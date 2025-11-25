Ilyen adóemelés még nem volt Magyarországon, 32 százalék lehet az áfa: így drágulna a cigaretta és az alkohol – láttuk a titkos tervet, most megmutatjuk
Ugyan a Tisza párt mindent tagad, azonban a Világgazdaság is megszerezte Magyar Péterék nem nyilvános mestertervét, amely egyfajta kormányprogramként szolgálna a számukra. Ennek létezéséről először az Index írt kedden reggel, majd lapunk is közétette az első részletes beszámolóját a vagyonadó tiszás elképzeléséről. Már ez is drasztikus, de amibe most betekintést nyerhettünk, az áfaemelés és a jövedékiadó-emelés tervezésébe, az sokak számára még viccnek is durva.
Elöljáróban azt érdemes rögzíteni, hogy lapunk
a dokumentumot hitelesnek fogadja el,
például azért is, mert a sok százoldalas, teljes szakmai és tudományos részletességgel kidolgozott koncepcióban egyértelműen visszaköszönnek a nyilvánosságban is fellelhető tiszás elképzelések.
Ilyen koncentráltan azonban Magyar Péter pártjának törekvései eddig nem voltak ismertek a magyar közvélemény előtt. Ebben a cikkben azt mutatjuk meg, hogyan drágulna a cigaretta és az alkohol a Tisza párt jövedékiadó- és áfaemelésével.
Jövedékiadó-emelés: ilyet még senki nem csinált Magyarországon
A Tisza párt azzal indokolja a tervét, hogy Magyarországon az alkohol- és dohánytermékek fogyasztása évtizedek óta kiemelkedően magas az Európai Unió tagállamai között. Márpedig a káros szokások visszaszorításában az adópolitika az egyik leghatékonyabb eszköz.
Ezt nem elvitatva, a teljes képhez hozzátartozik, hogy a lapunk által megismert sarc kivetése messze túlmutat az egészségvédelmen, és sokkal inkább tűnik az állami bevételek növelésének brutális eszközének.
A Tisza elismeri, hogy a cigaretta és az alkohol magyar ára uniós összevetésben sem mondható alacsonynak már most sem, de úgy ítéli meg, hogy ez nem elég. Sőt, kifejezetten a nem extrém magas árat tartja a bajnak, amit meg kellene oldania. Erre pedig egy olyan modellt dolgozott ki, ami
évi 400-800 milliárd forint pluszadót szedne be ezek után a termékek után,
így növelve a költségvetés mozgásterét. A Tisza állítása szerint jelenleg (pontosabban a dokumentum készítésekor) egy doboz cigaretta ára átlagosan 2300 forint, amelynek mintegy fele az adóteher. Az alkoholnál a jövedéki adó típusonként eltér, de körülbelül
- a sör literje 600 forintba kerül,
- a közepes kategóriájú bor 1500 forintba,
- míg a tömény literje 7-8 ezer forintba.
Külön említést tesz róla – ez később még fontos lesz –, hogy a legtöbb alkohol- és dohánytermékre 27 százalékos általános forgalmi adó (áfa) vonatkozik, ami az egyik legmagasabb az EU-ban. Ezt követően a Tisza két forgatókönyvet vázol fel:
- Mérsékelt szigorítás – a sörnél 200 forintot literenként, a bornál 650 forintot, a töménynél már 1200 forintot, a cigarettánál pedig dobozonként 1000 forintos pluszt róna ki.
- Agresszív szigorítás – ez a sörnél 350 forint extra terhet jelentene literenként, a bornál 1500 forintot, a töménynél 7000 forintot, a cigarettánál pedig 2250 forintot dobozonként.
Az első esetben az éves adótöbblet 475 milliárd forint, míg a másodiknál már 817 milliárd forint Magyar Péterék számításai szerint, ami önmagában GDP-arányosan 0,6–1 százaléknyi pénztömeg.
Azt egyébként a dokumentumban is elismerik, hogy egy ilyen változás arányaiban jobban terheli az alacsonyabb jövedelmű háztartásokat, továbbá az illegális piac is jelentős térnyerésbe kezdhet.
Ráadásul a hirtelen nagy adóemelés társadalmi ellenállást válthat ki
– tájékoztatják a Tisza párt döntéshozóit a dokumentum készítői. Ezért azt javasolják, hogy lépcsőzetesen vezessék be az adóemelést, így kerülve el a sokkhatást. „Világossá kell tenni a kommunikációban, hogy az adóemelés célja nem pusztán a bevételnövelés, hanem az egészségesebb társadalom megteremtése” – írják.
Áfaemelés: 32 százalékos kulcs, maradhat?
Ezzel azonban még nincs vége, ugyanis a tiszás mesterterv a 32 százalékos áfa szcenáriójával is számol. Ekkorára emelnék a kulcsot a cigarettánál és az alkoholnál.
Ez azonnal további 5 százalékpontnyi árnövekedést eredményezne
a jelenlegi 27 százalékos kulcshoz képest. Ennek költségvetési hatásait több tízmilliárd forintra becsülik. De természetesen itt is tudják, milyen reakció lenne rá a közvélemény részéről. „A túladóztatás eszköze rövid távon ellenállást válthat ki, de hosszú távon a társadalom egészének javát szolgálja” – oldják fel ezt a problémát.
Csakhogy kérdés, ez megállja-e a helyét. Összességében ugyanis arról van szó, hogy a sör átlagára 50-60 százalékkal, a bor, a tömény és a cigaretta ára pedig már 90-100 százalékkal emelkedne. Ez mondjuk azt jelentené, hogy egy doboz cigaretta rövid időn belül 4500 forintra drágulhatna.
Mindez pedig már olyan sokkszerű változást jelentene százezrek fogyasztói kosárában – 2023-ban például 286 millió doboz cigarettát vásároltak Magyarországon, csökkenő trend –, ami aligha ellensúlyozható (vélt vagy valós) hosszú távú szempontokkal.