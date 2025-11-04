Deviza
Jászai Gellért
Az egyik legfontosabb magyar üzletember már Orbán Viktorék előtt megérkezett Amerikába: már meg is kezdte a tárgyalásokat

Az amerikai fővárosban a technológiai és befektetési együttműködések megerősítése lesz a legfontosabb téma. Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolataiért felelős nagykövete már a magyar kormány hivatalos delegációja előtt megkezdte tárgyalásait Washingtonban.
VG
2025.11.06., 23:01
Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Washingtonban kezdte meg hivatalos programját Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke, aki Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett magyar delegáció tagjaként vesz részt az Egyesült Államokban zajló hivatalos látogatáson.

LUS_9871 4ig
Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke már a magyar kormány hivatalos delegációja előtt megkezdte tárgyalásait Washingtonban / Fotó: Kallus György 

A 4iG-vezér egy nappal a delegáció érkezése előtt utazott Washingtonba, ahol már megkezdte kétoldalú egyeztetéseit amerikai partnerekkel. A látogatás célja, hogy a magyar-amerikai üzleti és technológiai kapcsolatok magasabb szintre lépjenek, különösen a mesterséges intelligencia és a digitális innováció területén.

4iG a magyar-amerikai együttműködés élmezőnyében

Jászai a LinkedIn-en közzétett napirendje alapján elsőként David Cornsteinnel, az Egyesült Államok korábbi budapesti nagykövetével találkozott. A megbeszélés középpontjában az üzleti együttműködések és az MI-hez kötődő befektetési lehetőségek álltak. Ezt követően Andrew Peek, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának korábbi igazgatója fogadta, akivel a két ország stratégiai együttműködésének bővítéséről tárgyalt.

A program zárásaként Jászai Gellért Rand Paul amerikai szenátorral is egyeztetett, akivel a közelgő magas szintű tárgyalások előkészítése mellett a legfontosabb geopolitikai és politikai kérdéseket vitatták meg.

A 4iG elnökének washingtoni megbeszélései a hivatalos delegáció programjának szerves részét képezik, és várhatóan új irányt szabhatnak a magyar-amerikai üzleti kapcsolatoknak.

Most történik: megérkeztek Amerikába a magyarok, landolt Washingtonban Orbán Viktorék Wizz Air-repülőgépe – ezek a leszállás pillanatai

Orbán Viktor gépe landolt Washingtonban. A leszállást majdnem tízezer néző követte élőben, így ez jelenleg a világon a legtöbbek által élőben követett repülőgép. A miniszterelnök tárgyalni érkezett Washingtonba Donald Trumppal az energetikai kapcsolatokról, befektetésekről, védelmi együttműködésről és az orosz-ukrán háború utáni világról.

 

Washington

Az egyik legfontosabb magyar üzletember már Orbán Viktorék előtt megérkezett Amerikába: már meg is kezdte a tárgyalásokat

Az amerikai fővárosban a technológiai és befektetési együttműködések megerősítése lesz a legfontosabb téma.
Washington

Orosz olaj: Orbán Viktor elárulta, hogyan akarja meggyőzni Trumpot, hogy adjon Magyarországnak mentességet – "Ha nem tudom elérni, kivédhetetlen mértékű áremelkedés következik"

Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek nyilatkozott először.
energia

Putyin eldöntötte: az idén télen sem áram, sem fűtés nem lesz Ukrajnában – Oroszország brutális csapást mért a bányászokra, több ezren rekedtek a mélyben

Az oroszok a fűtéshez használt energiahordozókat támadták.

