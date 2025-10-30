Deviza
EUR/HUF388.5 -0.08% USD/HUF335.91 +0.27% GBP/HUF441.7 -0.09% CHF/HUF418.76 0% PLN/HUF91.5 -0.16% RON/HUF76.39 -0.08% CZK/HUF15.96 +0.05% EUR/HUF388.5 -0.08% USD/HUF335.91 +0.27% GBP/HUF441.7 -0.09% CHF/HUF418.76 0% PLN/HUF91.5 -0.16% RON/HUF76.39 -0.08% CZK/HUF15.96 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,989.61 -0.14% MTELEKOM1,780 -1.11% MOL2,996 -0.6% OTP31,720 +0.06% RICHTER10,450 +0.48% OPUS557 +0.91% ANY7,120 -0.84% AUTOWALLIS158.5 +0.96% WABERERS5,560 +5.7% BUMIX9,891.07 -0.76% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,291.44 -0.11% BUX106,989.61 -0.14% MTELEKOM1,780 -1.11% MOL2,996 -0.6% OTP31,720 +0.06% RICHTER10,450 +0.48% OPUS557 +0.91% ANY7,120 -0.84% AUTOWALLIS158.5 +0.96% WABERERS5,560 +5.7% BUMIX9,891.07 -0.76% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,291.44 -0.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vasút
vác
máv
Hegyi Zsolt
felújítás
magyar vasút
vasútvonal
korszerűsítés
tömegközlekedés

Kisiklott Bz-motorvonat: totális döntést hozott a MÁV, már holnaptól életbe lép a vágányzár – "Pincétől a padlásig felújítják"

Teljes felújítás kezdődik pénteken a 75-ös vasútvonalon, ahol a MÁV több mint 3 milliárd forintos beruházással újítja meg a Vác és Balassagyarmat közötti pályát. A munkálatok során nemcsak a balesetben érintett szakaszt állítják helyre, hanem a teljes vasútvonalat korszerűsítik, hogy 2026 elejére gyorsabb és megbízhatóbb vasúti közlekedés várja az utasokat.
VG/MTI
2025.10.30, 21:32

A 75-ös vasútvonalon nemcsak karbantartást, hanem teljes felújítást végeznek, az utasokat 2026 első napjaitól egy jobb és gyorsabb vasúti pályán várják vissza, a munka pénteken kezdődik – írta Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója csütörtökön a Facebook-oldalán.

vasút kisiklott, BZ, vonat, vonatbaleset, MÁV, Verőce, Magyarkút
A vonat, ami szeptemberben kisiklott / Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport / Facebook

Úgy fogalmazott, a hátrányból előnyt kovácsolnak a 75-ös számú vasútvonalon, ahol a múlt hónapban Magyarkút mellett kisiklott egy Bz-motorvonatuk első kocsija. A balesetben érintett, rövidebb szakasz helyreállításánál sokkal több és összetettebb munkát végeznek el, ráadásul a pálya szinte egészén.

Összeállítottak egy több mint 3 milliárd forintnyi beruházási csomagot, amelynek köszönhetően Vác és Szokolya között "pincétől a padlásig" felújíthatják a vonalat, Szokolyától Balassagyarmatig olyan infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre, amelyek tartós és érdemi minőségi javulást is hozhatnak

– írta bejegyzésében a vezérigazgató.

Hegyi Zsolt megjegyezte: a munkálatok egy részét már korábban is tervezték, de a baleset miatt most ezt előbbre hozzák.

Ismertetése szerint a beavatkozásoknak egy jelentős része olyan többlettartalom, amely hozzájárul ahhoz, hogy a 75-ös vasúti pálya újra a népszerűségéhez méltó állapotba kerüljön tartósan. Egy mérővonat az éjjeli és a hajnali órákban alaposan átvizsgálja immár a teljes pályát. 

Az ezt követő beruházások miatt pénteken felújítási vágányzárat hirdetnek december 31-ig.

Ez idő alatt MÁV-buszokkal szállítják az utasokat.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu