Ilyen adóemelés még nem volt Magyarországon, 32 százalék lehet az áfa: így drágulna a cigaretta és az alkohol – láttuk a titkos tervet, most megmutatjuk

Ugyan a Tisza párt mindent tagad, azonban a Világgazdaság is megszerezte Magyar Péterék nem nyilvános mestertervét, amely egyfajta kormányprogramként szolgálna a számukra. Ennek létezéséről először az Index írt kedden reggel, majd lapunk is közétette az első részletes beszámolóját a vagyonadó tiszás elképzeléséről. Már ez is drasztikus, de amibe most betekintést nyerhettünk, az áfaemelés és a jövedékiadó-emelés tervezésébe, az sokak számára még viccnek is durva.

Áfaemelés: ilyet még senki nem csinált Magyarországon / Fotó: csikiphoto / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Elöljáróban azt érdemes rögzíteni, hogy lapunk

a dokumentumot hitelesnek fogadja el,

például azért is, mert a sok százoldalas, teljes szakmai és tudományos részletességgel kidolgozott koncepcióban egyértelműen visszaköszönnek a nyilvánosságban is fellelhető tiszás elképzelések.

Ilyen koncentráltan azonban Magyar Péter pártjának törekvései eddig nem voltak ismertek a magyar közvélemény előtt. Ebben a cikkben azt mutatjuk meg, hogyan drágulna a cigaretta és az alkohol a Tisza párt jövedékiadó- és áfaemelésével.

Jövedékiadó-emelés: ilyet még senki nem csinált Magyarországon

A Tisza párt azzal indokolja a tervét, hogy Magyarországon az alkohol- és dohánytermékek fogyasztása évtizedek óta kiemelkedően magas az Európai Unió tagállamai között. Márpedig a káros szokások visszaszorításában az adópolitika az egyik leghatékonyabb eszköz.

Ezt nem elvitatva, a teljes képhez hozzátartozik, hogy a lapunk által megismert sarc kivetése messze túlmutat az egészségvédelmen, és sokkal inkább tűnik az állami bevételek növelésének brutális eszközének.

A Tisza elismeri, hogy a cigaretta és az alkohol magyar ára uniós összevetésben sem mondható alacsonynak már most sem, de úgy ítéli meg, hogy ez nem elég. Sőt, kifejezetten a nem extrém magas árat tartja a bajnak, amit meg kellene oldania. Erre pedig egy olyan modellt dolgozott ki, ami

évi 400-800 milliárd forint pluszadót szedne be ezek után a termékek után,

így növelve a költségvetés mozgásterét. A Tisza állítása szerint jelenleg (pontosabban a dokumentum készítésekor) egy doboz cigaretta ára átlagosan 2300 forint, amelynek mintegy fele az adóteher. Az alkoholnál a jövedéki adó típusonként eltér, de körülbelül