Nobel-láz a Vaterán: hatalmas a kereslet Krasznahorkai László művei iránt

Nem csupán a Krasznahorkai László művei iránti keresletet pörgette fel a Vaterán, hogy az író munkásságát a napokban Nobel-díjjal ismerték el: az író nevével kapcsolatos keresések száma már a díj kihirdetése előtti két hétben két és félszeresére, a Nobel-díj odaítélését követően pedig százszorosára nőtt – közölte az online piactér.

Nobel-díjasok a Vaterán: az emlékérmék a legkelendőbbek, Krasznahorkai László művei feljövőben / Fotó: AFP

Napról napra bővül a személyéhez kapcsolódó tételek köre is. Ezek között dedikált példányok és többkötetes gyűjtemények is akadnak, de többek közt a Sátántangó filmváltozatának vinyllemezen kiadott zenéjére is lehet licitálni.

Az elmúlt években a Vaterán a legdrágábban, 200 ezer forintért elkelt Krasznahorkai-kötet a Sátántangó első kiadása volt, melyet a szerző és a regény filmváltozatát rendező Tarr Béla egyaránt dedikáltak. A Krasznahorkai-életműhöz kapcsolódó filmes alkotások közül a Werckmeister harmóniákat és A londoni férfit inkább DVD-n vásárolták a vaterázók, azonban a Sátántangó és A torinói ló már a sokkal jobb minőségű Blu-ray kiadásban is népszerű.

Egyaránt húszezer forint alatti áron találtak gazdára 2020 óta az íróhoz köthető filmes és irodalmi alkotások, de a Nobel-díj elnyerése valószínűleg feljebb fogja tornászni az átlagárukat. Erre elég nagy esély mutatkozik, hiszen a korábbi magyar irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre Sorstalanság című regényének egy, a szerző által dedikált példánya két és fél millió forintot is megért egy vaterás gyűjtőnek.

Sokan keresik a magyar Nobel-díjasok emlékérméit

Két éve díjazta a svéd bizottság Karikó Katalin kutatóbiológust az orvosi-élettani kategóriában, Krausz Ferenc fizikus pedig ugyanebben az évben megosztott fizikai Nobel-díjat kapott tudományos munkájáért. A két kutató iránti megnövekedett érdeklődés nem mutatkozott meg azonnal a piactéren, azonban tavaly a Magyar Pénzverő Zrt. a magyar Nobel-díjasokat bemutató sorozat részeként Karikóról és Krauszról is emlékérméket bocsátott ki, melyek a Vaterán is hamar megjelentek.

Ezek az emlékérmék használtan darabonként 3–18 ezer forint között kaphatók, anyagtól függően változik az áruk, hiszen színesfémből és ezüstből is készülnek. A numizmatika iránt érdeklődők ennél azonban sokkal többet is hajlamosak költeni a ritkaságnak számító próbaveretekre.