Új piacon hódít a magyar magánvasútcég

A CER Austria Cargo GmbH 2025. október 1-jén megkapta az egységes biztonsági tanúsítványt (SSC) az Osztrák Szövetségi Innovációs, Mobilitási és Infrastruktúra Minisztériumtól (BMIMI) – tudatta a Világgazdasággal a vasúti árufuvarozó társaság. A tanúsítvány megszerzése újabb fontos mérföldkő a CER Cargo Group folyamatos nemzetközi terjeszkedésében.

Már saját vasúti árufuvarozást végezhet Ausztriában a CER Cargo

Az engedély birtokában a vállalat immár saját maga is fuvarozhat vasúton árut Ausztriában. Ezzel a hálózata – amely már Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Horvátországban és Romániában is aktívan működik – újabb, meghatározó piaccal bővült.

Felkészül Szerbia és Németország

A CER Cargo Group célja – mint olvasható –, hogy ügyfeleinek egyre szélesebb körben biztosítson magas színvonalú, interoperábilis vasúti szolgáltatásokat nemzetközi útvonalakon. A közeljövőben Szerbia és Németország csatlakozása tovább erősíti a vállalat regionális jelenlétét.

A társaságnál a közelmúltban jelentős személyi változás is történt. Élére Wilhelm Patzner állt július 17-én, aki akkor a Világgazdaságnak elmondta: nemrég elfogadott stratégiája szerint a CER 2030-ig nyereségesen kívánja bővíteni az interoperábilis tevékenységeket új piacokon, mint Lengyelország, Németország, Ausztria, Szerbia és délebbre. Ezt új vasúti vállalkozások létrehozásával (ilyen volt az ausztriai és a németországi), valamint meglévő vasúti vállalkozások felvásárlásával érné el.

A CER fejleszti a vasúti szolgáltatásait

A vezérváltást további személyi változások is követték a kulcsfontosságú pozíciókban, ezenfelül létrehoztak erős holdingfunkciókat is a CER-nél. Átszervezik a vonattervezést és a diszpécserszolgálatot, hogy megfeleljen a nemzetközi ügyfelek igényeinek.

Az új vezérigazgató arra számít, hogy a társaság összességében eléri a 2024-es szintet a nemzetközi és a hazai gazdaság lassulása ellenére is. A CER az interoperábilis és a nemzetközi vonatokra összpontosít, de kiszolgálja a helyi magyar iparágakat is, és összeköti Magyarországot a déli kikötőkkel. Hegyeshalom, Sturovo, Subotica és Curtici a fő átkelőhelyek, amelyeket igyekszik mozdonycsere nélkül átkelni. Szállít például acélt, szenet, kokszot, olajat és vegyi termékeket, valamint egyre növekvő számban intermodális vonatokat is. Régiós terjeszkedésében az utóbbi időben Szerbia és Törökország is egyre nagyobb szerepet kapott.