Több ezermilliárd forintos lendületben a vasútfejlesztés – új bejelentések is várhatók

Magyarországon bruttó 13,5 milliárd forintnyi értékben tart négy, nagy horderejű vasúti beruházás előkészítése, öt, együtt 584,1 milliárd forint költségű projekt pedig már a kivitelezési szakaszban van. És ez csak a kezdet: a küszöbön öt további fejlesztés közbeszerzésének előkészítése, ami bruttó 31,8 milliárdot visz majd el, másik öt pedig együtt 191,2 milliárd értékben már zajlik, közben pedig már fogalmazzák az új kiírásokat. A vasúti fejlesztések által érintett helyszínek száma a felsorolt projektekének a többszöröse.
Ezen adatokat és magukat a beruházásokat Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára ismertette a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület nemrég tartott rendezvényén. A munkák háttereként és jelentőségüket kiemelve rámutatott néhány tényre. Eszerint
Pántya József felidézett öt, már átadott tavalyi, illetve idei fejlesztést is. Már a múlt év őszére megújult Balatonszéplak-felső és Balatonfenyves vasútállomása. Maguk az állomásépületek fiatalításon, korszerűsítésen estek át, ráncba szedték a parkolóikat, a gyalogosfelületekeiket és a zöldfelületeiket. Az utasok pluszként élvezhetik a két-két új parkolót, a közlekedés akadálymentesítését, a kerékpártárolót és a korszerűsített utastájékoztatási rendszert.
Kicsit más jellegű volt az ez év májusára a Macs terminálon és a Fatér kisállomáson elvégzett munka. A Világgazdaság korábbi cikkei szerint mindkét település energetikai és logisztikai létesítményeit a Debrecenben és térségében folyó ipari beruházások kiszolgálása miatt kellett és kell még fejleszteni. Macson most egy új irodaépület építésére, valamint beléptető- és megfigyelőrendszerekre került sor, míg Fatéren új állomás- és üzemi épület, egy gyalogos-üzemi felüljáró, 4,4 kilométernyi új vágány és új kitérő épült.
Az ötödik lezárt projekt során, 2025 júliusára felújították a Békéscsaba és Lőkösháza közötti vágányhálózatot 75 kilométeren. Sor kerül számos kiegészítő munkára is, például állomásfelújításra 55 centi magas peronokkal, parkolókkal, aluljárókkal, zajvédő falakkal. Lőkösházán határvédelmi eszközöket is telepítettek.
Négy olyan beruházás tervezéséről is beszélt a helyettes államtitkár, amelyek mindegyike a fővárosi agglomerációt érinti, és rövid időn belül elkészül. Még 2025-ben le kell tenni az asztalra a Hatvan és Füzesabony közötti vonal korszerűsítésének a tervét. Nem sokkal később, 2026 első negyedévében várható a Kelenföld és Budaörs közötti szakasz korszerűsítésének előkészítése. Bár ez esetben is agglomerációs projektről van szó, tulajdonképpen ez a Déli körvasút V. üteme, vagyis egy országos, sőt, nemzetközi súlyú vasúti teherfuvarozási beruházás része.
A második negyedévben kell elkészülnie ugyanezen beruházás IV. üteme tervének, csak az majd a Kelenföld és a Ferencváros közötti pálya kapacitásbővítéséhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatokra vonatkozik. Ugyanekkora kell elkészíteni egy olyan fejlesztést is, amelyet fél Pest megye vár: ez pedig a Rákospalota-Újpest, Vácrátót és Vác közötti szakasz fejlesztése.
Ez az öt terv együtt bruttó 13,5 milliárd forintba kerül. A beruházások 47 kilométernyi vágány építését és 212 kilométernyi vágány átépítését tartalmazzák.
Már kivitelezésekről számolhatott be a helyettes államtitkár öt további esetben, sőt, ebből az egyik munka szeptemberben le is zárult: 2-es szintű ETCS-rendszert telepítettek a Gyoma és Lőkösháza közötti szakaszon. Az ETCS (Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer, angolul European Train Control System) a vasúti járművek és a pálya közötti kommunikáción keresztül növeli a vasúti közlekedés biztonságát.
A tervek szerint 2026 második negyedére korszerűsítik és villamosítják a Debrecen és Balmazújváros közötti szakaszt, a harmadik negyedévben megújul az iváncsai ipari és innovációs park vasúti infrastruktúrája, továbbá ETCS L2-es rendszert kap a Békéscsaba–Lőkösháza vonal. A lista ötödik eleme a Ferencváros és Kelenföld közötti pálya kapacitásbővítése, de az átadás csak 2027 utolsó negyedében várható.
Ez az öt munka együtt 584,1 milliárd forintot visz el. A pénzből többek között építenek 26,4 kilométer új vágányt és átépítenek 18,5 kilométert.
A további munkák a tervezésre és a már kivitelezésre kiírt közbeszerzések eredményén múlik. Az előbbiek kerete együtt bruttó 31,9 milliárd, az utóbbiaké bruttó 191,2 milliárd forint.
A tervekre kiírt közbeszerzések együtt 77,7 kilométer új pálya építését és 185,7 kilométer vágány átépítését tartalmazzák számos más munka mellett. A megcélzott beruházások széles körűek: jelentenek majd
Időrendi sorrendben az első munka a tatai rakodó tervezése, ennek 2025 utolsó negyedéve a határideje, vagyis itt van a küszöbön. A többi közbeszerzéssel sem kell sokat várni: 2026 első negyedévére van időzítve az a tender, amely
a tervére vonatkozik.
A jövő év hat olyan, nagy vasúti közbeszerzéssel indul, amelyek már kivitelezésre vonatkoznak. A szaktárca mindegyiket el szeretné indítani már 2026 első hónapjaiban. A munkák során épülne 9,2 kilométer új, és átépülne további 28 kilométer meglévő vágány. A pályázatok az Almásfüzitő és Komárom közötti vasúti vonalszakasz korszerűsítésére, a Budai fonódóvillamos-beruházás II. ütemére, továbbá tizenegy dél-balatoni és tizenöt észak-balatoni vasútállomáson lévő helyszínre vonatkozik. Kiépül továbbá a vasúti infrastruktúra a Gubacsi vasúti híd és a Corvin csomópont között.
A helyettes államtitkár ismertetett olyan beruházásokat is, amelyeknek még nem jelent meg a közbeszerzési kiírása, de amelyekre jövőre már számíthatunk. Ezek között tervezési pályázatból egy lesz, mégpedig 10,2 milliárd forint értékben, a tender a harmadik negyedévben indul. Nyertesének a Cegléd és Kiskunfélegyháza közötti vasútvonalat kell megterveznie a kapcsolódó létesítményeivel együtt.
Az öt kivitelezési pályázat mögött 1532,2 milliárd forintnyi munkavégzés állhat. Hatalmas összeg, de a feladat is az.
Vonalfejlesztésre lesz szükség Kiskunfélegyháza és a szegedi rendezőpályaudvar, a Debrecen és Nyíregyháza, a Nagykáta és Újszász, valamint a Kőbánya-Kispest és Kecskemét vonalon, az utóbbin villamosítással együtt. Megállókat kell felújítani a budapesti népligeti és ferencvárosi helyszínen (ez a Déli körvasút projekt III. üteme), és a H5 HÉV vonalán. Az utóbbin megújul a pálya is.
