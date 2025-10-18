Piszkos játék a Vinteden: valami nagyon megváltozott

Az utóbbi hónapokban több európai lap is arról számolt be, hogy új generációs csalási módszerek terjednek a platformon. Már nem csupán a jól ismert hamis profilok vagy kamu fizetési linkek jelentenek veszélyt. A Vinteden dolgozó szélhámosok módszerei kifinomultabbak, a támadók felkészültebbek, és egyre több a magyar érintett is - írja az Origo.

Egyre kifinomultabbak a Vinted csalói/Fotó: AFP

A német rendőrség szerint a bejelentett esetek száma rohamosan nő, a francia sajtó pedig egészen megdöbbentő fejleményről írt: a Vinteden mesterséges intelligencia által vezérelt programok, úgynevezett botok bukkantak fel, amelyek a legjobb ajánlatokat villámgyorsan elhalásszák a valódi felhasználók elől. Az átlagos vásárlónak esélye sincs versenyezni velük.

Újabb családok bukkannak fel a Vinteden

A falhasználók gyakran úgy érzik, a piactér elveszítette azt, amiért szerették: a közvetlenséget, az emberi kapcsolatot. Ma már minden üzenet mögött ott lapulhat egy automatizált rendszer vagy egy kifinomult átverés. Egy rossz kattintás, egy figyelmetlen pillanat, és a pénz, a ruha, sőt néha az egész fiók is eltűnik. A Vinted természetesen próbál védekezni, új szabályokat és algoritmusokat vezet be, de a felhasználók bizalma egyre törékenyebb. Aki ma belép, hogy megszabaduljon néhány felesleges darabtól, az már nemcsak a megfelelő vevőt keresi – hanem a biztonságot is.

Mi történik pontosan a háttérben? Milyen új trükköket vetnek be a csalók, és hogyan próbálja megállítani őket a Vinted - a részleteket itt olvashatja az Origon.