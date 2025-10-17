Újabb járatbővítést jelentett be a Wizz Air: hamarosan Legolandbe és más fontos helyszínre is repülhetünk

Két új északi célállomás válik elérhetővé a Wizz Air hálózatában. A magyar gyökerű légitársaság pénteken bejelentette, hogy december 11-től járatot indít Budapest és Tallinn között. Az észt főváros nemzetközi repülőterére hetente háromszor, kedden, csütörtökön és szombaton közlekednek a légitársaság repülőgépei.

Két északi úti cél is elérhetővé válik Budapestről a Wizz Air utasai számára / Fotó: Shutterstock

A légtársaság közleménye szerint először válik elérhetővé a Wizz Air budapesti hálózatában az észt főváros, amely izgalmas kettősséget képvisel az UNESCO-világörökség részét képező óvárosával, valamint az innovációt és jövőt képviselő fintech cégekkel, a modern építészettel, valamint a Kalamaja negyed faházainak egyedi hangulatával.

A másik új úti célt, Billundot nem kell bemutatni a legórajongóknak. Az április 2-től a hetente négy alkalommal (kedd, csütörtök, szombat, vasárnap) közlekedő járattal utazhatunk a dán városba, és így természetesen Legolandbe is. A kaland- és élményparkok mellett Dél-Dániát természeti kincsei és túraútvonalai miatt is érdemes meglátogatni.

Mindkét járat egész évben közlekedik majd,

Tallinnba 10 190 forinttól,

Billunba 12 290 forinttól

foglalhatók jegyek a Wizz Air honlapján és mobilalkalmazásában.

A Wizz Air nyárzáró hattérbeszélgetésén is elhangzott, hogy a nyári időszakban is egyre népszerűbbé váltak az északi célállomások, hiszen három év alatt közel hétszeresére nőtt a nyáron északra tartó utasok száma, arányuk pedig a teljes forgalomhoz képest megnégyszereződött, és már kicsivel több mint 4 százalékot tett ki.

A légitársaság emlékeztetett, hogy a teljes hálózatában a Koppenhága, Stockholm, Bergen, Trondheim és Reykjavík felé irányuló forgalom 2022 és 2024 között 44 százalékkal emelkedett.

Szintén a szeptemberi sajtóbeszélgetésen hangzott el, hogy a légitársaság elhagyja Bécset, és Pozsonyba költözteti át bázisát. Ennek több oka is van, többek között gazdasági is: a reptéri díjak emelkedése is közrejátszott ebben. Bécs és Pozsony távolsága miatt az utasok számára minimális lesz a változás, a magyar utasok a szlovák fővárost is könnyen elérhetik autóval.