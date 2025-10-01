Új vasútvonalat építenek, addig október 19-től Debrecen és Nagykereki között vonatpótlóbuszok szállítják az utasokat – közölte a Mávinform szerdán az MTI-vel, a CATL akkumulátorgyár fejlesztéseivel indokolva a döntést. A vasúttársaság azt írta: „kormányzati tervek szerint a térségben zajló munkahelyteremtő beruházásoknak jobban megfelelő, új nyomvonalat kap a 106-os vasútvonal”.

Bejelentette a MÁV: leáll a vonat, elbontják a fontos magyar vasútvonalat, kell a hely a debreceni kínai akkumulátorgyárnak – de ez nem marad annyiban / Fotó: Illusztráció / Napló-archív

A tájékoztatás szerint a régi nyomvonal érintett pályaszakaszának elbontása, az új nyomvonal előkészítése és megépítése idejére Debrecen és Nagykereki között október 19-től átmenetileg szünetelni fog a vonatforgalom: a vonatok helyett itt pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kiemelték:

a vonatpótló autóbuszok menetrendje illeszkedik a térségben élők utazásai igényeihez,

a menetidő pedig akár fél órával is rövidülhet a korábbiakban megszokotthoz képest.

A vonalon a vonatforgalom várhatóan a Debrecen-Berettyóújfalu-Biharkeresztes-Nagyvárad vasúti kapcsolat kiépítésekor indul majd újra.

A vonatforgalom átmeneti szünetelését azzal indokolták, hogy a debrecen-déli gazdasági övezet következő ütemében „a CATL akkumulátorgyár a 106-os vasútvonal által használt állami földterületen is fejlesztéseket hajt végre”. Az átadás feltétele a vasútvonal egy szakaszán a pálya és a töltés bontása, továbbá a rekultiváció, amelyeket októberben meg kell kezdeni, hogy az átadás határidőre megvalósuljon.

„A MÁV-csoport a forgalomszüneteltetés bevezető időszakára vonatkozó buszos pótlást egyeztette a térség érintett polgármestereivel is, akik támogatták az ideiglenes közlekedési rendet” – írták. Hozzátették: ennek megfelelően a jelenleg közlekedő átlagosan napi 20 járatot vonatpótló buszokkal váltják ki, amelyek már 2022-2023 óta ugyancsak közlekednek a vonalon, jelenleg napi 11 vonatot helyettesítenek.

Október 13-tól, kora reggeltől késő estig órás ütemben fognak közlekedni a buszok Debrecen és Nagykereki vasútállomások között,

de lesznek betétjáratok és gyorsjáratok is. Hajnalban és késő éjszaka is megmarad az eljutási lehetőség - ismertették.