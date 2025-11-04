Az egyik legfontosabb magyar üzletember már Orbán Viktorék előtt megérkezett Amerikába: már meg is kezdte a tárgyalásokat

Washingtonban kezdte meg hivatalos programját Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke, aki Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett magyar delegáció tagjaként vesz részt az Egyesült Államokban zajló hivatalos látogatáson.

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke már a magyar kormány hivatalos delegációja előtt megkezdte tárgyalásait Washingtonban / Fotó: Kallus György

A 4iG-vezér egy nappal a delegáció érkezése előtt utazott Washingtonba, ahol már megkezdte kétoldalú egyeztetéseit amerikai partnerekkel. A látogatás célja, hogy a magyar-amerikai üzleti és technológiai kapcsolatok magasabb szintre lépjenek, különösen a mesterséges intelligencia és a digitális innováció területén.

4iG a magyar-amerikai együttműködés élmezőnyében

Jászai a LinkedIn-en közzétett napirendje alapján elsőként David Cornsteinnel, az Egyesült Államok korábbi budapesti nagykövetével találkozott. A megbeszélés középpontjában az üzleti együttműködések és az MI-hez kötődő befektetési lehetőségek álltak. Ezt követően Andrew Peek, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának korábbi igazgatója fogadta, akivel a két ország stratégiai együttműködésének bővítéséről tárgyalt.

A program zárásaként Jászai Gellért Rand Paul amerikai szenátorral is egyeztetett, akivel a közelgő magas szintű tárgyalások előkészítése mellett a legfontosabb geopolitikai és politikai kérdéseket vitatták meg.

A 4iG elnökének washingtoni megbeszélései a hivatalos delegáció programjának szerves részét képezik, és várhatóan új irányt szabhatnak a magyar-amerikai üzleti kapcsolatoknak.