Pénz áll a házhoz, már a héten utalnak a gazdáknak

A nemzeti kormány a kifizetéseknél a kiszámíthatóságra és a gyorsaságra törekszik, ezért az egységes kérelem előlegfizetései az uniós előírások szerinti legkorábbi időpontban, csütörtökön indulnak, 112 ezer gazda, 125 milliárd forint értékben kapja meg az emelt összegű előleget – mondta az agrárminiszter csütörtökön a vidékfejlesztési támogatások kiutalásáról a budapesti sajtótájékoztatón.

A vidékfejlesztési támogatás egy része hamarabb érkezik a gazdálkodókhoz / Fotó: Vajda János

Nagy István kiemelte, az Agárminisztérium és a Magyar Államkincstár minden erejével azon van, hogy a kifizetések gördülékenyen célba érjenek, hogy minden gazdálkodó a lehető leghamarabb hozzájusson az előleghez.

A kincstár tervei szerint az arra jogosult gazdálkodókhoz a végkifizetések az uniós jogszabályban előírt jövő júniusi véghatáridő helyett már hónapokkal korábban eljutnak.

A miniszter hangsúlyozta: az agrártárca elkötelezett a magyar termelők likviditásának és jövedelembiztonságának növelésében, amit jól mutat, hogy az elmúlt években mindig biztosították a feltételeket az előlegfizetéshez. Az Európai Bizottság többek között Magyarország kezdeményezésére engedélyezte idén is az emelt összegű előlegfizetést – tette hozzá a tárcavezető.

Ezáltal az elmúlt évekhez hasonlóan

idén is emelt összegű előleghez jutnak a gazdálkodók a közvetlen támogatások, illetve a területalapú vidékfejlesztési támogatások keretében.

Ehhez a kormány biztosítja a szükséges forrásokat, mivel az Európai Bizottság csak utólag finanszírozza a kifizetéseket.

Az ökogazdálkodók is kapnak előleget a vidékfejlesztési támogatásból

Nagy István újdonságként említette, hogy idén megteremtették az Agro-ökológiai Programban (AÖP) is az őszi előlegfizetés lehetőségét: a hónap végétől az AÖP-ben mintegy 28 milliárd forinthoz juthat hozzá 30 ezer gazdálkodó. Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetéseknél és az ökológiai gazdálkodás támogatásánál is lesz előlegfizetés, november második felében, mintegy 75 milliárd forint összegben.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2025. évi egységes kérelemből a közvetlen és a területalapú vidékfejlesztési támogatások keretét is figyelembe véve mintegy 443 milliárd forintot fizetnek ki december 31-éig. Ez az összeg 60 milliárd forinttal meghaladja a tavalyit.