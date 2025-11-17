Orbán Viktor adócsökkentési akcióterve: a legkisebb vállalkozások járhatnak a legjobban

A most bejelentett 11 intézkedés nem okozott jelentős meglepetést, az intézkedések egy részét – például az első 4 pontot – már ismerhettük korábbról, a Kamara már többször szorgalmazta őket – értékelte Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek MKIK elnök adócsökkentéssel kapcsolatos hétfői bejelentését Molnár Dániel, az MGFÜ makroelemzési osztályának vezető elemzője.

Orbán Viktor Nagy Elek társaságában bejelentette: 11 pontos adócsökkentést javasol a kormány / Fotó: Kurucz Árpád

Kiemelte: több adónem esetén is emelkedtek a sávhatárok. Az alanyi áfamentességet, a kivát is több vállalat használhatja majd jövőre, illetve a sávhatárok emelése azt is elősegíti, hogy az adónem ne legyen a növekedés gátja, a határ elérését követően a vállalatok ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy a szürke vagy a fekete gazdaság felé kelljen fordulniuk. Az átalányadó esetében a költséghányad emelése, illetve a főállású egyéni vállalkozók esetében a szocho-alap csökkentése nagyobb teret enged a vállalkozóknak.

A kisebb kereskedőknek segít leginkább az adó sávhatárjainak emelése

A környezeti károk helyreállítását célzó, valamint a zöld beruházások adókedvezménnyel történő támogatása, illetve az energiaellátók esetében az infrastruktúra korszerűsítésének támogatása az első 4 ponthoz képest inkább számít újdonságnak – mondta a vezető elemző. Ezek egyrészt ösztönözhetik a beruházásokat, valamint segíthetik a zöld átállás megvalósulását és ezáltal az energiarendszer hatékonyságának javulását, továbbá a környezetterhelés mérséklődését. A kiskereskedelmi adó sávhatárjainak emelése elsősorban a kisebb kereskedőknek segít, akik eddig jelentős összeget fizettek, a sávhatár-növelés nyomán lehetnek olyan vállalatok, akiknek forgalmuk után már nem kell az adót megfizetniük vagy az alacsonyabb adóterhelésű kategóriába kerülnek.

Az üzemanyagok jövedékiadó-emelésének fél éves halasztása is jelentősen segítheti a vállalatokat, a szállítási költségek szinte minden vállalat működésében megjelennek, az áremelés elhalasztása így könnyebbséget jelent.

A tao-előleg, illetve a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárának emelése szintén a kisebb vállalatok helyzetét javítja, ezáltal vállalatok tízezrei mentesülnek jelentős adminisztratív terhektől, nem kell például a tao esetében havi szinten előleget fizetni, hanem az az összeg rendelkezésükre áll, így pedig több idejük és forrásuk marad a vállalat működésével foglalkozni, amely érdemi versenyképességi tényező lehet. Szintén ezt a célt szolgálja a NAV által az egyéni vállalkozóktól átvett adminisztráció a biztosítottak bevállalását illetően – hívta fel a figyelmet Molnár Dániel.

Pozitívumként kiemelendő, hogy több intézkedés esetében nemcsak a jövő év, hanem a rákövetkező két év vonatkozásában is sikerült megállapodást kötni a Kamarával, amely kiszámíthatóbb adókörnyezetet jelent a vállalatok számára, így pedig segíti a tervezhetőséget.

Az intézkedések a kkv-k széles körét érintik – emelte ki az elemző. A legtöbb bejelentett intézkedés elsősorban

a legkisebb vállalatok

és az egyéni vállalkozások

helyzetét javítja, akik számára a bizonytalan gazdasági környezet, a finanszírozás elnehezülése a legnagyobb terhet jelenti. De a nagyobb vállalatok is érdemi kedvezményekkel, adminisztratív egyszerűsítésekkel szembesülhetnek a jövő évtől kezdődően, amely segítheti a működésüket, hogy válaszolni tudjanak a felmerülő kihívásokra és növelni tudják hatékonyságukat, versenyképességüket.