Bejelentette a MÁV: leáll a vonat, elbontják a fontos magyar vasútvonalat, kell a hely a debreceni kínai akkumulátorgyárnak – de ez nem marad annyiban

Új vasútvonalat építenek, addig október 19-től Debrecen és Nagykereki között vonatpótlóbuszok szállítják az utasokat – közölte a Mávinform szerdán az MTI-vel, a CATL akkumulátorgyár fejlesztéseivel indokolva a döntést. A vasúttársaság azt írta: „kormányzati tervek szerint a térségben zajló munkahelyteremtő beruházásoknak jobban megfelelő, új nyomvonalat kap a 106-os vasútvonal”.
A tájékoztatás szerint a régi nyomvonal érintett pályaszakaszának elbontása, az új nyomvonal előkészítése és megépítése idejére Debrecen és Nagykereki között október 19-től átmenetileg szünetelni fog a vonatforgalom: a vonatok helyett itt pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kiemelték:
A vonalon a vonatforgalom várhatóan a Debrecen-Berettyóújfalu-Biharkeresztes-Nagyvárad vasúti kapcsolat kiépítésekor indul majd újra.
A vonatforgalom átmeneti szünetelését azzal indokolták, hogy a debrecen-déli gazdasági övezet következő ütemében „a CATL akkumulátorgyár a 106-os vasútvonal által használt állami földterületen is fejlesztéseket hajt végre”. Az átadás feltétele a vasútvonal egy szakaszán a pálya és a töltés bontása, továbbá a rekultiváció, amelyeket októberben meg kell kezdeni, hogy az átadás határidőre megvalósuljon.
„A MÁV-csoport a forgalomszüneteltetés bevezető időszakára vonatkozó buszos pótlást egyeztette a térség érintett polgármestereivel is, akik támogatták az ideiglenes közlekedési rendet” – írták. Hozzátették: ennek megfelelően a jelenleg közlekedő átlagosan napi 20 járatot vonatpótló buszokkal váltják ki, amelyek már 2022-2023 óta ugyancsak közlekednek a vonalon, jelenleg napi 11 vonatot helyettesítenek.
Október 13-tól, kora reggeltől késő estig órás ütemben fognak közlekedni a buszok Debrecen és Nagykereki vasútállomások között,
de lesznek betétjáratok és gyorsjáratok is. Hajnalban és késő éjszaka is megmarad az eljutási lehetőség - ismertették.
A pótlásra korszerű, klimatizált és a szigorúbb kibocsátási normáknak megfelelő, környezetbarát működésű Euro 6-os motorral felszerelt buszokat állítanak forgalomba. A pótlóbuszok többsége csatlakozik a Tokaj InterCitykhez és a Nyírség InterCitykhez.
Kitértek arra is, hogy a vonatok jelenlegi, mintegy 100 perces menetidejéhez képest a minden állomást és megállót érintő S506-os buszok menetideje 78 perc, a Derecskét nem érintő G506-os járatoké és a csúcsidőben az M35-ös autópályán közlekedő X506-os buszok menetideje 72 perc, a jellemzően csúcsidőben, rövidebb útvonalon haladó Z506-os buszok menetideje pedig csak 56 perc lesz.
A megállási helyek nem módosulnak,
csak egy kivétel lesz: Konyáron a vasútállomás helyett a könnyebben megközelíthető Konyár, Sóstói utca 14. megállóban állnak majd meg a buszok. A közlemény szerint a Debrecen-Nagykereki vonal a Debrecen-Berettyóújfalu-Biharkeresztes-Nagyvárad vasúti kapcsolat kiépítésekor éled majd újjá. „A fejlesztésre vonatkozó tervek szerint a - részben 160 km/órás sebességre kiépítendő - nagyberuházás során a 106-os vonal is új nyomvonalat kap, ami Debrecen és Sáránd között mintegy 11 kilométeres szakaszon párhuzamosan halad a Debrecen-Nagyvárad vasútvonallal” – áll a közleményben.
„A Balaton körbevonatozhatósága az itt élők és az ide utazó turisták számára egyaránt kiemelten fontos” – mondta Móring József Attila országgyűlési képviselő, a Dél-Dunántúl fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Világgazdaságnak. A politikus korábban Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel szerepelt egy videóban a balatoni körvasút ügyében. A miniszter akkor úgy fogalmazott: abban bízik, hogy a Balaton össze fogja kötni az embereket, mert szerinte
jelen pillanatban közlekedés szempontjából inkább elválaszt, mint összeköt.
Navracsics példaként elmondta, hogy Somogyvárról Révfülöpre, Badacsonytomajra vagy akár Tapolcára autó nélkül eljutni nem egyszerű dolog. „Nem tudom, hányszor kell busznál átszállni, kétszer-háromszor biztos, de vonatnál is kétszer legalább át kell szállni”.
