Újabb főutat négysávosít a kormány: a Balaton egyik legfontosabb útépítése indul el – térképen a nyomvonal

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal október 21-én jóváhagyta a 8-as főút négysávosításához kapcsolódó tíz műtárgy kiviteli terveit Herend és Devecser között, így a projekt a kivitelezés előkészítésének új fázisába lépett. A tervezési és engedélyezési munkákra nettó 2,45 milliárd forint állami forrás áll rendelkezésre.

Veszprémtől Körmendig négysávos lesz a 8-as főút

A Veol írása felidézi, hogy Veszprém és Körmend között több ütemben, négysávosítással, elkerülőkkel és burkolatmegerősítéssel zajlik a 8-as főút fejlesztése. A Herend–Devecser közötti ütem az országos közúti tengely része, amely már a 1222/2011. (VI. 29.) kormányhatározatban is szerepelt, és az Építési és Közlekedési Minisztérium 2035-ig szóló beruházási programjában is kiemelt helyet kapott.

A tárca 280 milliárd forintot szán a Devecser–Szemenye és Szemenye–Körmend szakaszok négysávosítására.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium által koordinált projekt gyorsított eljárással, nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszban zajlik. A nyomvonal is megváltozik a beruházás eredményeképp, a meglévő főút pedig több mint 15 kilométeren négysávosra bővül. A beruházás részét képezik különszintű csomópontok, pihenőhelyek és önkormányzati útkorrekciók, valamint a városlődi völgyhíd is. A fejlesztés előkészíti Devecser nyugati elkerülő út és az Ajka–Bakonygyepes elkerülő megvalósítását, ezzel növelve a forgalombiztonságot és az ipari központok elérhetőségét, valamint a térség tranzitforgalmának tehermentesítését.

Ajka–bakonygyepesi csomópont

Az ajkai csomópont lesz a 8-as főút egyik legfontosabb kapcsolódási pontja, amely a 84101-es bekötőúton keresztül biztosítja Ajka, Bakonygyepes és Magyarpolány elérhetőségét, miközben Ajka belterületét is tehermentesíti, gyorsabb kapcsolatot teremtve a főúttal. Pihenőhely is épül a csomópontnál, a mellékút felüljárón halad majd a főút felett. A közeli buszmegállók biztonságos, aluljárón keresztül megközelíthető peronokat kapnak.

Távolsági járatokkal a városrész továbbra is kényelmesen megközelíthető marad.

A balaton-felvidéki közlekedésfejlesztés egyik kulcseleme a Herend–Devecser közötti út négysávosítása, mely része a 8-as főút teljes, Körmendig tartó korszerűsítésének. A projekt a Dunántúl északi térségeit köti össze, és várhatóan Jánosháza térségén keresztül épül tovább nyugat felé, ahol az M80-as gyorsforgalmi úthoz csatlakozik majd.