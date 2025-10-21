Deviza
EUR/HUF389.41 +0.04% USD/HUF335.57 +0.4% GBP/HUF448.83 +0.18% CHF/HUF421.94 +0.04% PLN/HUF91.81 -0.06% RON/HUF76.62 +0.17% CZK/HUF16.02 -0.03% EUR/HUF389.41 +0.04% USD/HUF335.57 +0.4% GBP/HUF448.83 +0.18% CHF/HUF421.94 +0.04% PLN/HUF91.81 -0.06% RON/HUF76.62 +0.17% CZK/HUF16.02 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,273.06 -0.5% MTELEKOM1,762 -0.57% MOL2,730 -1.47% OTP30,800 +0.49% RICHTER10,300 -0.49% OPUS541 -0.74% ANY7,160 0% AUTOWALLIS162 +1.23% WABERERS4,950 -1.01% BUMIX9,839.1 -1.75% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,231.17 +0.12% BUX103,273.06 -0.5% MTELEKOM1,762 -0.57% MOL2,730 -1.47% OTP30,800 +0.49% RICHTER10,300 -0.49% OPUS541 -0.74% ANY7,160 0% AUTOWALLIS162 +1.23% WABERERS4,950 -1.01% BUMIX9,839.1 -1.75% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,231.17 +0.12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
vasúti teherszállítás
Waberer ’ s Csoport
intermodalitás
együttműködési megállapodás

Gigantikus egyesülést jelentett be a Waberer’s – Budapesttől nem messze építik fel az új Selyemút európai kapuját

Bővíti stratégiai együttműködéseit a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett Waberer’s, a keddi bejelentés szerint a vállalat a kazah KTZ Express-szel közösen, egy Budapest térségében megvalósuló intermodális terminál fejlesztésével hozza létre az új Selyemút európai kapuját a vasúti szállítmányozásban. A Waberer'snek ez az újabb nagy dobása, hiszen a GYSEV Cargo felvásárlása is küszöbön áll.
Németh Tamás
2025.10.21., 16:17
Fotó: MTI

Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett Waberer’s Csoport a KTZ Express-szel, amely a kazah állami vasúttársaság nemzetközi intermodális logisztikai leányvállalata. A megállapodás célja, hogy a felek közös vállalatot hozzanak létre egy Budapest térségében megvalósuló intermodális terminál, gyűjtőpont fejlesztésére és üzemeltetésére.

Aláírták a megállapodást: a Waberer's részvételével Magyarország lehet az új Selyemút európai kapuja
Aláírták a megállapodást: a Waberer’s részvételével Magyarország lehet az új Selyemút európai kapuja Forrás: Waberer’s

A terminál a Transzkaszpi Nemzetközi Szállítási Útvonal (másnéven Middle Corridor) – az új Selyemút – európai végpontjaként, logisztikai hubjaként szolgál majd – áll a Waberer’s Csoport keddi közleményében. Rámutatnak: a fejlesztés mellett a felek abban is megállapodtak, hogy a Kínából Európába irányuló konténerforgalmat közösen bonyolítják le, a Waberer’s Csoport végezheti az Európán belüli vasúti és közúti szállítási feladatokat, míg a KTZ az ázsiai szállítási útvonalakért felelős.

Eljön a teljes újrakezdés: óriási lehetőséget szalaszt el Magyarország, ha most elalszik – ezen múlik a siker, muszáj lépni

Az áruszállítás hazai infrastruktúrája nem készül fel arra az árumennyiségre, amelyet majd kezelnie kell a betelepült kínai és más ázsiai gyárak termelésének beindulásakor egy októberi szakmai konferencián elhangzottak szerint. Abban is egyetértettek a résztvevők, hogy a fejlesztéseken túl csak a vasút és a közút együttműködése erősítheti a térség logisztikai szerepét. Bővebben>>>

Az együttműködés jelentős mérföldkő a Waberer’s csoport 2031-ig szóló stratégiájának megvalósításában, amelynek kiemelt célja a szolgáltatási portfólió diverzifikálása és a vasúti-logisztikai képességek erősítése is. A mostani megállapodás szorosan illeszkedik abba az irányba, amelyet a cég a vasúti logisztikai szegmensben – többek között a PSP csoport többségi tulajdonrészének 2024-es megszerzésével, illetve a GYSEV Cargóval aláírt stratégiai szándéknyilatkozattal – kijelölt. Illetve újabb fontos lépést jelent egy globális szinten is meghatározó intermodális hálózat kiépítése felé – írták a megállapodás aláírását követően. 

A 2,7 millió négyzetkilométeres Kazahsztán, illetve a KTZ Express az új Selyemút központi szereplőjeként jelentős infrastrukturális fejlesztéseket hajt végre a közép-ázsiai országokban, amely útvonalakon keresztül már jelenleg is több százezer konténeregység (TEU) árut mozgatnak meg, egyre növekvő volumenekkel. A Budapest körzetében létrejövő terminál lesz ennek a vasúti és tengeri összeköttetésnek a legnyugatibb, európai logisztikai gyűjtőpontja.

Tóth Szabolcs, a Waberer’s stratégiai és gazdasági vezérigazgató-helyettese elmondta: „Ez a partnerség nemcsak Magyarország, hanem a Waberer’s csoport számára is történelmi lehetőség. Nem túlzás kijelenteni, hogy Magyarország számára közlekedésstratégiai jelentőségű lépés, hogy a fejlesztés eredményeként hazánk az új Selyemút program európai hídfőállásává válik, tovább erősítve kiemelt szerepünket a globális szállítási láncokban. A KTZ Express egyedüli magyar partnereként a Waberer’s csoportot választotta, ami jelentős nemzetközi elismerést jelent és ezáltal létrehozzuk az egész Európát ellátni képes intermodális termináli gyűjtőpontot, ahonnan az áruk hatékonyan juthatnak el a végfelhasználókhoz, Európa különböző országaiba. A közös terminál fejlesztése egyszerre erősíti portfóliónk diverzifikációját, és illeszkedik vasúti-logisztikai terveinkhez, amelyekkel a közúti, vasúti és intermodális szolgáltatások integrált rendszerét építjük.”

Pörög a Waberer’s – küszöbön a GYSEV Cargo felvásárlása is

Múlt héten, október 16-án jelentette be a társaság, hogy stratégiai együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett Waberer’s a GYSEV-vel és a GYSEV Cargóval, amelynek értelmében megvizsgálják a tavaly decemberben bejelentett adásvételi tranzakció végrehajtásának lehetőségeit, illetve azt, hogy milyen üzleti struktúra, illetve ütemezés mellett tudnak kölcsönösen kedvező üzleti fejlesztéseket közösen végrehajtani a jövőben. A szándéknyilatkozat aláírására azt követően került sor, hogy a Waberer’s által 2024. december 23-án bejelentett GYSEV Cargóban történő többségi tulajdonszerzés a tervezett határidőig nem tudott lezárulni a szükséges eladói oldali finanszírozói jóváhagyás (EIB) elmaradása miatt.

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
vasúti teherszállítás

Gigantikus egyesülést jelentett be a Waberer’s – Budapesttől nem messze építik fel az új Selyemút európai kapuját

A Kínából Európába irányuló konténerforgalmat közösen bonyolítják le, a Waberer’s csoport végezheti az Európán belüli vasúti és közúti szállítási feladatokat, míg a KTZ az ázsiai szállítási útvonalakért felelős.
3 perc
arany

Ennyi volt a nagy aranyrali, vagy átmeneti korrekció történt? – négy éve nem zuhant ekkorát az árfolyam

Időszerű volt már egy szünet a nemesfém ralijában.
1 perc
alapkamat

Varga Mihály: a stabilitás érték, nem változik a jegybank iránymutatása

A Magyar Nemzeti Bank elnöke a monetáris tanács kamatdöntését követően tartott sajtótájékoztatót.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu