Újabb járatbővítést jelentett be a Wizz Air: hamarosan Legolandbe és más fontos helyszínre is repülhetünk

Két új északi célállomás válik elérhetővé a magyar gyökerű légitársaság hálózatában. A Wizz Air magyar utasai decembertől fedezhetik fel az észt fővárost, áprilistól pedig a kockák világában is elmélyülhetnek.
VG
2025.10.17, 10:46
Frissítve: 2025.10.17, 10:58

Két új északi célállomás válik elérhetővé a Wizz Air hálózatában. A magyar gyökerű légitársaság pénteken bejelentette, hogy december 11-től járatot indít Budapest és Tallinn között. Az észt főváros nemzetközi repülőterére hetente háromszor, kedden, csütörtökön és szombaton közlekednek a légitársaság repülőgépei. 

Barcelona,,??spain;,May,18,,2024:,Airbus,A321,Plane,Of,The Wizz Air
Két északi úti cél is elérhetővé válik Budapestről a Wizz Air utasai számára / Fotó: Shutterstock

A légtársaság közleménye szerint először válik elérhetővé a Wizz Air budapesti hálózatában az észt főváros, amely izgalmas kettősséget képvisel az UNESCO-világörökség részét képező óvárosával, valamint az innovációt és jövőt képviselő fintech cégekkel, a modern építészettel, valamint a Kalamaja negyed faházainak egyedi hangulatával.

A másik új úti célt, Billundot nem kell bemutatni a legórajongóknak. Az április 2-től a hetente négy alkalommal (kedd, csütörtök, szombat, vasárnap) közlekedő járattal utazhatunk a dán városba, és így természetesen Legolandbe is. A kaland- és élményparkok mellett Dél-Dániát természeti kincsei és túraútvonalai miatt is érdemes meglátogatni.

Mindkét járat egész évben közlekedik majd,

  • Tallinnba 10 190 forinttól,
  • Billunba 12 290 forinttól

foglalhatók jegyek a Wizz Air honlapján és mobilalkalmazásában.

A Wizz Air nyárzáró hattérbeszélgetésén is elhangzott, hogy a nyári időszakban is egyre népszerűbbé váltak az északi célállomások, hiszen három év alatt közel hétszeresére nőtt a nyáron északra tartó utasok száma, arányuk pedig a teljes forgalomhoz képest megnégyszereződött, és már kicsivel több mint 4 százalékot tett ki.

A légitársaság emlékeztetett, hogy a teljes hálózatában a Koppenhága, Stockholm, Bergen, Trondheim és Reykjavík felé irányuló forgalom 2022 és 2024 között 44 százalékkal emelkedett.

 

Példátlan járatbővítést jelentett be a Wizz Air Pozsonyban

Szintén a szeptemberi sajtóbeszélgetésen hangzott el, hogy a légitársaság elhagyja Bécset, és Pozsonyba költözteti át bázisát. Ennek több oka is van, többek között gazdasági  is: a reptéri díjak emelkedése is közrejátszott ebben. Bécs és Pozsony távolsága miatt az utasok számára minimális lesz a változás, a magyar utasok a szlovák fővárost is könnyen elérhetik autóval.

Október közepén aztán a Wizz Air minden korábbinál nagyobb bővítést jelentett be az M. R. Stefánik repülőtéren, további 11 járatot indít. A társaság által üzemeltetett, új Pozsony–Kassa-járat hetente kilenc alkalommal fog közlekedni, egy-egy gép 230 utas szállítására alkalmas.

A légitársaság első járata Pozsonyból Kassára november 21-én 6:30-kor indul. Mindennap repülnek a társaság gépei a belföldi viszonylatban, hétfőnként és péntekenként pedig két-két járat lesz. Munkanapokon és szombaton 6:30-kor indul Pozsonyból, 8:05-kor Kassáról. Vasárnap 21:00-kor száll fel a fővárosban, 22:35-kor Kassán.

