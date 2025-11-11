Deviza
Térfigyelőn és a Facebookon figyelik az adócsalókat - egy esküvő is simán lebuktathatja, aki trükközik

Átfogó vizsgálatot indított a román adóhatóság a luxusautók tulajdonosainak körében, azoknak az adócsalóknak a leleplezése érdekében, akik nem tudják bevallott és adózott jövedelmükkel igazolni fényűző életvitelüket - közölte kedden Adrian Nica, az adóhatóság (ANAF) elnöke.
Németh Tamás
2025.11.11, 20:25
Frissítve: 2025.11.11, 20:42

A Digi24 hírtelevízió által idézett intézményvezető szerint az ANAF a nagy értékű járművekre befizetett helyi adók alapján minden megyében kiszűri a legnagyobb értékű autók tulajdonosait, és megvizsgálja az illető adóalany bevallott jövedelmeit, vagyonának forrásait. Ahol felmerül az adócsalás gyanúja, zár alá helyezik a javakat és bűnvádi feljelentést tesznek.

Egy másik ANAF-kampány a rendezvénytermek tulajdonosait veszi célba, sok esetben ugyanis jelentős eltéréseket tapasztaltak a lejelentett bevételek és a valós forgalmi adatok között. Az adóbevallásokban fel nem tüntetett lagzikra, keresztelőkre és egyéb rendezvényekre a közösségi médiában közzétett fotók és térfigyelő kamerák felvételei segítségével gyűjtenek bizonyítékokat - magyarázta az adóhatóság vezetője.

Romániában a GDP 10 százalékára becsülik az adóelkerülés mértékét, az adóbehajtás hatékonysága pedig jelentősen elmarad az uniós átlagtól. Nicusor Dan államfő megválasztását követő első sajtóértekezletén a GDP 9 százalékát meghaladó költségvetési hiány lefaragását nevezte az állami hatóságok legfontosabb feladatának és nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte az adócsalást, amelynek visszaszorításában szerinte a hírszerzésnek is segítenie kell az adóhatóságot.

Ázsiai áfacsalóra csapott le a NAV – sok tízmilliós büntetés lett a trükközés vége

Fiktív számlákkal minimalizálta fizetendő adóját egy cég, de a NAV áfaellenőrzése fényt derített a visszaélésre. A NAV a bírságokkal együtt 88 millió forint megfizetésére kötelezte a céget, a tartozás fedezetére pedig a vállalkozás teljes árukészletét lefoglalta.

 

