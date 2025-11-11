Deviza
Kiderült, melyik Magyarország legolcsóbb gyógyfürdője

Hazánk legolcsóbb termálfürdő-belépőjét jelenleg a Hajdúszoboszló közelségében található Nádudvari Gyógyfürdő kínálja.
VG
2025.11.11, 11:02

A Nádudvari Gyógyfürdőben az egész téli szezonban mindössze 1500 forintért lehet fürödni.

A Nádudvari Gyógyfürdőben 1500 forintért fürödhetünk a téli szezonban, 3000 forintért pedig szaunázhatunk is. Facebook/Nádudvari Gyógyfürdő/Porcio Norbert
A Nádudvari Gyógyfürdőben 1500 forintért fürödhetünk a téli szezonban, 3000 forintért pedig szaunázhatunk is / Fotó: Porció Norbert / Nádudvari Gyógyfürdő / Facebook

A téli szezonban 1500 forintért fürödhetünk, 3000 forintért pedig szaunázhatunk is

Hajdúszoboszlótól mindössze 20 kilométerre nyugatra található Nádudvar. A hajdú-bihari kisváros termálfürdője 1969-ben nyitotta meg a kapuit, és 2000-ben teljesen felújították. Noha az őszi–téli–tavaszi szezonban a medenceválaszték egyetlen gyógyvizes medencéből áll, cserébe viszont verhetetlen áron kínálják a belépőket – számolt be róla a Termál Online.

Fontos, hogy a gyógyfürdő nincs nyitva a hét minden napján, csupán pénteken, szombaton és vasárnap várják a fürdőzőket, szaunázókat. Az 1500 forintos belépőért egy 38 Celsius-fokos szabadtéri gyógymedence használható, míg a szauna- és fürdőbelépő együtt 3000 forintba kerül.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

