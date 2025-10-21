Megindult a roham, döbbenetes számok: özönlenek a vállalkozók a kedvezményes hitelért – itt az első két hét eredménye

Az első két hét tapasztalatai azt mutatják, hogy nagy népszerűségnek örvend a vállalkozások számára bejelentett fix 3 százalékos hitel – mondta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős államtitkára a KAVOSZ és az NGM közös sajtótájékoztatóján.

Szabados Richárd elmondta: rengeteg vállalkozás érdeklődik a Széchenyi Kártya Program MAX+ iránt / Fotó: Balogh Zoltán

Kiemelte: céljuk, hogy minden hazai kkv – mérettől és ágazattól függetlenül – hozzáférhessen a biztonságos, tervezhető és támogatott finanszírozáshoz, amely stabil pénzügyi hátteret ad a működéshez, és új lendületet a beruházásoknak. Mint mondta, a vállalkozások segítésének négy pillére van:

a finanszírozás támogatása, forráshoz juttatás, az adócsökkentés, ezen már nagy erőkkel dolgoznak, a munkahelyvédelem, így biztonságban érezhetik magukat a munkavállalók. és az adminisztrációs terhek csökkentése.

Kiemelte, hogy a programnak, mint minden induló jó kezdeményezésnek van egy felfutása, ez pedig utána stabilizálódik majd. Éves szinten 1300 milliárd forintos forrást terveznek a Széchenyi Kártya Programra – tette hozzá, megjegyezve: ha a mostani programmal plusz 500 milliárd forintot be tudnak még vonni, akkor az sikernek könyvelhető el. A legfrissebb adatokról elmondta:

két hét alatt 2600 vállalkozás adta be igényét összesen 140 milliárd forint értékben.

Bejelentette, hogy az óriási érdeklődés miatt elindítottak egy kkv-programirodát. Ezért indítottak egy honlapot ahol minden hasznos információt megtalálnak a kkv-k. Hamarosan létrehoznak egy email-címet is, oda bizalommal fordulhatnak az minisztérium felé a vállalkozások. Abban is segítenek, ha a hitelt akarnak igényelni a cégek, de valahol elakad a folyamat. Heti rendszerességgel tartanak majd országszerte fórumokat is, amelyeken a vállalkozások igényeit hallgatják meg.

A vállalkozások megfelelő és gyors tájékoztatása az egyik legfontosabb szempont

Nagy a roham, irodáinkban folyamatosan nő az érdeklődők száma és az igénylések is óriási ütemben érkeznek – mondta Balog Ádám, a KAVOSZ elnöke. Felhíva a figyelmet, hogy nemrég elindítottak

egy mesterséges intelligencia-alapú rendszert is,

mert nagyon sok idő az ügyintézés során a dokumentumok kitöltése, az idő mintegy 75 százaléka. A fejlesztéssel ezt majd jelentősen csökkenteni lehet. Elindult egy időpontfoglaló rendszer is, ami szintén csökkentheti az ügyintézési időt.