Jön az ünnepi hétvége – ezt kell tudni az üzletek nyitvatartásáról

November 1-jén, mindenszentek napján általános boltzár lesz az országban, a legtöbb kiskereskedelmi egység nem nyit ki ezen a napon. Ugyanakkor a temetők és a virágárusok hosszabb nyitvatartással készülnek a napra és az azt követő, november 2-i halottak napjára – írja az Origo. Az üzletek vasárnap, november 2-án általánosságban tekintve a szokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek majd.

A virágüzletek fokozott forgalomra számíthatnak hétvégén / Fotó: Unsplash

A boltok többsége zárva marad, a virágüzleteknek fontos hétvége jön

November 1-jén, mindenszentek napján, főszabály szerint a kiskereskedelmi egységek zárva tartanak. Így zárva maradnak a nagy, sok vásárló által látogatott üzletláncok boltjai is:

Lidl,

Aldi,

Tesco,

Penny,

Spar,

Auchan,

CBA

és más jelentős láncok – OBI, MediaMarkt, Decathlon stb. – boltjai is.

Zárva marad a piacok és vásárcsarnokok döntő többsége is, ám helyi kivételek lehetnek ez alól, egyes településeken rövidített nyitvatartással készülhetnek az üzemeltetők (erről helyben érdemes tájékozódni).

A budapesti vásárcsarnokok is zárva maradnak, ám lesz közöttük olyan, melynek a virágsora üzemelni fog november 1-jén is, illetve olyan helyszín is, ahol gombavizsgálatot a hétvége mindkét napján végeznek.

A november 1-jei boltzár miatt várható, hogy az előző napon, pénteken, október 31-én a szokottnál nagyobb forgalom lesz a kiskereskedelmi egységekben, különösen este. Ezért aki teheti, annak érdemes vásárlását a délelőtti órákban lebonyolítania, a nagyobb üzletláncok kínálatában általában megtalálhatók a mécsesek, gyertyák a hét végi emlékező ünnepekhez.

A virágüzletek többsége – különösen a temetők környékén működők – ezért a temetőkhöz hasonlóan rendkívüli, meghosszabbított nyitvatartással várja a vásárlókat a hétvége mindkét napján, azaz november 1-jén és november 2-án is.

A meghosszabbított nyitvatartás nem egységes időtartamot jelent, ezért a konkrét virágbolt vagy árusítóhely nyitvatartásáról érdemes időben tájékozódni.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.