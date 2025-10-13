Több ezermilliárd forintos lendületben a vasútfejlesztés – új bejelentések is várhatók

Magyarországon bruttó 13,5 milliárd forintnyi értékben tart négy, nagy horderejű vasúti beruházás előkészítése, öt, együtt 584,1 milliárd forint költségű projekt pedig már a kivitelezési szakaszban van. És ez csak a kezdet: a küszöbön öt további fejlesztés közbeszerzésének előkészítése, ami bruttó 31,8 milliárdot visz majd el, másik öt pedig együtt 191,2 milliárd értékben már zajlik, közben pedig már fogalmazzák az új kiírásokat. A vasúti fejlesztések által érintett helyszínek száma a felsorolt projektekének a többszöröse.

Az országban egyszerre több ponton folyik a vasút fejlesztése / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Ezen adatokat és magukat a beruházásokat Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára ismertette a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület nemrég tartott rendezvényén. A munkák háttereként és jelentőségüket kiemelve rámutatott néhány tényre. Eszerint

a hazai vasútvonalakon jelentős az átmenő forgalom.

A pályák teljes, együttes hossza mintegy 8000 vonalkilométer.

A hálózatból 3600 kilométernyi villamosított.

A hálózatot a MÁV és a GYSEV üzemelteti.

Egy 2023-as törvény szerint módosult az állami építési beruházások rendje.

Megváltoztak a szerződéses feltételek is.

Az érintett hazai tervezések és kivitelezések az uniós elvárások szerint történnek.

Máris van mire büszkének lenni

Pántya József felidézett öt, már átadott tavalyi, illetve idei fejlesztést is. Már a múlt év őszére megújult Balatonszéplak-felső és Balatonfenyves vasútállomása. Maguk az állomásépületek fiatalításon, korszerűsítésen estek át, ráncba szedték a parkolóikat, a gyalogosfelületekeiket és a zöldfelületeiket. Az utasok pluszként élvezhetik a két-két új parkolót, a közlekedés akadálymentesítését, a kerékpártárolót és a korszerűsített utastájékoztatási rendszert.

Kicsit más jellegű volt az ez év májusára a Macs terminálon és a Fatér kisállomáson elvégzett munka. A Világgazdaság korábbi cikkei szerint mindkét település energetikai és logisztikai létesítményeit a Debrecenben és térségében folyó ipari beruházások kiszolgálása miatt kellett és kell még fejleszteni. Macson most egy új irodaépület építésére, valamint beléptető- és megfigyelőrendszerekre került sor, míg Fatéren új állomás- és üzemi épület, egy gyalogos-üzemi felüljáró, 4,4 kilométernyi új vágány és új kitérő épült.