Gigantikus egyesülést jelentett be a Waberer’s – Budapesttől nem messze építik fel az új Selyemút európai kapuját

Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett Waberer’s Csoport a KTZ Express-szel, amely a kazah állami vasúttársaság nemzetközi intermodális logisztikai leányvállalata. A megállapodás célja, hogy a felek közös vállalatot hozzanak létre egy Budapest térségében megvalósuló intermodális terminál, gyűjtőpont fejlesztésére és üzemeltetésére.

A terminál a Transzkaszpi Nemzetközi Szállítási Útvonal (másnéven Middle Corridor) – az új Selyemút – európai végpontjaként, logisztikai hubjaként szolgál majd – áll a Waberer’s Csoport keddi közleményében. Rámutatnak: a fejlesztés mellett a felek abban is megállapodtak, hogy a Kínából Európába irányuló konténerforgalmat közösen bonyolítják le, a Waberer’s Csoport végezheti az Európán belüli vasúti és közúti szállítási feladatokat, míg a KTZ az ázsiai szállítási útvonalakért felelős.

Az együttműködés jelentős mérföldkő a Waberer’s csoport 2031-ig szóló stratégiájának megvalósításában, amelynek kiemelt célja a szolgáltatási portfólió diverzifikálása és a vasúti-logisztikai képességek erősítése is. A mostani megállapodás szorosan illeszkedik abba az irányba, amelyet a cég a vasúti logisztikai szegmensben – többek között a PSP csoport többségi tulajdonrészének 2024-es megszerzésével, illetve a GYSEV Cargóval aláírt stratégiai szándéknyilatkozattal – kijelölt. Illetve újabb fontos lépést jelent egy globális szinten is meghatározó intermodális hálózat kiépítése felé – írták a megállapodás aláírását követően.

A 2,7 millió négyzetkilométeres Kazahsztán, illetve a KTZ Express az új Selyemút központi szereplőjeként jelentős infrastrukturális fejlesztéseket hajt végre a közép-ázsiai országokban, amely útvonalakon keresztül már jelenleg is több százezer konténeregység (TEU) árut mozgatnak meg, egyre növekvő volumenekkel. A Budapest körzetében létrejövő terminál lesz ennek a vasúti és tengeri összeköttetésnek a legnyugatibb, európai logisztikai gyűjtőpontja.

Tóth Szabolcs, a Waberer’s stratégiai és gazdasági vezérigazgató-helyettese elmondta: „Ez a partnerség nemcsak Magyarország, hanem a Waberer’s csoport számára is történelmi lehetőség. Nem túlzás kijelenteni, hogy Magyarország számára közlekedésstratégiai jelentőségű lépés, hogy a fejlesztés eredményeként hazánk az új Selyemút program európai hídfőállásává válik, tovább erősítve kiemelt szerepünket a globális szállítási láncokban. A KTZ Express egyedüli magyar partnereként a Waberer’s csoportot választotta, ami jelentős nemzetközi elismerést jelent és ezáltal létrehozzuk az egész Európát ellátni képes intermodális termináli gyűjtőpontot, ahonnan az áruk hatékonyan juthatnak el a végfelhasználókhoz, Európa különböző országaiba. A közös terminál fejlesztése egyszerre erősíti portfóliónk diverzifikációját, és illeszkedik vasúti-logisztikai terveinkhez, amelyekkel a közúti, vasúti és intermodális szolgáltatások integrált rendszerét építjük.”