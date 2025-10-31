Itt a váratlan bejelentés, senki nem mert ujjat húzni Orbán Viktorral: holnaptól általános üzemanyagár-csökkentés lép életbe Magyarországon

Némiképp meglepő bejelentés tettek az üzemanyag-nagykereskedők péntek délelőtt. Előzetesen inkább arra lehetett számítani, hogy tovább drágítják a benzin és a dízel beszerzési árát, de most kiderült üzemanyagár-csökkentés lép életbe november 1-jén.

Üzemanyagár: váratlan bejelentés, olcsóbb lesz szombattól / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A fogyasztói szempontból kedvező fordulatnak kétségtelenül lehet köze Orbán Viktor csütörtöki megszólásához. A miniszterelnök ebben külön kitért rá, hogy a benzinárak máris megugrottak. Ez ténykérdés: ezen a héten hétfőtől csütörtökig négyszer jelentettek drágulás a nagykereskedők, amelynek nyomán a benzin literenkénti ára 7, a dízelé már 24 forinttal ugrott meg.

Ezek után közölte a kormányfő, hogy megbízta Nagy Márton gazdasági minisztert, tárgyaljon a Mol vezetőivel, és tegye világossá, hogy

a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására üzemanyagár-emeléssel.

Minden jel szerint a miniszterelnöki figyelmeztetést megfogadták a magyarországi üzemanyag-kereskedők.