A számok ismeretében azt tudom mondani, hogy a monetáris politika kifizetődő volt és hozzájárult ahhoz, hogy a magyar gazdaság számára teljes egészében előnyöket tudjon realizálni – ezt mondta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a parlament gazdasági bizottságának ülésén, ahol a jegybank 2024-es beszámolóját hallgatták meg a képviselők.

Megszólalt Varga Mihály a kamatcsökkentésről: aligha ezt várta Nagy Márton / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Kiemelt figyelmet fordít a forintra a jegybank

Hozzátette, a jegybank az elmúlt fél évben folytatott kiszámítható politikája elősegítette az infláció fokozatos közeledését a 2-4 százalék közötti toleranciasávhoz. "Az irány jó, mind a belföldi, mind a globális folyamatok azonban arra figyelmeztetnek bennünket, hogy az óvatosságot továbbra is fenn kell tartanunk, különös tekintettel az inflációt befolyásoló tényezőkre" – mondta Varga Mihály, kiemelte, hogy az állampapírpiaci hozamok jelentősen mérséklődtek a stabilitás-orientált monetáris politikának köszönhetően.

Az egyik legfontosabb tényező a forintárfolyam, ezért annak stabilizálása számunkra kiemelt jelentőséggel bír

– fogalmazott, majd felidézte, hogy idén áprilisban még 410 forintba került egy euró, jelenleg 390 környékén van.

Kitért a világgazdasági folyamatokra is. Varga Mihály szerint egymással ellentétes gazdasági folyamatosak hatnak, a szemünk előtt zajlik egy globális átrendeződés, emögött pedig egy technológiai változás. Ezt a folyamatot a világ számos pontján is fegyveres konfliktusok kísérik.

Ebben a bizonytalanságoktól övezett gazdasági környezetben szerinte felértékelődnek a nemzetközi kapcsolatok és együttműködések. "Mi is erre törekszünk, a közelmúltban ezért kezdeményeztem, hogy a jegybankban egy új nemzetközi alelnökség létrehozása történjen meg annak érdekében, hogy képesek legyünk az átalakuló világrendben rejlő lehetőségeket kihasználni", fogalmazott.

A vállalatok működését is figyelemmel követi a jegybank

Varga Mihály arról is beszélt, hogy elindították augusztusban a Minősített Vállalati Hitel programot, jelenleg 7 nagy kereskedelmi bank is partner ebben a konstrukcióban. Jelezte, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint a fogyasztóbarát hiteleket, azt kívánják elérni, hogy egy minőségbiztosítási pecsét legyen ezeken a termékeken és az a vállalkozás, amely ilyen típusú hitelt vesz fel, lehetőég szerint minél gyorsabban és egyszerűen megkaphassa.