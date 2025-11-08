Deviza
EUR/HUF388.2 +0.23% USD/HUF338.07 +0.54% GBP/HUF439.95 -0.4% CHF/HUF417.36 +0.29% PLN/HUF91.08 +0.05% RON/HUF76.32 +0.2% CZK/HUF15.91 -0.06% EUR/HUF388.2 +0.23% USD/HUF338.07 +0.54% GBP/HUF439.95 -0.4% CHF/HUF417.36 +0.29% PLN/HUF91.08 +0.05% RON/HUF76.32 +0.2% CZK/HUF15.91 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,029.49 +0.25% MTELEKOM1,760 0% MOL2,920 +0.21% OTP32,500 +0.03% RICHTER10,500 +1.45% OPUS540 +0.19% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 -1.39% BUMIX10,179.9 -0.63% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,289.76 -0.53% BUX108,029.49 +0.25% MTELEKOM1,760 0% MOL2,920 +0.21% OTP32,500 +0.03% RICHTER10,500 +1.45% OPUS540 +0.19% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 -1.39% BUMIX10,179.9 -0.63% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,289.76 -0.53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
útépítés
Építési és Közlekedési Minisztérium
Ajka

Újabb főutat négysávosít a kormány: a Balaton egyik legfontosabb útépítése indul el – térképen a nyomvonal

Új szakaszba lépett az előkészítés. A 8-as főút négysávosítása növeli a forgalombiztonságot és segíti az ipari központok elérhetőségét.
VG
2025.11.04, 18:55
Frissítve: 2025.11.04, 19:10

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal október 21-én jóváhagyta a 8-as főút négysávosításához kapcsolódó tíz műtárgy kiviteli terveit Herend és Devecser között, így a projekt a kivitelezés előkészítésének új fázisába lépett. A tervezési és engedélyezési munkákra nettó 2,45 milliárd forint állami forrás áll rendelkezésre.

pm0609utepites10
A 8-as főút fejlesztése már zajlik egy ideje / Fotó: Pesthy Márton

Veszprémtől Körmendig négysávos lesz a 8-as főút

A Veol írása felidézi, hogy Veszprém és Körmend között több ütemben, négysávosítással, elkerülőkkel és burkolatmegerősítéssel zajlik a 8-as főút fejlesztése. A Herend–Devecser közötti ütem az országos közúti tengely része, amely már a 1222/2011. (VI. 29.) kormányhatározatban is szerepelt, és az Építési és Közlekedési Minisztérium 2035-ig szóló beruházási programjában is kiemelt helyet kapott. 

A tárca 280 milliárd forintot szán a Devecser–Szemenye és Szemenye–Körmend szakaszok négysávosítására.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium által koordinált projekt gyorsított eljárással, nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszban zajlik. A nyomvonal is megváltozik a beruházás eredményeképp, a meglévő főút pedig több mint 15 kilométeren négysávosra bővül. A beruházás részét képezik különszintű csomópontok, pihenőhelyek és önkormányzati útkorrekciók, valamint a városlődi völgyhíd is. A fejlesztés előkészíti Devecser nyugati elkerülő út és az Ajka–Bakonygyepes elkerülő megvalósítását, ezzel növelve a forgalombiztonságot és az ipari központok elérhetőségét, valamint a térség tranzitforgalmának tehermentesítését.

Fotó: Építési és Közlekedési Minisztérium

Ajka–bakonygyepesi csomópont

Az ajkai csomópont lesz a 8-as főút egyik legfontosabb kapcsolódási pontja, amely a 84101-es bekötőúton keresztül biztosítja Ajka, Bakonygyepes és Magyarpolány elérhetőségét, miközben Ajka belterületét is tehermentesíti, gyorsabb kapcsolatot teremtve a főúttal. Pihenőhely is épül a csomópontnál, a mellékút felüljárón halad majd a főút felett. A közeli buszmegállók biztonságos, aluljárón keresztül megközelíthető peronokat kapnak. 

Távolsági járatokkal a városrész továbbra is kényelmesen megközelíthető marad.

A balaton-felvidéki közlekedésfejlesztés egyik kulcseleme a Herend–Devecser közötti út négysávosítása, mely része a 8-as főút teljes, Körmendig tartó korszerűsítésének. A projekt a Dunántúl északi térségeit köti össze, és várhatóan Jánosháza térségén keresztül épül tovább nyugat felé, ahol az M80-as gyorsforgalmi úthoz csatlakozik majd.

Mindezzel párhuzamosan előkészítési szakaszba lépett a Veszprém és Lesencetomaj közötti 77-es főút fejlesztése is. A 830 millió forintba kerülő beruházástól a közlekedés biztonságának növelését és a Balaton-felvidék elérhetőségének javítását várják. A két ütemben zajló beruházás keretében a Veszprém–Monostorapáti szakaszon elkerülők és kapacitásbővítés, míg a Monostorapáti–Lesencetomaj közötti útrészen burkolaterősítés és kerékpárút-fejlesztés valósul meg.

A 77-es főútvonal fejlesztése szorosan kapcsolódik a 8-as főút négysávosításához, és várhatóan hozzájárul a Bakony–Balaton régió gazdasági élénküléséhez.

Nem a 8-as főút az egyetlen, amelyet négysávosít a kormány, hiszen gőzerővel zajlik a Békéscsaba és Debrecen közötti M47-es fejlesztése is.

Országszerte

Országszerte
1026 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu