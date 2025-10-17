Deviza
EUR/HUF389.41 -0.12% USD/HUF333.67 +0.13% GBP/HUF447.63 -0.09% CHF/HUF421.23 +0.08% PLN/HUF91.8 +0.01% RON/HUF76.53 -0.15% CZK/HUF16.03 -0.18% EUR/HUF389.41 -0.12% USD/HUF333.67 +0.13% GBP/HUF447.63 -0.09% CHF/HUF421.23 +0.08% PLN/HUF91.8 +0.01% RON/HUF76.53 -0.15% CZK/HUF16.03 -0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,968.67 -0.09% MTELEKOM1,786 -0.78% MOL2,744 -0.51% OTP30,330 -0.98% RICHTER10,360 +1.37% OPUS559 +0.72% ANY7,160 -1.65% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,080 +4.96% BUMIX9,854.58 +2.05% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,204.25 -0.88% BUX102,968.67 -0.09% MTELEKOM1,786 -0.78% MOL2,744 -0.51% OTP30,330 -0.98% RICHTER10,360 +1.37% OPUS559 +0.72% ANY7,160 -1.65% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,080 +4.96% BUMIX9,854.58 +2.05% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,204.25 -0.88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
híd
MKIF Zrt
M7-es autópálya
autópálya
beruházás

Helyére kerül egy új magyarországi híd következő eleme a hétvégén

A hétvégén beemelik a helyére az új velencei gyalogos-kerékpáros felüljáró következő elemét, emiatt éjszakai forgalomkorlátozás lesz az M7-es autópályán.
Világgazdaság
2025.10.17, 16:13
Frissítve: 2025.10.17, 17:20

Éjszakai forgalomkorlátozás mellett folytatódik ezen a hétvégén az új velencei híd építése – adta hírül az Origo

M7-es, híd, Velencei pihenő, velencei híd
A hétvégén a helyére emelik a velencei híd újabb elemét / Fotó: MKIF

Október 18-án 22 órától lezárják az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalát a 44-es és a 46-os kilométer között, a lezárás várhatóan vasárnap 12.00 óráig tart

 – hívja fel a figyelmet Facebook-oldalán a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF). 

Ebben az időszakban a forgalmat a Budapest felé vezető oldal belső sávjára terelik át, így az éjszakai munkavégzés ideje alatt a forgalom a Balaton felé egy sávon haladhat majd. A főváros irányába két sávot biztosítanak az autósok számára. A terelésben a megengedett legnagyobb sebesség 80 km/h.

Hozzáteszik: a korlátozás ideje alatt lezárják a Velencei pihenőhelyet és a csomópontot is.

Az új velencei híd megfelel az 21. századi igényeknek

A régi híd felújítása, az elvégzett műszaki vizsgálatok szerint drágább lenne, mint egy új megépítése, és a szerkezet műszaki állapotán túl, az is az elbontása mellett szólt, hogy az M7-es autópálya 2027-ben induló bővítése során, a kiszélesített pálya már nem férne el alatta. 

Az új híd a régi mellett, attól körülbelül 20 méterre épül, szélesebb, biztonságosabb és sokkal kényelmesebb átkelést biztosít majd a gyalogosoknak és a bicikliseknek.

A projekt célja a közlekedés biztonságának növelése és a komfort javítása, így a Velencén átkelő közlekedők hamarosan egy modern, a 21. századi igényekhez igazodó hídon kelhetnek át. További részleteket itt olvashat a beruházásról. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu