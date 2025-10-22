„Sok cégnek még saját weboldala sincs, nemhogy webshopja" – elárulta a Yettel igazgatója a kkv-k túlélési feltételeit

A magyar kkv-szektor a gazdaság gerincét adja, becslések szerint a GDP több mint felét és a foglalkoztatottak mintegy 60-65 százalékát biztosítja – mondta a Világgazdaságnak adott interjújában Fülöp Gábor, a Yettel üzleti értékesítési és marketingigazgatója. A vállalkozásoknak mégis egyre nehezebb környezetben kell helytállniuk. A vezető szerint a cégek ma olyan volatilis gazdasági környezetben működnek, amely a pandémiával kezdődött, majd a háborús és energiapiaci bizonytalanságokkal folytatódott.

Fülöp Gábor: azok a vállalkozások, amelyek időben belépnek a digitális térbe, a karácsonyi időszakban már kézzelfogható versenyelőnyre tehetnek szert / Forrás: Yettel

„Ezek a külső hatások folyamatos alkalmazkodást követelnek. Ezeket a körülményeket nem tudjuk semmissé tenni, de abban segíthetünk, hogy a vállalkozások könnyebben idomuljanak a gyorsan változó körülményekhez” – fogalmazott.

Az igazgató szerint a legnagyobb kihívás éppen ez: miközben a szektor hatalmas gazdasági potenciált képvisel, a rugalmasság hiánya gyakran visszafogja a növekedést. A rugalmas szolgáltatások, a könnyen módosítható szerződések és a gyors reagálási képesség ma már a kkv-stratégia alapjai közé tartoznak.

Kormányzati támogatással felzárkózhatnak a hazai vállalkozások

Fülöp Gábor szerint a magyar kisvállalkozások digitalizációja jelentős elmaradásban van az európai átlaghoz képest. „Sok cégnek még saját weboldala sincs, nemhogy webshopja vagy online ügyfélkapcsolati rendszere. Pedig ezek ma már alapvető feltételei a piaci versenyképességnek” – mondta.

Erre reagálva említette a Demján Sándor Programot, amely a kormányzat támogatásával 400 ezertől 1,5 millió forintig terjedő, vissza nem térítendő támogatást biztosít weboldal- és webshopfejlesztésre, sőt digitális marketingre is. „A program 100 százalékos támogatási intenzitású, és év végéig elérhető. Mi is aktívan részt veszünk benne, és már most látszik, hogy az év végi határidő közeledtével ugrásszerűen nő az érdeklődés” – jelezte.

Szerinte azok a vállalkozások, amelyek időben belépnek a digitális térbe, a karácsonyi időszakban már kézzelfogható versenyelőnyre tehetnek szert. Az online értékesítés ugyanis gyorsan skálázható: az ügyfelek bázisa egy pillanat alatt megsokszorozódhat, miközben a működési költségek nem nőnek azonos ütemben.