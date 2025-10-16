Nagy változás érkezik a Yettelnél: erre érdemes figyelni az ügyfeleknek
Megújult a Yettel e-számla-értesítő e-mail 2025. október 14-től, ami a számla elkészültekor érkezik az ügyfelekhez, aminek kapcsán a telefontársaság szakértői a gombamód szaporodó internetes csalások felismerését és megelőzését segítő tanácsokat is megosztottak.
A Yettel közölte azt is, hogy a változás csak az értesítési dokumentum megjelenését érinti, a levelek tartalma és maga a letölthető számla nem változik. A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy a hivatalos feladó e-mail-cím továbbra is az [email protected] marad. Az új megjelenés eredményeképpen sokkal könnyebben megtalálhatók lesznek az e-számla megtekintéséhez és befizetéséhez szükséges információk.
Így védekezhetünk az online csalások ellen a Yettel szakértői szerint
A Yettel szakértői az online csalásokkal kapcsolatban arra mutattak rá, hogy azok gyakran e-mailben, sms-ben érkeznek, sokszor nem létező nyereménnyel kecsegtetnek vagy épp fizetési felszólítást küldenek, de akár elégedettségfelmérések képében is jelentkezhetnek és pénzt kérnek adathalász oldalra irányítva.
A csalásokat pont azért nehéz kivédeni, mert sokszor hitelesnek tűnnek: például a hamis weboldalak felveszik a márkák jól felismerhető logóját és arculatát, így első ránézésre nem keltenek gyanút. Emellett gyakori technika, hogy a csalók olyan félelmet keltő üzeneteket küldenek, amik mielőbbi cselekvésre ösztönöznek, vagy épp csak egy kisebb összeg átutalását kérik.
Az e-mailek, sms-ek esetében a Yettel szakértői szerint érdemes figyelni a feladó elérhetőségére, például a telefontársaságtól
kizárólag [email protected] e-mail-címről érkezhet számlaértesítés vagy tartozásról szóló figyelmeztetés.
Ezen címtől eltérő üzenet esetén érdemes gyanakodni, hogy csalók küldték az üzenetet. Sms esetében a küldő telefonszáma lehet árulkodó, ahol arra érdemes figyelni, hogy az magyarországi nemzetközi előhívóval (+36) kezdődik-e.
A csaló üzeneteknél az is jellemző, hogy az üzenet tárgyában nyelvtanilag helytelen, vagy túl sok karaktert (például felkiáltójeleket) használó szöveg van. Emellett a Yettel arra is felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a társaság nem kéri ügyfeleit arra, hogy levélben küldjék meg jelszavukat vagy más személyes adatot, hiszen ez egyáltalán nem biztonságos.
Érdemes az e-mailekben lévő linkeket is ellenőrizni, hogy azok eredeti weboldalra mutatnak-e, gyanút kelthet például a megszokottól eltérő arculat, a rossz képminőség vagy nyelvezet, esetleg a szokásosnál több felugró ablak. Akkor is érdemes gyanakodni, ha nem biztonságos a kapcsolat és a cím https:// helyett http://-vel kezdődik, vagy ha .hu vagy .com helyett más végződéssel találkozunk.
A hatályos törvények értelmében nem nyerhetünk olyan nyereményjátékon, amiben a részvételhez nem adtuk egyértelmű hozzájárulásunkat, azaz például nem is tudtunk róla, hogy játszottunk. Ha egy váratlan nyereményről szóló üzenet érkezik, akkor valószínűleg csalással van dolgunk.
A Yettel arra is felhívja a figyelmet, hogy számlabefizetésekhez, pénzfeltöltéshez vagy parkoláshoz minden esetben használjuk az adott vállalat hivatalos mobilalkalmazását, ez a fizetések legbiztonságosabb módja. Ha böngészőt használunk, akkor írjuk be a cég weboldalának címét, és ne internetes keresőből kattintsunk rá, mert még „szponzorált hirdetés”-ként megjelenő találat is vezethet csaló weboldalra.
A NetPajzs védelmet nyújt a csalások ellen
Érdemes lehet a csaló oldalakat kiszűrő programok használata is, mint a Yettel NetPajzs szolgáltatása, mely azonnal blokkolja a hozzáférést, ha véletlenül rákattintunk egy gyanús linkre vagy adathalász weboldalra.
A telefonhívásokon keresztül történő csalások ellenében a Kiberpajzs projekt első fázisaként
a Yettel megkezdte a nemzetközi hálózatból bejövő, magyarországi földrajzi számokat tartalmazó hívások ellenőrzését, és az így csaló hívásnak minősített eseteket aktívan blokkolja.
A telefontársaság szakértői online fiókjaink védelmében a megfelelően erős jelszó használatát javasolja, mely nem tartalmaz könnyen kitalálható adatokat, mint például születési dátumot vagy nevet, hanem hosszú, kis- és nagybetűket, számokat, valamint speciális karaktereket is magában foglal. Emellett fontos, hogy minden fiókhoz egyedi jelszót használjunk, így ha egy jelszó valamilyen okból kiszivárog, az nem veszélyezteti a többi hozzáférésünket. A jelszavak rendszeres cseréje, valamint a kétlépcsős azonosítás (2FA) bekapcsolása tovább növelheti az online biztonságot, és megnehezítheti a jogosulatlan hozzáférést fiókjainkhoz.
Mit tegyünk, ha megtörtént a baj?
Sajnos minden elővigyázatosság mellett is előfordulhat, hogy csalás áldozatai leszünk. Amennyiben korábban megadtuk a bankkártya-adatainkat, vagy a bankszámlánkról vontak le összeget, első lépésként azonnal tiltsuk le a bankkártyát, és ha kár ért bennünket, jelentsük a szolgáltatónál és a rendőrségen.
Ha utólag kiderül, hogy megadtuk a jelszavunkat egy csalónak, azonnal változtassuk meg az adott fiók és minden olyan más oldal jelszavát is, ahol ugyanezt használtunk. Ebben segíthet a jelszókezelő program használata is, ami biztosítja, hogy minden fiókhoz más, erős belépőkódunk legyen.