szempontból kedvező fordulatnak kétségtelenül lehet köze Orbán Viktor csütörtöki megszólásához. A miniszterelnök ebben külön kitért rá, hogy a benzinárak máris megugrottak. Ez ténykérdés: ezen a héten hétfőtől csütörtökig négyszer jelentettek  drágulás a nagykereskedők, amelynek nyomán a benzin literenkénti ára 7, a dízelé már 24 forinttal ugrott meg. 

Ezek után közölte a kormányfő, hogy megbízta Nagy Márton gazdasági minisztert, tárgyaljon a Mol vezetőivel, és tegye világossá, hogy

a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására üzemanyagár-emeléssel.

Minden jel szerint a miniszterelnöki figyelmeztetést megfogadták a magyarországi üzemanyag-kereskedők.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu