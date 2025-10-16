Deviza
EUR/HUF389.26 -0.35% USD/HUF333.33 -0.63% GBP/HUF447.83 -0.4% CHF/HUF419.29 -0.42% PLN/HUF91.68 -0.18% RON/HUF76.52 -0.35% CZK/HUF16.02 -0.41% EUR/HUF389.26 -0.35% USD/HUF333.33 -0.63% GBP/HUF447.83 -0.4% CHF/HUF419.29 -0.42% PLN/HUF91.68 -0.18% RON/HUF76.52 -0.35% CZK/HUF16.02 -0.41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,268.42 +0.44% MTELEKOM1,798 -0.67% MOL2,750 0% OTP30,720 +0.94% RICHTER10,310 +0.39% OPUS551 -0.54% ANY7,160 -1.96% AUTOWALLIS159 -1.26% WABERERS4,840 -0.21% BUMIX9,636.93 -0.38% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,224.96 +0.17% BUX103,268.42 +0.44% MTELEKOM1,798 -0.67% MOL2,750 0% OTP30,720 +0.94% RICHTER10,310 +0.39% OPUS551 -0.54% ANY7,160 -1.96% AUTOWALLIS159 -1.26% WABERERS4,840 -0.21% BUMIX9,636.93 -0.38% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,224.96 +0.17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
telekommunikáció
online csalás
Yettel

Nagy változás érkezik a Yettelnél: erre érdemes figyelni az ügyfeleknek

A telefontársaság szakértői a csalások megelőzésére is szolgáltak pár jó tanáccsal. A Yettel e-számla-értesítő megújul.
K. B. G.
2025.10.16, 15:44
Frissítve: 2025.10.16, 16:05

Megújult a Yettel e-számla-értesítő e-mail 2025. október 14-től, ami a számla elkészültekor érkezik az ügyfelekhez, aminek kapcsán a telefontársaság szakértői a gombamód szaporodó internetes csalások felismerését és megelőzését segítő tanácsokat is megosztottak.

Valjevo,,Serbia,-,June,20,,2022:,Logo,Of,Yettel,,Former
Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

A Yettel közölte azt is, hogy a változás csak az értesítési dokumentum megjelenését érinti, a levelek tartalma és maga a letölthető számla nem változik. A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy a hivatalos feladó e-mail-cím továbbra is az [email protected] marad. Az új megjelenés eredményeképpen sokkal könnyebben megtalálhatók lesznek az e-számla megtekintéséhez és befizetéséhez szükséges információk.  

Így védekezhetünk az online csalások ellen a Yettel szakértői szerint

A Yettel szakértői az online csalásokkal kapcsolatban arra mutattak rá, hogy azok gyakran e-mailben, sms-ben érkeznek, sokszor nem létező nyereménnyel kecsegtetnek vagy épp fizetési felszólítást küldenek, de akár elégedettségfelmérések képében is jelentkezhetnek és pénzt kérnek adathalász oldalra irányítva.

A csalásokat pont azért nehéz kivédeni, mert sokszor hitelesnek tűnnek: például a hamis weboldalak felveszik a márkák jól felismerhető logóját és arculatát, így első ránézésre nem keltenek gyanút. Emellett gyakori technika, hogy a csalók olyan félelmet keltő üzeneteket küldenek, amik mielőbbi cselekvésre ösztönöznek, vagy épp csak egy kisebb összeg átutalását kérik.

Az e-mailek, sms-ek esetében a Yettel szakértői szerint érdemes figyelni a feladó elérhetőségére, például a telefontársaságtól 

kizárólag [email protected] e-mail-címről érkezhet számlaértesítés vagy tartozásról szóló figyelmeztetés. 

Ezen címtől eltérő üzenet esetén érdemes gyanakodni, hogy csalók küldték az üzenetet. Sms esetében a küldő telefonszáma lehet árulkodó, ahol arra érdemes figyelni, hogy az magyarországi nemzetközi előhívóval (+36) kezdődik-e. 

 A csaló üzeneteknél az is jellemző, hogy az üzenet tárgyában nyelvtanilag helytelen, vagy túl sok karaktert (például felkiáltójeleket) használó szöveg van.  Emellett a Yettel arra is felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a társaság nem kéri ügyfeleit arra, hogy levélben küldjék meg jelszavukat vagy más személyes adatot, hiszen ez egyáltalán nem biztonságos.

Érdemes az e-mailekben lévő linkeket is ellenőrizni, hogy azok eredeti weboldalra mutatnak-e, gyanút kelthet például a megszokottól eltérő arculat, a rossz képminőség vagy nyelvezet, esetleg a szokásosnál több felugró ablak. Akkor is érdemes gyanakodni, ha nem biztonságos a kapcsolat és a cím https:// helyett http://-vel kezdődik, vagy ha .hu vagy .com helyett más végződéssel találkozunk. 

A hatályos törvények értelmében nem nyerhetünk olyan nyereményjátékon, amiben a részvételhez nem adtuk egyértelmű hozzájárulásunkat, azaz például nem is tudtunk róla, hogy játszottunk. Ha egy váratlan nyereményről szóló üzenet érkezik, akkor valószínűleg csalással van dolgunk. 

A Yettel arra is felhívja a figyelmet, hogy számlabefizetésekhez, pénzfeltöltéshez vagy parkoláshoz minden esetben használjuk az adott vállalat hivatalos mobilalkalmazását, ez a fizetések legbiztonságosabb módja. Ha böngészőt használunk, akkor írjuk be a cég weboldalának címét, és ne internetes keresőből kattintsunk rá, mert még „szponzorált hirdetés”-ként megjelenő találat is vezethet csaló weboldalra. 

A NetPajzs védelmet nyújt a csalások ellen

Érdemes lehet a csaló oldalakat kiszűrő programok használata is, mint a Yettel NetPajzs szolgáltatása, mely azonnal blokkolja a hozzáférést, ha véletlenül rákattintunk egy gyanús linkre vagy adathalász weboldalra.

A telefonhívásokon keresztül történő csalások ellenében a Kiberpajzs projekt első fázisaként 

a Yettel megkezdte a nemzetközi hálózatból bejövő, magyarországi földrajzi számokat tartalmazó hívások ellenőrzését, és az így csaló hívásnak minősített eseteket aktívan blokkolja.

A telefontársaság szakértői online fiókjaink védelmében a megfelelően erős jelszó használatát javasolja, mely nem tartalmaz könnyen kitalálható adatokat, mint például születési dátumot vagy nevet, hanem hosszú, kis- és nagybetűket, számokat, valamint speciális karaktereket is magában foglal. Emellett fontos, hogy minden fiókhoz egyedi jelszót használjunk, így ha egy jelszó valamilyen okból kiszivárog, az nem veszélyezteti a többi hozzáférésünket. A jelszavak rendszeres cseréje, valamint a kétlépcsős azonosítás (2FA) bekapcsolása tovább növelheti az online biztonságot, és megnehezítheti a jogosulatlan hozzáférést fiókjainkhoz.

Mit tegyünk, ha megtörtént a baj?

Sajnos minden elővigyázatosság mellett is előfordulhat, hogy csalás áldozatai leszünk. Amennyiben korábban megadtuk a bankkártya-adatainkat, vagy a bankszámlánkról vontak le összeget, első lépésként azonnal tiltsuk le a bankkártyát, és ha kár ért bennünket, jelentsük a szolgáltatónál és a rendőrségen.  

Ha utólag kiderül, hogy megadtuk a jelszavunkat egy csalónak, azonnal változtassuk meg az adott fiók és minden olyan más oldal jelszavát is, ahol ugyanezt használtunk. Ebben segíthet a jelszókezelő program használata is, ami biztosítja, hogy minden fiókhoz más, erős belépőkódunk legyen.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu