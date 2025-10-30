Kisiklott Bz-motorvonat: totális döntést hozott a MÁV, már holnaptól életbe lép a vágányzár – "Pincétől a padlásig felújítják"

A 75-ös vasútvonalon nemcsak karbantartást, hanem teljes felújítást végeznek, az utasokat 2026 első napjaitól egy jobb és gyorsabb vasúti pályán várják vissza, a munka pénteken kezdődik – írta Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója csütörtökön a Facebook-oldalán.

A vonat, ami szeptemberben kisiklott / Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport / Facebook

Úgy fogalmazott, a hátrányból előnyt kovácsolnak a 75-ös számú vasútvonalon, ahol a múlt hónapban Magyarkút mellett kisiklott egy Bz-motorvonatuk első kocsija. A balesetben érintett, rövidebb szakasz helyreállításánál sokkal több és összetettebb munkát végeznek el, ráadásul a pálya szinte egészén.

Összeállítottak egy több mint 3 milliárd forintnyi beruházási csomagot, amelynek köszönhetően Vác és Szokolya között "pincétől a padlásig" felújíthatják a vonalat, Szokolyától Balassagyarmatig olyan infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre, amelyek tartós és érdemi minőségi javulást is hozhatnak

– írta bejegyzésében a vezérigazgató.

Hegyi Zsolt megjegyezte: a munkálatok egy részét már korábban is tervezték, de a baleset miatt most ezt előbbre hozzák.

Ismertetése szerint a beavatkozásoknak egy jelentős része olyan többlettartalom, amely hozzájárul ahhoz, hogy a 75-ös vasúti pálya újra a népszerűségéhez méltó állapotba kerüljön tartósan. Egy mérővonat az éjjeli és a hajnali órákban alaposan átvizsgálja immár a teljes pályát.

Az ezt követő beruházások miatt pénteken felújítási vágányzárat hirdetnek december 31-ig.

Ez idő alatt MÁV-buszokkal szállítják az utasokat.