A 4iG-főnök Amerika után a másik irányba utazott, valami itt is készül
Taskentben folytatott magas szintű tárgyalásokat Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. A kétoldalú megbeszéléseken Rózsa József, Magyarország Üzbegisztánba akkreditált nagykövete is részt vett – közölte a vállalat.
A magyar delegáció Zsamshid Hodzsaev miniszterelnök-helyettessel, Laziz Kudratov befektetési, ipari és kereskedelmi miniszterrel, valamint Sukhrat Vafajevvel, az Üzbegisztáni Újjáépítési és Fejlesztési Alap vezetőjével folytatott egyeztetéseket.
A megbeszélések középpontjában Üzbegisztán távközlési és digitális infrastruktúrájában rejlő befektetési lehetőségek áttekintése állt – beleértve az infrastruktúra korszerűsítését, a szolgáltatások minőségének javítását -, valamint egy közös üzbég-magyar befektetési alap létrehozásának előkészítése, amely a két ország gazdasági együttműködésének további erősítését szolgálná.
A felek áttekintették a Digitális Üzbegisztán 2030 nemzeti program keretébenmegvalósuló partnerségi lehetőségeket is. Jászai Gellért a látogatással kapcsolatban kiemelte: Üzbegisztán gyorsan fejlődő, jelentős technológiai és ipari potenciállal rendelkező ország, amely vonzó lehetőségeket kínál magyar vállalatok számára is.
A mostani konzultációk újabb fontos lépést jelentenek a magyar-üzbég gazdasági partnerség mélyítésében, különösen a digitális és infokommunikációs szektorban.
A folyamat jelentőségét jelzi, hogy idén tavasszal a magyar–üzbég kapcsolatok kibővített stratégiai partnerségi szintre emelkedtek.
A mostani látogatás egyben folytatása az idén májusban megkezdett kétoldalú tárgyalásoknak a távközlési, digitalizációs és energetikai együttműködési lehetőségekről.
Történelmi lépés a magyar űriparban: a 4iG műholdpályát bérel a világ egyik legnagyobb szolgáltatójától
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) geostacionárius műholdpálya- és frekvenciahasználati bérleti szerződést írt alá a francia Eutelsat SA vállalattal, a világ egyik legnagyobb műholdas távközlési szolgáltatójával. A megállapodás mérföldkő a magyar űripar fejlődésében, és kulcsfontosságú lépés a HUSAT műholdprogram megvalósításában.