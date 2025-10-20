Deviza
Nobel-láz a Vaterán: hatalmas a kereslet Krasznahorkai László művei iránt

Krasznahorkai László Nobel-díja százszoros keresletrobbanást indított a Vaterán dedikált könyvekre és filmekre. A korábbi magyar Nobel-díjasokhoz kapcsolódó termékeket vizsgáljuk, a Karikó Katalint és Krausz Ferencet ábrázoló emlékérmék kereslete és kínálata egyaránt élénk volt az elmúlt két évben.
VG
2025.10.20, 18:40

Nem csupán a Krasznahorkai László művei iránti keresletet pörgette fel a Vaterán, hogy az író munkásságát a napokban Nobel-díjjal ismerték el: az író nevével kapcsolatos keresések száma már a díj kihirdetése előtti két hétben két és félszeresére, a Nobel-díj odaítélését követően pedig százszorosára nőtt – közölte az online piactér.

Nobel-díjasok a Vaterán: az emlékérmék a legkelendőbbek, Krasznahorkai László művei feljövőben / Fotó: AFP

Napról napra bővül a személyéhez kapcsolódó tételek köre is. Ezek között dedikált példányok és többkötetes gyűjtemények is akadnak, de többek közt a Sátántangó filmváltozatának vinyllemezen kiadott zenéjére is lehet licitálni.

Az elmúlt években a Vaterán a legdrágábban, 200 ezer forintért elkelt Krasznahorkai-kötet a Sátántangó első kiadása volt, melyet a szerző és a regény filmváltozatát rendező Tarr Béla egyaránt dedikáltak. A Krasznahorkai-életműhöz kapcsolódó filmes alkotások közül a Werckmeister harmóniákat és A londoni férfit inkább DVD-n vásárolták a vaterázók, azonban a Sátántangó és A torinói ló már a sokkal jobb minőségű Blu-ray kiadásban is népszerű.

Egyaránt húszezer forint alatti áron találtak gazdára 2020 óta az íróhoz köthető filmes és irodalmi alkotások, de a Nobel-díj elnyerése valószínűleg feljebb fogja tornászni az átlagárukat. Erre elég nagy esély mutatkozik, hiszen a korábbi magyar irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre Sorstalanság című regényének egy, a szerző által dedikált példánya két és fél millió forintot is megért egy vaterás gyűjtőnek.

Sokan keresik a magyar Nobel-díjasok emlékérméit

Két éve díjazta a svéd bizottság Karikó Katalin kutatóbiológust az orvosi-élettani kategóriában, Krausz Ferenc fizikus pedig ugyanebben az évben megosztott fizikai Nobel-díjat kapott tudományos munkájáért. A két kutató iránti megnövekedett érdeklődés nem mutatkozott meg azonnal a piactéren, azonban tavaly a Magyar Pénzverő Zrt. a magyar Nobel-díjasokat bemutató sorozat részeként Karikóról és Krauszról is emlékérméket bocsátott ki, melyek a Vaterán is hamar megjelentek.

Ezek az emlékérmék használtan darabonként 3–18 ezer forint között kaphatók, anyagtól függően változik az áruk, hiszen színesfémből és ezüstből is készülnek. A numizmatika iránt érdeklődők ennél azonban sokkal többet is hajlamosak költeni a ritkaságnak számító próbaveretekre. 

Egy Karikó Katalint ábrázoló érme például több mint 165 ezer forintot ért meg egy lelkes gyűjtőnek, de további hét darab, a kutatóbiológust ábrázoló próbaveret is 100 ezer forint feletti áron kelt el. A magyar Nobel-díjasokat ábrázoló sorozat jövőre várhatóan tovább bővül, jó eséllyel érkezhet a Krasznahorkai László munkássága előtt tisztelgő emlékérme. 

A kibocsátás után minden bizonnyal a Vaterára is felkerülnek majd ezek az értéktárgyak, de a legjobb ajánlatokért érdemes lesz résen lenni.

Krasznahorkai Lászlót választotta a svéd akadémia idén

A svéd akadémia döntése értelmében Krasznahorkai László vehette át az idei irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az írót „a létezés sűrű, apokaliptikus prózavilágának megteremtéséért és a nyelv végletekig feszített, mégis emberi méltóságot őrző erejéért” ismerték el.

Krasznahorkai László neve évek óta visszatérő esélyesként szerepelt a nemzetközi fogadóirodák listáin, különösen a Sátántangó, a Háború és háború és a Báró Wenckheim hazatér sikere után. Két évvel korábban, 2023-ban két magyar kutató is elnyerte a Nobel-díjat: Karikó Katalin az mRNS-alapú vakcinák fejlesztéséért kapta az orvosi díjat, Krausz Ferencnek pedig az attoszekundumos fényimpulzusok kutatásáért ítélték oda a fizikai Nobelt.

